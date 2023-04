“Se licúa a diario”: reparos a un plan de Massa para conseguir US$3500 millones

escuchar

Representantes de economías regionales y expertos del sector pusieron reparos tras la formalización del dólar para las economías regionales que se dio a conocer en el Boletín Oficial para un grupo de productos. Se trata de la medida para un tipo de cambio a $300 hasta fin de agosto para las actividades vitivinícola, olivícola, apícola, pesquera, forestoindustrial y lanera, además de legumbres, ajo, té, maní, tabaco, limón, frutas –como la cereza, la ciruela y el arándano- y “productos especiales que se destinan al mercado externo casi con exclusividad como el maíz pisingallo, el girasol confitero y los productos que revistan la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos...”

Mientras que con el dólar soja, que irá hasta fin de mayo próximo, el Gobierno aguarda el ingreso de US$5000 millones, con el dólar para las economías regionales pretende la entrada de unos US$3500 millones.

“Los productos de las economías regionales seleccionados por el Gobierno para aspirar a liquidar exportaciones a un dólar de 300 ya perdieron el 5% de ese beneficio por la demora en las resoluciones. Además, las exigencias superan las anunciadas. Deben mantener o incrementar el empleo, el volumen con respecto a los últimos 18 meses y acordar abastecimiento al programa Precios Justos”, dijo Ernesto Ambrosetti, consultor en agronegocios.

Agregó: “Es evidente que el Gobierno no se enteró de que atravesaron la peor sequía de la historia, al exigir igual o mayor volumen que el último año y medio. De esta manera los productores no podrán acceder a este beneficio que se licúa a diario. Es un anuncio que se desvanece y su implementación desconoce la realidad productiva”.

Diego Yabes, vicepresidente de la Cámara Argentina del Maní (CAM), dijo a LA NACION que todavía no saben de qué forma será la adhesión al programa. “No sabemos si va a ser complicada o va a ser simple. Ya estamos a 17 abril y todavía estamos en b... Ya nos comimos un mes de estar en el programa y cada día la brecha cambiaria es mayor”, precisó.

“A medida que pasa el tiempo, se acortan los días. Si recién se puede hacer en mayo, el programa ya se comió el beneficio. La idea era poder aprovechar la brecha cambiaria, pero pasa el tiempo y se va diluyendo”, agregó.

En el maíz pisingallo, que se usa para pochoclo, contra las 230.000 toneladas exportadas del año pasado ahora se enviarán al exterior 120.000 Archivo

Las empresas de cada economía regional que ingresen al programa van a tener que aceptar las pautas ya mencionadas. “[El trámite] es por empresa y no sabemos si hay empresas que van a poder participar. Las que entren al programa van a poder pagarle al productor [con un tipo de cambio diferenciado] y las que no, no. Hay empresas que lo van a poder aprovechar más que otras. No es que hicieron algo general y todos estamos adentro. Es complejo el sistema y no es equitativo”, extendió.

En tanto, Sergio Casas, presidente de la Cámara de Maíz Pisingallo (Campi), dijo que si bien esta medida es transitoria, ayuda parcialmente a que el sector pueda seguir con la actividad en un año donde fueron afectados por la peor sequía que ha sufrido el sector. “Hemos perdido el saldo exportable con el maíz pisingallo. Cualquier medida que favorezca al sector es bienvenida, pero no deja de ser transitoria a una situación que es crítica. Estamos proyectando una pérdida de cerca del 50% de toneladas exportables por la sequía. En un año normal se exportan 230.000 toneladas y este año calculamos estar en 120.000”, dijo.

Si bien afirmó que celebraron que se los incluyera dentro del eje de economías regionales aptas para entrar al dólar agro, todavía faltan pasos a seguir. “Estamos esperando que la Secretaría de Comercio indique la norma y acuerdo sectorial por empresas para poder acceder”, puntualizó.

