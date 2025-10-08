Salvataje: habló un empresario que quiere quedarse con el control de la cerealera Vicentin

SANTA FE.- El controvertido caso Vicentin, la agroexportadora que en febrero de 2020 entró en concurso de acreedores con deudas por unos US$1500 millones, está en una etapa de definición. Es que en el proceso de cramdown dispuesto por la justicia de Reconquista, al norte de la provincia, donde nació la firma, tiene hasta hoy un solo oferente. Es Grassi SA, que controla Commodities SA. En tanto, se aguardan presentaciones de otros oferentes que abonaron el canon para seguir en el proceso, es decir, Molinos Agro junto a LDC (Louis Dreyfus), Bunge y la Unión Agrícola de Avellaneda.

En este marco, si Grassi quiere quedarse con el control de Vicentin tiene que cerrar el proceso y convencer a los 1600 acreedores que tiene la firma. Según lo dispuso el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, al habilitar el cramdown, la fecha límite es el 31 de octubre. Hasta ese día los acreedores podrán manifestar su adhesión o no. Se necesitan al menos 800 adhesiones y dos tercios del capital total para que esta propuesta u alguna de las otras que eventualmente se presentan sean aprobadas y la cerealera evite la quiebra.

Lo que se informó la semana pasada es que Grassi presentó un esquema de compensaciones que varía según el acreedor aunque todos se asegurarán que sus créditos serán convertidos a dólares y a una tasa de $60,78 por unidad, es decir, el valor correspondiente al 10 de febrero de 2020, fecha en que se verificaron esas deudas, según dijeron.

La empresa cayó en concurso de acreedores en febrero de 2020 Marcelo Manera - LA NACION

“Estamos motivados, más allá que estamos solos en esta etapa de la resolución judicial. Desde que se habilitó el cramdown ya tenemos 380 votos (afirmativos) comprometidos con lo cual estamos hablando de casi un 50% del capital”, explicó en diálogo con LA NACION el CEO del oferente, Mariano Grassi. Dijo que “la adhesión a la propuesta realizada por Grassi es masiva. Eso nos motiva”.

Destacó que la iniciativa tiene como objetivo evitar la liquidación de activos y reactivar la operatoria de las plantas de Vicentin, a partir de la entrega de granos, principalmente de soja. Como se sabe, las plantas de Avellaneda (norte), Ricardone y San Lorenzo (Gran Rosario) vienen trabajando a fasón (procesan granos de terceros).

La planta ubicada en Ricardone

Vale recordar que la corredora cerró un acuerdo estratégico con Cargill. Si Grassi pasa a tener el control de Vicentin, Cargill se encargará del negocio de crushing y exportación lo cual, según Mariano Grassi, asegurará un despegue “ordenado en el tiempo”.

Ante una consulta, vinculada con la estrategia para activar Vicentin, el directivo dijo que eso se planteó “hace cinco años (cuando se inició el concurso). Establecimos tres alternativas o tres complejidades: originación (comprar soja), industrialización (para luego focalizar las inversiones) y mercado internacional”.