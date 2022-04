Revuelo por la destitución de un dirigente ruralista que participó del tractorazo

Mucha polémica y revuelo causó la noticia de la destitución del dirigente cordobés, y presidente del Consejo Provincial de Coninagro en Córdoba, Alejandro Buttiero, del cargo que ocupaba en el Consejo de Administración en la entidad a nivel nacional. Iba por su primer mandato que se vencía en noviembre próximo, con la posibilidad de una reelección.

¿El motivo? El haber adherido y asistido a la marcha organizada por productores autoconvocados en Plaza de Mayo, el sábado pasado. La rispidez contra Buttiero comenzó cuando, a través de un comunicado, los representantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba de la que él es parte, expresaron su adhesión a la marcha del #23A, “siguiendo el pedido y mandato de sus entidades de base”.

Enseguida, esa “desobediencia” del dirigente de no haber acatado la resolución de la plana mayor de Coninagro provocó un gran enojo del presidente de la entidad cooperativista, Carlos Iannizzotto, quien por un mensaje de WhatsApp le comunicó que iba a solicitar a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), donde Buttiero es representante, su separación.

Buttiero (quinto de izquierda a derecha), junto a un grupo de productores cordobeses durante el acto el sábado pasado en Plaza de Mayo

El malestar se intensificó aun más luego de enterarse que él mismo estaría presente y sería parte de la movilización en Plaza de Mayo. Ese sábado por la mañana, camino al aeropuerto Ambrosio Taravella para llegar a la marcha, desde la cooperativa ACA le dijeron que había una reunión de Zoom de carácter urgente y que debía estar presente. Según pudo reconstruir LA NACION, fue allí que le comunicaron “oficialmente que había sido desplazado de sus funciones por inorgánico”.

Si bien respetó la decisión de la entidad, Buttiero les manifestó que no eran las formas ni el lugar para comunicarle algo así y que se merecía al menos una charla personal, con derecho a réplica, mirando las caras y los gestos de cada uno de los miembros del consejo. “Hay que ser locos para desplazar a un dirigente en un momentos de efervescencia del sector”, dijeron las fuentes consultadas.

Inmediatamente después que tomara estado público, hubo una gran repercusión y rechazo por redes sociales. Fue así que Iannizzotto se despegó de la situación y señaló que la decisión había sido exclusivamente de ACA. “Fue una actitud de cobardía. Si lo tengo que volver a hacer, lo haría. Siento que hice lo correcto. No me arrepiento de nada. Me dejaron solo pero lo único que me importa era estar con los productores”, le habría dicho Buttiero a sus allegados.

Elbio Laucirica, vicepresidente de Coninagro, señaló, sin dar detalles, que si bien la medida podría mostrarse “severa”, seguramente para el consejo de ACA “deben haber sopesado otras razones anteriores a este hecho puntual”.

“Supongo que no fue solo esto por lo que se tomó una decisión semejante, si no me suena raro”, cerró.

En las redes

La cuenta de “Autoconvocados del campo” salió a respaldar a Buttiero: “Desde acá bancamos al dirigente cordobés por estar del lado de los productores” y, arrobando al titular de Coninagro y a ACA, expresó: “Siempre funcionales al kirchnerismo”.

Otro de los que salió en Twitter a manifestarse fue Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), que subrayó que Iannizzotto había desmentido haber sido él: “Dijo que fue una decisión de ACA, a criterio de cada uno la interpretación, yo sé y me consta que Alejandro Buttiero actuó con buena fe y del lado de los productores”.

También Arturo Navarro, expresidente de CRA, Carbap y exdirector del INTA por CRA, dijo con dureza: “Grave y lamentable decisión de Iannizzotto. Kirchnerismo puro”.