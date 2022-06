Se conoció el audio de uno de los implicados en la muerte del camionero: “Lo sacudieron con una piedra”

Guillermo Andrés Jara, de 45 años, murió al chocar con su camión por un piedrazo que recibió cuando intentó atravesar un piquete en reclamo por la falta de gasoil. Un implicado relató, en un audio que ahora investiga la Justicia, el desenlace fatal: “Cuando lo vieron al camión venir de frente, lo sacudieron con una piedra a la cabina del lado del chofer”.

En una grabación, un hombre dio detalles sobre la muerte del empleado de la empresa de logística Celsur. “Estábamos en el paro. Una hora cada camión. Colaboraban, todos piola”, contó.

El conflicto inició, de acuerdo con este testigo, cuando Jara se negó a detenerse en el piquete e intentó atravesar la protesta. “Viene el de Celsur, nos encara para pasarnos a todos por arriba. Le sacudimos con una goma y el loco clava los frenos”, dijo.

El audio de uno de los involucrados. Quiso evitar un piquete, lo apedrearon y lo mataron

“Abre la puerta haciéndose el caliente, bol... Éramos como 20. Al loco le ch... tres huevos. Para mí, andaría drogado o algo de eso el chabón. Abre la puerta, empieza a los gritos, forcejea. Lo quisieron cag... a palos. Y bueno, lo calmamos todos un poco ahí”, siguió

Además, esta persona que se ubicó en medio de la trágica escena, explicó: “Le cerramos la puerta al chabón, que corte a la mier... Y por allá el loco abre de vuelta la puerta y muestra un chumbo. No sé si era una carabina, un aire comprimido, no sé qué era. Un fierro era. Y se me trabó la cabeza a mí. Le manoteé la campera, le arranqué la manga de la campera, le arranqué la remera, le rompí el pantalón. No lo podía bajar de la cabina”.

Y continuó: “El loco se había prendido del volante y no lo podía bajar. Así que le di un par de toques al vuelo hasta que el loco asustado enganchó el cambio y cortó. Desapareció el chabón. Disparó”.

Habló la esposa del camionero muerto en Daireaux: "Queremos justicia y que esto no quede impune"

En el mismo audio, este hombre sostuvo que hubo quienes fueron a perseguir a la víctima: “Y bueno, llamamos a los milicos porque tenía un arma. Lo sacaron a correr para anotar las patentes. Y dos pelotudos que estaban en el paro, ¿qué hicieron? Lo sacaron a correr más fuerte que estos que fueron a anotar la patente y se ve que al camión lo pasaron. No sé dónde lo esperaron”.

“Cuando lo vieron al camión venir de frente, lo sacudieron con una piedra a la cabina del lado del chofer. Así que al loco lo tiró abajo, al camión lo hizo mier... Y se mató el tipo. Encima los había filmado los que lo seguían para anotarle las patentes y no sé si los filmó al que le tiró las piedras de frente”, agregó.

“Así que estamos todos, cada cual en su casa. Un montón ahí anotados por los milicos, hay otra tanda que está en la comisaría declarando”, cerró.

La familia acusa a otros camioneros

Habla la suegra del camionero asesinado: "Tengo bronca porque es injusto lo que pasó"

“No lo dejaron seguir, lo persiguieron, lo lincharon y lo mataron”, sostuvo su hermano Diego. “Era un laburante, salió a las 5 de la casa, a las 6 agarró el semi”, señaló, en LN+, sobre cómo comenzó la jornada el transportista que falleció y se quejó por el número de aprehendidos. “Son tres detenidos, pero tienen que ser los 30 que estaban ahí. Lo trataron de bajar del camión y lo lincharon. Todo resultó en que lo asesinaron. No era un piquete común como los que vemos siempre, era un piquete de transportistas. Una locura, fue un asesinato”, planteó.

Horas antes, su esposa, Irma, aseguró que a Jara lo persiguieron ocho kilómetros y que le tiraron piedras desde una camioneta. “Lo mataron. Siempre dijo que su vida se iba a ir con el camión, pero no pensamos que tan pronto y de esta manera”, indicó.

“En el primer momento ya sabíamos que lo habían apedreado. Él hace años que viaja, era muy difícil que hubiera perdido el control por nada, o que se haya ido a la banquina”, dijo Irma, en declaraciones a C5N.