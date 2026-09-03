“Se sabrá en unas semanas”: máxima expectativa en el corazón agrícola de los Estados Unidos por el estrés con el clima

Jerry Seuntjens es un agricultor de Kingsley, un pequeño pueblo ubicado en el noroeste de Iowa. Anteayer, junto con Nahzir Okde, de Mato Grosso, Brasil, dejó su experiencia como productor durante una charla en el Bayer Innovation Showcase en Huxley, donde la empresa de origen alemán tiene un centro de entrenamiento que funciona, entre otras actividades, para mostrar tranqueras afuera tecnologías agrícolas avanzadas. Uno de los disparadores de la presentación de Seuntjens giró en torno de lo que parece obvio: los vaivenes de la naturaleza continúan teniendo un papel protagónico en el resultado final de un cultivo.

Seuntjens vive en el mismo lugar que se crio. Entre soja y maíz produce unas 1050 hectáreas. Ante un auditorio que lo seguía atento, luego de presentarse lanzó. “La madre naturaleza es la que siempre tiene el control. Y eso es muy difícil para mí, que me gusta controlar todo lo que puedo, pero la madre naturaleza sigue siendo la que lleva las riendas ahí. Este año ha sido un desafío extremo”.

Tras esa frase, el productor contó que, “desafortunadamente”, este año tuvo un tornado que golpeó su establecimiento. En rigor, en mayo un fenómeno le pegó duro a esa ciudad, provocando destrozos. Si bien en Estados Unidos la siembra de maíz se inicia en abril, en mayo se atraviesa una fase crítica porque se completa la mayor parte de la siembra. “Es increíble cómo el cultivo sufrió tanto y ver donde está hoy [en carrera] es muy importante para mí”, destacó. Destacó los “rasgos” defensivos que consideró tienen materiales de esta compañía.

En el centro: Nahzir Okde, de Mato Grosso, y Jerry Seuntjens en el panel en Huxley, Bayer

El testimonio de Seuntjens, que sirvió como un disparador, abrió la puerta a otro nivel: ¿qué puede hacer el agricultor cuando la naturaleza se esfuerza por mostrar que sigue manteniendo el control? ¿Cómo hacer productos que rindan más y a la vez tengan una buena defensa ante las adversidades? Precisamente, de hacer cosas que vayan en la línea de soluciones se habló mucho en la jornada de Bayer, una empresa que tiene productos y estrategias para al menos en los próximos cinco años lograr ventas incrementales por más de 3500 millones de euros.

En esta línea, en el mercado de Estados Unidos está disponible el sistema Preceon, una herramienta que cuando se ve un maíz sorprende. El espacio entrenudos es más corto y la planta tiene una estatura entre un 30 y un 40% menor que una convencional. La arquitectura de la planta es así distinta, el tallo más potente y lo suficientemente capaz para evitar problemas de vuelco. Para el productor lechero, además, tiene el plus de una mejor calidad para el silo. En tanto, por su altura se puede ingresar al cultivo avanzado a hacer aplicaciones de agroquímicos o fertilizantes.

Preceon se trabajó como un producto, según la compañía, con mayor estabilidad en condiciones de vientos fuertes y situaciones de clima difícil. En la Argentina este año lo sembrarán unos 20 productores con 1000 bolsas.

En este marco se inscribe la preocupación del agricultor norteamericano por la naturaleza y también el uso de la tecnología para amortiguar cualquier contratiempo. “He estado cultivando Preceon durante cinco años. He tenido muy buenos resultados con él. Pero sí, esta primavera, cuando tuvimos todos estos desafíos, Preceon definitivamente brilló con una mayor densidad, emergió más rápido, tuvo mucha más resiliencia, mejor masa radicular, más absorción de nutrientes. Con el clima siendo siempre un desafío y algo que no puedo controlar, es bueno tener esa herramienta que te respalda”, apuntó.

Según contó el productor, cuando este año lo golpeó el tornado, el maíz era bastante bajo. Explicó: “Pero aun así, emergió del suelo más fuerte, más rápido, que es el objetivo del juego. El tiempo dirá cuál será la diferencia de rendimiento, pero se ve mucho mejor que mi maíz convencional, al menos tal como estamos hoy”.

El maíz Preceon en Huxley Bayer

Por estos días, en Iowa se registran temperaturas que realmente son sofocantes. Por las rutas de este estado se ven maíces sufridos. En el último tour del Pro Farmer, el análisis sobre la suerte del maíz a nivel nacional, por efecto de la sequía que se instaló, fue categórico: se esperan 17 millones de toneladas menos que los 406,75 millones de toneladas estimadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Iowa e Illinois son líderes en maíz en Estados Unidos, juntos suman más del 30%. Este año la previsión era de 70 millones de toneladas en el primer estado y casi 59 millones en el segundo. Pero el clima puso en apuros la previsión y habrá que ver qué informa en un nuevo reporte el USDA. El 56,61% de los Estados Unidos se encuentra en condiciones de sequía.

Más allá de lo que contó sobre el tornado, a Seuntjens se lo consultó sobre el impacto de la sequía. Otra vez, pareció confiar en el desempeño de la tecnología. Dijo: “En cuanto a la sequía, no lo sé. Con los rasgos genéticos actuales, las plantas son muy defensivas. Mis rendimientos continúan aumentando, y de eso se ha tratado principalmente el juego: de tratar de optimizar, ya sea la gestión de la humedad o el fertilizante, para realmente sacarle el máximo provecho”. Añadió: “Está por verse, creo que voy a estar ligeramente por debajo de lo que estaba antes, al menos eso pienso en este momento en lo que respecta al rendimiento. Pero eso se sabrá en un par de semanas cuando entremos al campo y vea qué es lo que realmente hay allí”.

En el fondo, para muchos ante la variación en el clima la respuesta pasa por usar más tecnología.