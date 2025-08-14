Se expandieron a Australia: una multinacional premió como la mejor startup a una iniciativa de emprendedores de Mar del Plata

Una firma de tecnología agropecuaria fundada por tres emprendedores marplatenses fue elegida la mejor startup entre decenas de la región en el marco del Programa LEGADO 2025, de Bayer Foundation, Bayer y Endeavor Uruguay.

Pastech, creada por Juan Insua, cofounder & International R&D & Technology Director; Alejandra Marino, cofounder & Regional Business Development & Logistics Director, y Fernando Genin, cofounder & CEO, fue seleccionada entre más de 360 postulantes de la Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

“Pastech fue elegida por su impacto comprobado, su propuesta tecnológica disruptiva y su potencial de escalabilidad global”, informaron. Según explicaron, la firma usa tecnología de vanguardia para la gestión eficiente del pasto en establecimientos ganaderos.

“Mediante sensores, imágenes satelitales y drones, la startup convierte datos en decisiones inteligentes que mejoran la productividad, reducen costos y promueven una ganadería regenerativa basada en información precisa”, indicaron.

Alejandra Marino, cofounder & Regional Business Development & Logistics Director

Explicaron que Insúa y Marino son referentes en pasturas y nutrición animal en la Argentina y la región. “Con formación académica de excelencia y una sólida trayectoria en INTA Balcarce y la Universidad Nacional de Mar del Plata, ambos han liderado investigaciones, publicaciones y espacios técnicos clave sobre manejo forrajero y sustentabilidad ganadera”, precisaron.

Remarcaron: “Desde su experiencia a campo —acompañando decisiones, midiendo resultados, entendiendo ciclos— desarrollan tecnologías que realmente responden a los desafíos diarios de la producción. Conocen la problemática desde adentro, hablan el lenguaje del productor y diseñan herramientas que funcionan en la realidad del sistema pastoril”.

En este marco, la solución desarrollada incluye un pasturómetro electrónico (mide la altura comprimida del pasto en tiempo real), pastech satelital (predice la disponibilidad forrajera mediante IA y lectura remota), pastech dron (permite inspección detallada sin recorrer el campo) y módulo de pastoreo (vincula oferta forrajera con demanda nutricional para planificar el manejo.

Señalaron que la tecnología se aplica en más de 13 provincias y comenzó su expansión internacional en Uruguay y Australia. “Hay un equipo que conoce el campo desde adentro”, indicaron y señalaron que los emprendedores son “tres perfiles complementarios que combinan visión estratégica, innovación tecnológica y una conexión profunda con el territorio”.

En el centro, Fernando Genin, CEO

“Este reconocimiento es una validación enorme a todo lo que venimos construyendo con los productores”, destacó Genin. Señaló que el desarrollo “nació en el campo, desde la experiencia real, con el objetivo de transformar la ganadería con herramientas simples, conectadas y efectivas”. Agregó: “Cada solución que desarrollamos parte de caminar el campo, escuchar a quienes producen y construir desde esa realidad concreta”.