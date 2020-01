El maíz temprano, con buenos precios

Buenos precios para el cereal

Baja producción

Los US$148 por tonelada de maíz para la posición abril que se ofrecían a mitad de esta semana conforman un valor inesperado para el cereal al acercarse la fecha de cosecha. Refleja las perspectivas de un escaso volumen de producción temprana, consecuencia de muchas dificultades para implantar los cultivos en la primavera seca de 2019 y del estrés sufrido durante la floración. "Habrá poco maíz temprano y cotizará bien", vaticina Sebastián Olivero, de la consultora INTL FCStone. "A quien pueda contar con maíz temprano hoy no le aconsejaría tomar coberturas porque el mercado estará tirante en otoño. No obstante, a quien le guste el precio de abril y concrete una venta futura, le recomendaría combinarla con un call, preferiblemente en el mercado de Chicago, por el riesgo de aumento de retenciones", agrega.

Mercado en calma

En tanto, el mercado internacional del maíz no muestra variaciones importantes. En su último informe, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no recortó de manera significativa la producción estadounidense, por lo que las existencias continúan siendo holgadas, con precios que lateralizan.

Las expectativas de mejoras en las cotizaciones de Chicago están vinculadas con los resultados concretos que genere el acuerdo entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. "Una cosa es la ceremonia de firma y la foto, y otra, la letra chica, que todavía no se conoce. Además, no hay indicios acerca de en qué fecha los chinos se comprometerán a comprar granos estadounidenses, ni cuánto", dijo Olivero y añadió que el mercado no reaccionará hasta que no se concreten negocios.