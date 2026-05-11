El Gobierno avanza en la licitación de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno avanza con su plan de privatización de gran parte de las rutas argentinas. Dio un paso más en su objetivo al concretar la apertura de sobres para licitación de más de 2500 kilómetros de corredores nacionales.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Allí, escribió: “Se realizó la apertura de sobres para la licitación de los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante Inversión 100% privada”.

El ministro agregó detalles sobre lo que implica esta licitación. “Abarca más de 2500 kilómetros de rutas nacionales en Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, en donde se mejorarán la conectividad y seguridad en vías fundamentales para la logística, el turismo y el comercio”, indicó.

En total se presentaron 17 oferentes. Los tramos comprendidos en esta etapa son: Tramo Mediterráneo (672 km sobre las RN 7 y 35); Tramo Puntano (720 km sobre las RN 8, 36, 193 y A-005); Tramo Portuario Norte (528 km sobre las RN 9, 33 y A-008), y Tramo Portuario Sur (636 km sobre las RN 9 y 188).

Caputo remarcó en su posteo que se sigue así “avanzando con un esquema sin subsidios, que reemplaza gasto público por inversión privada”. Y concluyó: “Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”.

El objetivo de privatizar gran parte de las rutas del país fue confirmado en una nota de Diego Cabot, en LA NACION, el 7 de abril del actual. Allí, se contó que, en el contexto de una conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo había recibido aplausos al hablar de los proyectos para mejorar la destartalada red vial con la que produce, transporta y hace turismo la Argentina.

En aquel momento, Caputo había expresado: “A los 9000 kilómetros que están en proceso de concesión les vamos a agregar 12.000 kilómetros adicionales, entre algunos que haremos doble mano y otros con pasos alternativos, y algunos que vamos a rehacer. El mapa vial para el final del mandato va a parecer que estamos en otro país. Esto va a ser un cambio”.

En la nota citada se dijo que, sin brindar demasiados detalles sobre cómo sería el proceso, Caputo se refería a un mapa de prioridades que elaboró Vialidad Nacional y que recorre los despachos de Economía, Obras Públicas y las oficinas del Ministerio de Desregulación y Reforma del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Ese mapa, proyectado durante su alocución, mostraba no solo nuevas rutas que pasarían al sector privado a cambio de nuevos peajes, sino otro universo de corredores que serán mantenidos por las empresas que ganen las licitaciones y que pagará el Estado.

En el artículo de LA NACION también se explicó que lo puesto en marcha –y enfatizado por Caputo en esa conferencia– era el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales.

También se explicó que este esquema no prevé prácticamente autopistas ni obras importantes, sino más bien mantenimiento de la calzada y de las estaciones de peaje, además de posibilidad de utilizar los terrenos aledaños. El pago es mediante un peaje que rondará los 3500 pesos por cada 100 kilómetros y que podrán cobrar por 30 años, según un sistema de actualización que está previsto en los pliegos.