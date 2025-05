Reunión: el Gobierno le confirmó a la Mesa de Enlace que el INTA no se fusionará con el INTI, aunque tendrá reformas

El Gobierno le confirmó a los integrantes de la Mesa de Enlace que no habrá una fusión del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), aunque las competencias vinculadas con el sector agropecuario que están en el último organismo pasarían al INTA. Funcionarios nacionales y dirigentes del agro, que mantuvieron un encuentro en la Secretaría de Agricultura, coincidieron en la necesidad de una “modernización” del ente. Si bien no se definieron fechas, se anticipó que las modificaciones serán tratadas por el Consejo Directivo del INTA. Las entidades del campo respaldaron mantener los ejes de investigación, desarrollo y extensión. Además, los ruralistas destacaron el compromiso ya anunciado por el Gobierno de eliminar las retenciones, atada a la estabilidad macroeconómica.

Vale recordar que hace unos meses venía circulando la versión de que el Gobierno trabajaba por una unificación de los organismos. En las últimas semanas surgió, en tanto, el rumor de versiones diferentes sobre esto en el seno del oficialismo: mientras el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, promovía una “modernización” antes que una fusión, el área de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, impulsaba la fusión como tal. Al parecer predominó la postura de Economía.

La Mesa de Enlace asistió al encuentro en Agricultura con Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA); Lucas Magnano, de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro); Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y con Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Por parte del Gobierno estuvieron el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el coordinador de gabinete, Martín Fernández. Por el INTA lo hicieron el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y su vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo.

Por parte del Gobierno estuvieron el secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; y el coordinador de gabinete, Martín Fernández Gentileza

El encuentro con los ruralistas y representantes del Gobierno formó parte de una agenda de encuentros y mesas de trabajo que ambas partes vienen sosteniendo. “Nos informaron, de alguna manera, en qué están pensando, cómo reestructurarlo, cómo eficientizarlo y mejorar su funcionamiento. Nos comunicaron que están considerando un decreto o una reforma sobre el funcionamiento específico del instituto, y que no se va a unificar con el INTI”, precisó Sarnari.

Los dirigentes señalaron que las entidades tienen una posición tomada sobre la necesidad del funcionamiento del organismo. “Creemos que hay áreas o líneas dentro del INTA que deben mejorarse, que deben reestructurarse. Consideramos que debe ser un instituto al servicio del productor, pero también pensado estratégicamente para la Nación, no solo para el productor. Esa es una línea que compartimos las cuatro entidades”, agregó.

La Mesa de Enlace mantuvo una reunión con integrantes del INTA y funcionarios en la Secretaría de Agricultura Gentileza

Los representantes del Gobierno no adelantaron fechas precisas de cuándo va a salir el decreto, aunque indicaron a los ruralistas que las definiciones se conocerán en los próximos días. “En cuanto a las modificaciones, eso lo va a trabajar el Consejo Directivo de INTA. Puntualmente, ya hay un plan estratégico trazado por el INTA, y lo que se va a hacer es retrabajar nuevamente sobre ese plan”, observó.

Pino resaltó que lo que sucede en el organismo debería apuntar a una “modernización del INTA”, por ende, si se enfoca en ese sentido, las cuatro entidades tienen una opinión en común. “Las formas de implementación es lo que hay que trabajar, sobre el plan estratégico vigente del INTA, que data del año 2015, el Consejo Directivo trabajará en ver de qué manera se puede aggiornar y modernizar ese plan estratégico. Entendí, que gran parte de los trabajos que hace el INTI están referidos a investigaciones del sector agropecuario, y que ese tipo de trabajos pasarán a la órbita del INTA. Eso es lo que entendimos", resumió.

Sobre el eventual traspaso del Instituto Nacional de Semillas (Inase) a la órbita del Senasa indicaron que no se habló el tema.

“Lo que sí consensuamos, y a pedido de las entidades, fue que se mantendrán los ejes temáticos de trabajo: investigación, desarrollo y extensión. Se va a puntualizar sobre esos aspectos, pero no habrá cambios estructurales en los objetivos centrales del INTA”, agregó Sarnari.

Parte de los ruralistas que hablaron con los medios presentes LA NACION

Ayer ocurrió, por el rechazo libertario y reparos del kirchnerismo, el fracaso de un dictamen en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados para evitar que las retenciones vuelvan a su nivel anterior a fin de junio, cuando vence la actual rebaja temporal. Sobre esto, consultado tras la reunión, el presidente de la SRA fue enfático: "Fue claro el ministro [Luis] Caputo esta semana, que sostuvo lo mismo que dijo el Presidente Milei: en la medida en que la macroeconomía esté lo fuertemente sólida y se mantenga en el tiempo, el proceso de quita de retenciones va a existir”.

Sarnari mencionó que esperan una señal y “compromiso con el sector” del Gobierno para que se realice la eliminación de las retenciones. “De alguna manera, es el compromiso que el gobierno nacional ha asumido con el sector: mientras las variables macroeconómicas acompañen y funcionen, el camino hacia la baja de la presión impositiva —y entre ellas la de las retenciones— va a seguir estando. No tengo por qué no creer eso, siendo que el mismo [Gobierno] lo ha sostenido. Creo que este gobierno ha dado señales claras de que la baja de la presión impositiva es necesaria para que el sector productivo pueda arrancar. Por lo tanto, no tengo motivos para no creer que sea así“, acotó.