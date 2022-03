Con críticas, los exportadores de carne se van de un programa del Gobierno

Los exportadores de carne vacuna le avisaron al Gobierno que no continuarán con el abastecimiento de carne vacuna a precios reducidos que tenían acordados con las autoridades.

Se trata de 6000 toneladas que los exportadores agrupados en el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC) venían entregando a supermercados. La discontinuidad de la entrega ya fue comunicada por el sector industrial a la Secretaría de Comercio Interior que conduce Roberto Feletti y al ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

“Vamos a discontinuar el programa que teníamos con Comercio; no lo podemos bancar más”, señaló una fuente de la industria a LA NACION.

Según trascendió, entre los motivos se le esgrimieron los siguientes al Gobierno: “informalidad en las exportaciones, falta de transparencia en la asignación [de las exportaciones], subfacturación [de empresas extra rubro] y falta de ingresos de divisas”.

Este año, el Gobierno puso en marcha un nuevo esquema de exportaciones donde solo no se pueden vender al exterior siete cortes populares. El resto quedó liberado. Sin embargo, en la industria dicen que “de hecho hay cupos”.

“Hay cupos de hecho que no tienen ninguna resolución. No hay estadística de quién exporta y cómo. Hay semanas que dan (los permisos para exportar) y otras no o todas de golpe. Es un caos”, señaló.

La salida del programa se hará efectiva desde la próxima semana. Sucede que los exportadores ya colocaron en el mercado interno la mercadería comprometida para esta semana.

Noticia en desarrollo