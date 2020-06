Santiago del Estero. Se quemaron 4500 hectáreas y suponen que fue "intencional"

El fuego duró un día completo y afectó los campos de siete productores

En la localidad de Roversi, en el departamento de Moreno de Santiago del Estero, la semana pasada un grupo de siete productores se vieron afectados por un incendio que se generó en un campo de la zona y se esparció a lo largo de 35 kilómetros, aproximadamente. Productores consultados sospechan de que "fue intencional". Allí se quemaron dos plantaciones de maíz en pie que suman 1100 hectáreas, pero sumando otros cultivos y rastrojos fueron afectadas 4500 hectáreas.

La firma RCM fue la más afectada por el incendio, ya que sumó pérdidas por US$900.000 de un total de 900 hectáreas de maíz sin cosechar, sumado a la soja que estaba en silobolsas en el campo. "La pérdida más grande la tuvimos nosotros. Entre los rastrojos de soja y las 300 toneladas de soja de los silobolsas", dijeron fuentes cercanas a la empresa.

Según trascendió, el incendio se habría originado en un campo a 20 kilómetros, pero por su magnitud llegó a ese y otros establecimientos quienes también sufrieron por la quema del rastrojo de soja y barbecho.

"Hoy nosotros no tenemos el 100% de certeza de qué fue lo que pasó, pero suponemos que fue intencional. El incendio se inició en el campo San Isidro y los dueños nos dijeron que no había herramientas ni máquinas trabajando", agregó Edda Mansilla, propietaria de la firma más afectada. Cuando vieron acercarse la cortina de humoo, trataron de ponerse alerta, sin embargo, no pudieron hacer mucho, ya que el fuego consumió cientos de hectáreas.

Se quemaron 1100 hectáreas de maíz en pie

En total fueron 4500 las hectáreas que se vieron consumidas por el fuego en la región entre cultivos y rastrojos de campos de siete productores.

"Hay un vecino que se le quemaron 200 hectáreas de maíz sin cosechar más 900 nuestras; 300 toneladas de soja que estaban haciendo acopio en silobolsas y 450 hectáreas de rastrojo de soja", contabilizó.

"Un día completo estuvieron luchando contra el fuego entre nuestra gente y los vecinos que se solidarizaron", agregó Mansilla.

En tanto, Ricardo Parra, uno de los productores víctimas del incendio aseguró que en la localidad están todos desconcertados. "Nos ha golpeado muy duro esto. El fuego se inició en medio de cultivos con un viento de 40km/ hora. Una persona de campo, con conocimiento de fuego, es imposible que prenda un cigarrillo ahí, cerca de un silo. Eso no es propio de alguien de los campos", aseveró.

Así se veía el fuego que afectó 4500 hectáreas productivas

"Algunos bolsones solo se abrieron por el calor. En mi caso se me abrió uno, después a un amigo se le abrieron 9 por las altas temperaturas", sentenció.

"A mí me hizo un daño muy grande, soy productor chico. Me quemó 600 hectáreas de rastrojo. Siento una impotencia terrible. Casi muere un tractorista y su hijo por asfixia, pero afortunadamente no pasó a más, solo los daños materiales", detalló.

El temor de los vecinos era que el fuego llegara hasta el pueblo 00:11

Video

Hasta el momento, los productores están contabilizando los daños materiales que sufrieron cada uno. "Que le caiga a una persona o empresa es muy duro. Es muy feo judicializar el caso para nosotros. En todo el país están sucediendo cosas extrañas", sostuvo.

Desde donde arrancó el fuego cubrió entre 25 a 35 kilómetros con 4 kilómetros de ancho. "Se ha salvado un pueblo de milagro, nosotros peleamos contra él para poder apagarlo. Esto si no lo apagamos nosotros los productores con nuestras herramientas no lo apaga nadie", sentenció.

En la misma semana, en el sudeste de Chaco, se quemaron más de 200 hectáreas de campos en donde los productores del lugar debieron sacar de inmediato los granos que tenían en silobolsas para evitar una pérdida económica mayor.