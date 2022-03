Roberto Feletti amenaza a los exportadores de carne con la Ley de Abastecimiento

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, amenazó a los exportadores de carne con aplicarles la Ley de Abastecimiento, por la decisión del Consorcio ABC de retirarse del programa de “Cortes Cuidados”, tal como anticipó LA NACION. El funcionario les mandó una carta en la que califica la decisión de intempestiva, unilateral e irrazonable y les advierte que tendrá un impacto grave en las boca de expendio para consumo masivo.

“Incurre en las conductas prevista en la Ley 20.680″, dice a continuación. Los exportadores le avisaron hoy al Gobierno que iban a discontinuar el programa de cortes a precios reducidos. Entre las razones esgrimidas figuran: “Informalidad en las exportaciones, falta de transparencia en la asignación [de las exportaciones], subfacturación [de empresas extra rubro] y falta de ingresos de divisas”.

El programa cortes cuidados tiene en su lista 7 cortes populares

Este año, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de exportaciones donde solo no se pueden vender al exterior siete cortes populares. El resto quedó liberado. Sin embargo, en la industria dicen que “de hecho hay cupos”. En diálogo con LA NACION, fuentes de la industria dijeron: “Hay cupos de hecho que no tienen ninguna resolución. No hay estadística de quién exporta y cómo. Hay semanas que dan (los permisos para exportar) y otras no o todas de golpe. Es un caos”.

En la intimación, Feletti advirtió que los exportadores deberán mantenerse en el programa bajo apercibimiento de sanciones. “Se lo intima a mantener el adecuado cumplimiento del abastecimiento de los cortes de carnes referidos a los precios oportunamente establecidos bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo”, escribió en la carta dirigida al Consorcio.

Como había publicado este medio, en mayo, Alberto Fernández prohibió todas las exportaciones de carne. Luego redujo el cupo a un 50%. La excusa era buscar que bajen los precios al público. Pero la medida no tuvo efecto: por la misma presión inflacionaria, la carne siguió aumentando y solo tuvo pequeñas bajas. En el mientras tanto, los expertos aseguran que la Argentina se perdió de concretar negocios con el exterior por US$700 millones.

En el tramo final de la intimación, Feletti advirtió: “Asimismo, deberá informar a esta Secretaría de Comercio Interior en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas las ventas de los cortes del programa “Cortes Cuidados” realizadas por sus asociados a todos los miembros involucrados en el programa durante el mes de febrero”.