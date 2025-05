Se sumaron multinacionales: aparecieron dos ofertas clave para reactivar la cerealera Vicentin

La agroexportadora Vicentin logró una bocanada de aire fresco en medio de la crisis judicial y financiera que atraviesa porque la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó la homologación de su concurso de acreedores. Tras una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial, la compañía alcanzó un entendimiento clave con socios estratégicos y nuevos actores del sector, lo que permitirá reactivar sus operaciones bajo contratos de fasón durante los próximos seis meses en la planta de San Lorenzo. Todo esto mientras sigue el proceso judicial.

El nuevo esquema de funcionamiento contempla el procesamiento de entrega de mercadería de terceros a fasón: se trata de la única modalidad que Vicentin puede sostener en este momento, ya que no tiene autorización judicial para operar como comerciante directo de granos. Este acuerdo garantiza la continuidad laboral de los trabajadores, asegura el ingreso de más de 500.000 toneladas de soja por mes y destraba el pago de salarios adeudados.

En las últimas horas, el grupo Grassi presentó una oferta de 100.000 toneladas de soja a procesar a fasón. Se conoció que sería a un valor de US$18 dólares tonelada. En tanto, por girasol la propuesta sería de 20.000 toneladas, a US$45 cada tonelada.

A esto se sumó hoy una propuesta conjunta de Bunge, ACA, Viterra, Cargill, Dreyfus y Molinos Agro, que contempla el aporte de 350.000 toneladas de soja por mes para San Lorenzo, destinadas a ocupar la capacidad instalada de las plantas. El esquema propuesto por estas procesadoras establece un valor de US$20 por tonelada durante los primeros dos meses, US$19 para el segundo bimestre y US$18 para el último. Además, hay una tercera propuesta de Unión Agrícola de Avellaneda, que procesa girasol, de 60.000 toneladas.

Estas propuestas están ahora en manos del juez, Fabián Lorenzini, y los interventores, quienes deberán definir cuál se implementará.

Cargill, que no había participado previamente en ningún acuerdo con Vicentin, marca un punto de inflexión en el sector de la molienda, dado que vuelve a confiar en el proceso tras la intervención judicial que desplazó a los ejecutivos originales de la empresa. Según confiaron las fuentes consultadas, lo habría hecho para mantener la competencia de mercado.

Además indicaron que la intervención judicial, sumada al accionar del Ministerio de Trabajo provincial, fue lo que permitió recomponer la confianza. De acuerdo con medios de Santa Fe, el Ministerio de Trabajo de la provincia, conducido por Roald Báscolo, estuvo involucrado en el proceso. En la última audiencia celebrada en Reconquista, Báscolo fue terminante: “La Justicia no puede seguir siendo un factor de bloqueo para una empresa que sostiene miles de familias”.

Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA) informaron que en el marco de las gestiones realizadas por la intervención judicial y con participación activa de esta organización, se han dado pasos concretos que permiten recuperar previsibilidad y sostener los puestos laborales en la empresa Vicentin.

Resaltaron que este viernes se llevó a cabo una audiencia clave en la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, donde se presentó una duplicación en la oferta de soja para la molienda, a través del sistema de fasón. “A la propuesta inicial del Grupo Commodities, que había comprometido 320.000 toneladas, se sumaron ocho nuevas empresas, alcanzando un total estimado de 510.000 toneladas mensuales”, enumeraron.

Asimismo, los interventores judiciales Andrés Shocrón y Guillermo Nudemberg informaron que este miércoles se concretó el pago del 20% del salario adeudado de marzo, y se comprometieron a informar el próximo lunes la fecha de pago de un 30% o 40% correspondiente al salario de abril, utilizando fondos propios de la intervención.

“Tenemos la expectativa puesta en que se efectúe dentro de la misma semana y a las empresas que se sumaron con la propuesta se les pidió que completen el pago del salario de los trabajadores”, aclaró el secretario general, Daniel Succi.

Según indicó, “no es casualidad”, este resultado. “Es el trabajo silencioso que se viene realizando desde este sindicato y la voluntad de los involucrados por ordenar la empresa y garantizar la continuidad laboral”, precisó.

Destacó la tarea de los interventores que, al parecer, dijo, quieren hacer las cosas bien. “Esperamos que sigan por este camino, donde los trabajadores sean una de las prioridades innegociables. Los trabajadores no pueden especular con su salario. Se come o no se come. Que lo tengan presente a la hora de acompañar este proceso: ellos podrán tener ganancias, pero nosotros necesitamos cobrar nuestros sueldos”, remarcó Succi.