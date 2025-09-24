Semana Angus de Primavera: ventas ágiles en las subastas ganaderas en Cañuelas

Con ventas ágiles y una plaza firme, comenzaron los remates ganaderos en Cañuelas en la Semana Angus de Primavera. El lunes pasado, con una subasta televisada, la consignataria Sáenz Valiente, Bullrich fue la encargada de abrir la gran cita ganadera en el Arena Angus. Ayer, fue el turno de la consignataria Alfredo S. Mondino. Según dijeron los organizadores, el evento ganadero se extenderá hasta el viernes en el Centro de Exposiciones y Remates Angus de esta localidad.

Antes de iniciar el primer remate, el presidente de la Asociación Argentina de Angus, Alfonso Bustillo, expresó: “Se inicia una semana más que importante para la asociación, de la mano de Expoagro con toda su fuerza”.

Bustillo subrayó que la exposición reúne a la ganadería y al sector agroindustrial con una excelente muestra de animales de pedigree y puro controlado, además de stands comerciales de las principales firmas y bancos: “Nuestra actividad es en cadena, desde el productor primario hasta que llega un bife a un plato. Todo el camino lo recorre la ganadería, y sin duda, necesitamos el eslabón fuerte que son las consignatarias”, afirmó.

El martillero Gervasio Sáenz Valiente dijo: “Bienvenidos al Arena Angus, con una exposición que está haciendo ruido en toda la ganadería argentina” Expoagro

Luego, el martillero Gervasio Sáenz Valiente dijo: “Bienvenidos al Arena Angus, con una exposición que está haciendo ruido en toda la ganadería argentina”.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, agradeció a la Asociación Argentina de Angus por la oportunidad de acompañar nuevamente la Exposición Angus de Primavera.

La primera subasta de una serie de remates de la Semana Angus de Primavera se desarrolló con gran agilidad en el Arena Angus, dando inicio a la agenda comercial del encuentro. En la consignataria Sáenz Valiente Bullrich informaron que “se vendieron 2500 cabezas, con un novillo gordo entre $3700 y $3800 que se vende el kilo vivo, a retirar del campo, con flete a cargo del frigorífico y con un rinde asegurado entre 58% y 60%”.

En cuanto a la invernada, indicaron que “se vendieron casi 2200 cabezas, con un ternero que rondó entre los $4000 y $4500; el novillito anduvo entre $3950 y $4100; el novillo de 300 kilos en $4000 y; la ternera también rondó los $4000, llegando a un máximo de $4200”.

La consignataria Alfredo S. Mondino llevó adelante un exitoso remate televisado de invernada y cría, donde comercializó 11.750 cabezas. Expoagro

Ayer, con una dinámica fluida, la consignataria Alfredo S. Mondino llevó adelante un exitoso remate televisado de invernada y cría, donde comercializó 11.750 cabezas. Previo a la venta, Bustillo, destacó: “En nombre de la asociación, tenemos un agradecimiento grande hacia ustedes (Mondino). Nos enriquecimos las dos partes. Es una Semana Angus, donde estamos inaugurando este salón, y la asociación trabajando para ver cómo darle más servicios y herramientas a los socios para mejorar sus negocios con nuestros programas”.

Al finalizar el remate, Roberto Mondino sintetizó: “Fue un rematazo. Había hacienda del sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza. Mucha hacienda se fue a recría y eso es bueno. Más trabada la vaca parición otoño”.

Al finalizar el remate, Roberto Mondino sintetizó: “Fue un rematazo. Había hacienda del sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis y Mendoza. Mucha hacienda se fue a recría y eso es bueno. Más trabada la vaca parición otoño” Expoagro

El evento se dio en paralelo al anuncio oficial de la suspensión temporal de retenciones a la carne, hecho que aportó expectativas positivas al mercado. Mondino señaló: “Todo esto da oportunidades. Vendimos y no hubo ninguna persona que se asustó y sacó un lote. Algunos se vendieron mejor, otros más bajos, pero estamos en un muy buen momento. Hablar de ganadería es pensar en el futuro, en que nuestros hijos vuelvan a los campos, en campos vivos”.