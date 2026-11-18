POSADAS, Misiones.- Cámaras empresariales y de la producción de esta provincia rechazaron una medida del Ministerio de Ecología local, que suspendió la utilización de drones para aplicar fitosanitarios en establecimientos rurales. El Ministerio de Ecología emitió la disposición 104 de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, donde en su artículo 1° prohibió “por tiempo indeterminado en todo el territorio de la provincia de Misiones, el uso de vehículos aéreos no tripulados, también denominados ”drones", para la aplicación de productos fitosanitarios y domisanitarios de saneamiento ambiental".

La intención de Ecología, trascendió, sería convocar al sector productivo y reglamentar el uso de drones, como dice el artículo 2° de la polémica disposición: “Instrúyese a la Dirección de Recursos Vitales, dependiente de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable, la elaboración de la reglamentación del artículo 60° del decreto N° 2556/2022″. Este mencionado artículo habilita la utilización de drones para aplicar fitosanitarios. Sin embargo, apenas se conoció el texto de la suspensión, que fue inconsulta con el sector productivo, se prendieron todas las alertas y las cámaras empresarias y productivas expresaron su rechazo, por lo que consideraron otro “palo en la rueda” de la producción.

Ecología argumentó así su decisión: “La medida se adopta ante las denuncias por intoxicaciones de productores de las localidades de San Javier y Pozo Azul recibidas durante la semana y tiene como finalidad prevenir nuevas situaciones, proteger la salud de la población y el ambiente, y establecer condiciones básicas para el uso responsable de esta tecnología”.

“Cada vez hay más drones, las empresas de mayor tecnología lo usan mucho también en Corrientes. Estamos convocando a una reunión en Ecología para llevar nuestra inquietud por este tema y que cada uno haga su aporte”, dijo a LA NACION Guillermo Fachinello, titular de la Confederación Económica de Misiones (CEM), que aglutina a 27 cámaras empresariales en toda la provincia. La reunión se realizará este jueves y estará encabezada por el ministro, Martín Recamán. Fachinello también está vinculado con la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom).

Guillermo Fachinello, titular de Apicofom y presidente de la CEM

“El dron de aplicación es hoy una de las herramientas más precisas que tiene el productor, permite aplicar la dosis justa, en el lugar justo, con menos producto y mucha menos agua y aleja al trabajador del fitosanitario que es lo que ocurre con la mochila actual”, indicó en un duro comunicado la Cámara de Comercio y Producción de Libertador General San Martín. El mismo texto lo firmaron otra cámaras.

El malestar de los productores, según pudo relevar LA NACION, es que sienten que el funcionariado está “alejado de la realidad de las chacras” con este tipo de medidas. “En una provincia de chacras chicas, pendientes y yerbales, tealeras y forestaciones, donde el tractor muchas veces no entra, el dron es la alternativa más segura y eficiente, prohibirlo no reduce el uso de fitosanitarios y los devuelve a métodos más antiguos, menos controlables y de mayor exposición para las personas y el ambiente”, completó el texto.

En julio pasado, los productores lograron que el ministro de Ecología diera marcha atrás con un Registro Provincial de Infractores Ambientales (o Repia), que los productores veían como una espada de Damocles que podía abrir la puerta a sanciones arbitrarias y “antiproductivas”. Para los productores, la mayor victoria fue la derogación de una prohibición al herbicida glifosato, que la Legislatura, a pedido del gobernador Hugo Passalacqua, plasmó el 3 de septiembre pasado en una ley. Fue el broche para una batalla que duró cuatro años donde el principal reclamo fue que el Gobierno local y los funcionarios del oficialismo no escuchan al sector productivo.

Un comunicado, al que adhirieron varias cámaras, en rechazo a la suspensión inconsulta del uso de drones

La prohibición del glifosato fue impulsada por el exgobernador y jefe político de Misiones, Carlos Rovira, quien este año después de una interna histórica con el gobernador Passalacqua, terminó cediendo su lugar como jefe político. Ahora Passalacqua está buscando desandar algunos caminos de medidas por las cuales el arco político misionero atendía las demandas de Rovira y desoía al sector productivo, como la prohibición al herbicida.

En agricultura la tecnología se usa para diversas funciones BB DESIGN STOCK - Shutterstock

“Hay que enchamigarse con el trabajo y la producción”, dijo hace unos días el exgobernador, empresario y productor yerbatero, Maurice Closs, quien hoy se muestra cercano a Passalacqua. De alguna manera admitió que al oficialismo que gobierna Misiones hace más de 20 años le cuesta mucho escuchar los reclamos y las demandas del sector productivo.

En este contexto, la CEM encabezó un comunicado advirtiendo que “Misiones necesita previsibilidad para invertir e innovar, y libertad para producir”. Según pudo saber este medio, en el sector molesta la actitud del gobierno provincial de emitir normas sin atender sus necesidades y reclamos. Algo que exacerba los ánimos, sobre todo en estas épocas, donde casi todos los sectores productivos de Misiones (yerba, té, tabaco, forestoindustria) están atravesando momentos muy complicados.