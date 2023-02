Sequía, ola de calor y una helada fuera de época: la campaña que será para el olvido para los productores

escuchar

Luego de ver aniquilados muchos cultivos de granos gruesos de siembra temprana por la sequía, los agricultores de la región central del país tenían esperanzas de tomar revancha con los maíces y sojas tardías sembrados durante el mes de diciembre. Sin embargo, muchos están viendo estrellarse esa ilusión por una combinación de continuidad de la sequía, la inédita ola de calor del 10,11 y 12 de febrero y bajas temperaturas o directamente heladas del sábado pasado. Este cóctel será letal para muchos lotes de maíz y sojas de segunda, en los que los rendimientos serán muy bajos o tenderán a cero.

Miguel García Fuentes es miembro del CREA Monte Buey-Inriville, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y además siembra campos de terceros en Canals. En ninguna de las dos localidades observó daños serios por heladas, pero advierte que los cultivos de Monte Buey se quemaron por la ola de calor del 10,11 y 12 de febrero. “Las sojas de segunda resultaron muy afectadas y los maíces tardíos sembrados a principios de diciembre están fusilados y darán producción cero”, adelanta, categórico.

Francisco Hidalgo, propietario de un campo en General Lamadrid, en el sudoeste de Buenos Aires, no observó daños severos por heladas en sus lotes, “pero la temperatura estuvo muy cerca, ya que llegó a 4°C”, avisa.

Agrega que, en el sur del partido, “el maíz tardío está en floración enfrentando condiciones de sequía severa, con muchas dudas de que se formen los granos de la espiga”. Simultáneamente, la soja también enfrenta un fuerte estrés hídrico, con el síntoma característico de la soja dada vuelta por falta de agua. El girasol está terminando su ciclo de la peor manera.

Cerca, en Coronel Suárez, Francisco Urruti no observa daños serios por helada, pero también midió temperaturas de 4°C. Afirma que “los cultivos de verano están muy sufridos, pero principalmente por la seca”. Y aclara que hacia Pigüé sí se observan casos de daño por heladas en los cultivos.

En Tres Arroyos y partidos costeros no heló el sábado pasado porque el día anterior hubo lluvias de 50-70mm y luego siguió el tiempo húmedo. En cambio, los productores de Tandil, Azul y Pringles comunicaron que sufrieron heladas, sobre todo en los lotes bajos, donde se asienta más el efecto.

En la paleta de cultivos de la zona, Alejandro Vejrup, gerente de la cooperativa Alfa de Tres Arroyos, dice que “el girasol es el que menos puede verse jaqueado por bajas temperaturas porque es un cultivo que las resiste bien. En cambio, pueden verse más afectadas las siembras tardías de maíz y de soja, sobre todo si en las próximas semanas ocurren heladas tempranas”. Obviamente, estos cultivos tardíos corren mucho más riesgos que los que enfrentan los de implantación temprana, sembrados en fecha en años normales”, diferencia Vejrup.

Soja helada. Este cultivo podría perder parte del follaje, pero recuperarse por tener muchas hojas por planta

Los peores escenarios serían para los productores que sufrieron heladas en campos bajos, en partidos serranos o con relieves más quebrados.

Por su parte, el meteorólogo Leonardo de Benedictis recuerda que el descenso térmico significativo sufrido hace unos días en la región central del país determinó que en algunas zonas se haya llegado al borde del riesgo de heladas. “En general hubo muchos campos en los que se midieron 4,5 y 6°C, sin efectos graves en los cultivos, aunque también hubo casos puntuales en los que sí se observaron heladas, como en los lotes más bajos y en zonas serranas”, enumera.

La duración de la entrada de aire frío fue de dos días, a partir de las cuales las temperaturas volvieron a recuperarse hacia valores elevados, lo que genera nuevamente condiciones calurosas, por encima de 30-32 °C, más propias de esta época del año, afirma.

Escenario

En el partido de Pergamino, el consultor Julio Lieutier observó poco efecto de heladas en Arrecifes y hacia San Nicolás. “Hubo quemado de hojas superiores de algunas sojas de segunda implantadas en bajos, pero el resto del follaje quedó intacto o sin aborto de flores; en maíz también se pudieron ver hojas quemadas”, expresa.

“Aparentemente, hubo más casos de daño por bajas temperaturas hacia Junín, oeste de buenos Aires y San Luis, que en el norte bonaerense. No obstante, donde la helada pegó, causó más perjuicio a la soja que al maíz porque la oleaginosa es muy sensible a bajas temperaturas en cualquier momento del ciclo; el maíz las soporta mejor: aunque pierda las hojas, si queda el tallo verde no se muere y rebrota”, diferencia.

Mientras tanto, la seca sigue deteriorando gravemente a los granos gruesos: en febrero llovió solo 25mm en Pergamino y se prevén días muy calurosos y de baja humedad relativa. Esto va a generar un estrés muy fuerte en las plantas, que solo podría evitarse sí lloviera 50mm de los próximos días, algo que no prevén los pronósticos.