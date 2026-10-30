Seguridad: el Gobierno y la Sociedad Rural Argentina impulsan una mesa nacional para combatir los delitos en el campo

La Sociedad Rural Argentina (SRA) y el Ministerio de Seguridad de la Nación avanzan en la organización de una mesa de trabajo para tratar los delitos que afectan al campo, entre ellos el robo de ganado, el contrabando de granos y el tráfico ilegal de fauna. La propuesta surgió de la entidad rural, que pidió una reunión con la ministra Alejandra Monteoliva para plantearle la posibilidad de organizar encuentros periódicos sobre seguridad rural. Según contó a LA NACION el presidente de la SRA, Nicolás Pino, la funcionaria estuvo de acuerdo y designó a integrantes de su equipo para comenzar a trabajar en la iniciativa. La idea es convocar a referentes del sector de distintas provincias y tener un equipo y una agenda de trabajo para febrero o marzo de 2027.

Desde el Ministerio de Seguridad detallaron a LA NACION que, entre los temas previstos, están el seguimiento de los delitos rurales, el contrabando de granos, el robo de ganado y el tráfico ilegal y contrabando de fauna. Por ahora, no hay fechas confirmadas para los encuentros ni está definido quiénes participarán.

En diálogo con LA NACION, Pino explicó que la reunión fue solicitada por la SRA para contarle a Monteoliva cómo trabaja la Comisión de Seguridad de la entidad y qué pueden aportar. “La reunión la pedimos desde la Rural con la ministra, por las reuniones que hacemos habitualmente con diferentes ministerios”, señaló. El dirigente contó que la Rural ya tiene contacto con ministros de Seguridad de distintas provincias y que le plantearon a Monteoliva la posibilidad de mantener reuniones periódicas con las autoridades nacionales. La intención, según explicó, es “intercambiar ideas y ponerse a disposición para laburar”.

El encuentro entre autoridades del Ministerio de Seguridad y representantes de la Sociedad Rural Argentina, en el que se planteó la creación de una mesa de trabajo sobre delitos rurales

Sobre la respuesta de la ministra, Pino señaló que “a ella le pareció muy bien” y que incluso designó funcionarios para avanzar con la propuesta. “La ministra nombró personas dentro de la estructura del Ministerio para hacer especial hincapié en algunas reuniones, ir poniendo fechas para hacer esas reuniones para sentar en la mesa al sector”, contó.

La intención de la SRA es que en esos encuentros no participen solamente representantes de la entidad, sino también personas de distintas provincias que conozcan los problemas de inseguridad que tienen los productores en cada zona. “Poner personas referentes en cada provincia, no importa de qué institución son, que sean referentes”, explicó Pino.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada para comenzar, el dirigente adelantó que esperan avanzar con la organización durante los próximos meses. “La idea sería hacer algo para, no sé, febrero o marzo”, señaló. Según contó, buscan llegar a ese momento con “un equipo y agenda en mano”. Tampoco se definió cada cuánto se harán las reuniones.

Entre los temas que se tratarán en la mesa están el robo de ganado, el contrabando de granos y el tráfico ilegal y contrabando de fauna, según detallaron desde el Ministerio de Seguridad. Pino también se refirió al robo de insumos en los campos, aunque consideró que estos hechos disminuyeron. “Se ha frenado también bastante el robo de insumos, eso que antes entraban al campo y te vaciaban el galpón; no está ocurriendo”, señaló.

Para el dirigente, también es importante que los productores conozcan los resultados de los operativos que se realizan para combatir los delitos rurales. “No solo cuando te roban o tenés un problema, sino también cuando se logran cosas”, señaló.

Como ejemplo, mencionó un caso del que se había enterado recientemente. “Desbarataron una banda que robaba y recuperaron 300 vacas que le habían robado a un señor”, contó. Según recordó, el hecho habría ocurrido en la provincia de Buenos Aires y los animales habrían sido encontrados en Santa Fe, aunque aclaró que se trataba de información que le habían contado y no precisó cuándo ocurrió.

Representantes de la Sociedad Rural Argentina y funcionarios del Ministerio de Seguridad se reunieron para avanzar en una agenda de trabajo sobre la inseguridad en el campo

“También hay que ir mostrando que se hacen cosas”, agregó Pino, quien consideró que la mesa también podría servir para compartir con los productores información sobre los procedimientos que llevan adelante las fuerzas de seguridad.

De la reunión con Monteoliva participaron, además, Eloísa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA; Martín Culatto, subsecretario de Intervención Federal; y Enrique Braun de Corral, subsecretario de Articulación Federal. Según contó Pino, Frederking quedó en contacto con Braun de Corral para seguir trabajando en la organización de los encuentros.