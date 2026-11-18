En medio de las críticas de productores a Visec, el sistema de trazabilidad para la Unión Europea, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) insistió ante el gobierno nacional en su reclamo para que los productores puedan elegir libremente entre distintas plataformas y no deban afrontar nuevos costos o descuentos en el precio de los granos. El planteo se realizó durante una reunión con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y del Senasa, en la que la entidad, presidida por Carlos Castagnani, también pidió que se haga efectiva la designación de su representante en el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y expuso problemas sanitarios que afectan a la ganadería del sur del país.

Del encuentro participaron el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el director nacional de Ganadería, Silvio Marchetti; y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz Giraudo. También estuvieron presentes representantes de las confederaciones rurales del Sur.

El planteo sobre Visec se produjo en medio de los cuestionamientos que surgieron en las últimas semanas por esta plataforma desarrollada para facilitar el cumplimiento de las exigencias de la Unión Europea sobre productos provenientes de zonas libres de deforestación. CRA ya había advertido sobre la posibilidad de que los productores que no estén registrados en el sistema sufran descuentos comerciales y cuestionó que una única herramienta pueda convertirse en una exigencia para comercializar su producción.

Representantes de CRA se reunieron con funcionarios nacionales para abordar distintos reclamos del sector agropecuario

Durante la reunión, Castagnani reiteró la posición de la entidad. “Nuestra posición es clara: no estamos en contra de ninguna herramienta de certificación, pero tampoco vamos a aceptar que exista una única plataforma o que se transforme en una exigencia que termine trasladando costos y burocracia al productor”, afirmó.

El dirigente también reclamó que existan distintas alternativas para cumplir con las exigencias internacionales. “Queremos que todas las plataformas reconocidas estén disponibles y que sea el productor quien pueda elegir. La sustentabilidad debe ser una oportunidad para agregar valor y no una nueva herramienta para imponer descuentos sobre el precio de nuestra producción”, sostuvo.

La controversia por Visec también provocó diferencias entre entidades rurales. CRA había cuestionado públicamente la implementación del sistema y dejó abierta la posibilidad de recurrir a Defensa de la Competencia o avanzar con acciones judiciales. A las críticas se sumaron grupos de productores autoconvocados, que manifestaron su rechazo a la plataforma y expresaron preocupación por el manejo de la información y los posibles costos asociados a la certificación.

Otro de los reclamos que CRA trasladó a los funcionarios nacionales estuvo relacionado con su representación en el Consejo Directivo del INTA. La entidad pidió que se concrete la incorporación de su representante, que, según indicó, ya fue designado, pero todavía no asumió formalmente su lugar en el organismo.

Durante el encuentro se trataron cuestiones vinculadas con Visec, el INTA y los problemas sanitarios de la ganadería del sur del país

“CRA tiene un representante designado para integrar el Consejo Directivo del INTA y es necesario que esa designación se haga efectiva”, señaló Castagnani. Y agregó: “No se trata solamente de ocupar un lugar, sino de garantizar la representación institucional de los productores en un organismo estratégico para el desarrollo tecnológico, la investigación y el futuro de la producción agropecuaria”.

Durante el encuentro también se abordaron problemas sanitarios que afectan a los productores del sur del país, especialmente aquellos vinculados con la fauna silvestre y los predadores. Los representantes de las confederaciones regionales expusieron las dificultades que enfrentan los establecimientos ganaderos y plantearon la necesidad de avanzar en respuestas a esas situaciones. Según informó CRA, se acordó realizar una próxima reunión técnica en territorio para profundizar el análisis de los problemas sanitarios y trabajar sobre las demandas de los productores. La entidad no precisó una fecha para ese encuentro.

Por otra parte, CRA recibió al presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, con quien mantuvo una reunión institucional sobre los desafíos del organismo y su papel en la investigación, la tecnología y el desarrollo de la producción agropecuaria.