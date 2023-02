Sequía: en el campo insisten con la necesidad de eximir de impuestos a productores ganaderos

escuchar

Luego de que el lunes pasado Gobierno anunciara medidas para los consumidores, carnicerías y productores ganaderos, la Secretaría de Agricultura que conduce Juan José Bahillo se reunió ayer con técnicos de la Mesa de Enlace. En el encuentro las entidades plantearon reparos al subsidio de hasta el 40% del alimento para la terminación de hacienda en feedlot y, solicitaron, en cambio la eximición de impuestos para los productores ganaderos. La reunión se dio en el marco de la fuerte sequía.

En ese sentido, luego del encuentro, Martín Spada, de Federación Agraria Argentina (FAA), manifestó: “Es una medida que no termina de ser. En el Gobierno dicen que es para evitar que se vayan al mercado internacional y que queden en el mercado interno y de esa forma fomentar la retención de vientres para que no salgan en el corto plazo, pero es una medida que no llegaría a todos los productores porque hoy en día el 45% del país está en situación de emergencia, con lo cual es un poco escasa”.

El técnico explicó que, si se empiezan a considerar intereses punitorios y compensatorios para hacer un cierre de cuenta de cada productor, “hoy están más que en rojo y no lo van a poder levantar por más que haya una prórroga por la emergencia porque el impuesto está devengado y los intereses adeudados”.

Planteó que hay otro tipo de políticas que podrían ser más beneficiosas para el productor. “Nosotros pedimos algún tipo de medida puntual como ser la eximición de impuestos durante un período. La mayoría de los productores están con pérdidas de vientres y de producción, y eso va a repercutir ahora y el año que viene inclusive”, indicó.

Indicó que los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que participaron del encuentro, les dijeron que lo van a analizar. “Quedaron que iban a ver los números de cuánto hablamos, pero eso lleva todo una labor parlamentaria porque hay distintas cajas de distintos sectores. O sea Anses en lo que es aportes patronales, las obras sociales y, además, que se entiende que llevan más diálogo”.

En la reunión, que según dijeron en Agricultura fue convocada con el objetivo de explicar los anuncios que se realizaron por la carne, participaron el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, y en representación de la Mesa de Enlace, además de Spada asistieron Ezequiel De Freijo, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Marcelo Espinosa de Coninagro. Por otro lado, también estuvieron funcionarios del Banco Nación.

El lunes pasado, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció junto con Precios Justos para la carne que los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot. El Gobierno estima en este programa el ingreso de unos 180.000 animales por mes. Cada productor podrá ingresar hasta 100 animales al programa, exclusivo para el mercado interno. Según se dijo, el programa prevé una duración de cuatro meses con un costo total de $14.900 millones.

Sobre el subsidio del 40% para la terminación de los animales en feedlot, Spada indicó que en el Gobierno les explicaron que el animal va a tener que quedar con una retención del Renspa [un registro de la actividad] del productor para no moverlo del engorde a corral, que tiene que estar habilitado.

“Les planteamos que el pequeño o mediano productor no tiene los recursos hoy en día para movilizar la producción que tiene hacia un engorde porque solo pueden entrar hasta 100 cabezas”, dijo. Asimismo, manifestó que la media de costos que plantean en el Gobierno son “muy bajos para la compensación”, teniendo en cuenta los costos de producción.

Precisó que en el Gobierno les dijeron que “es la única medida que ellos pueden garantizar de que haya transparencia en el sector”.