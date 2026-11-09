Sorpresa en una feria gigantesca: la IA, los robots y su impacto no son un cuento chino

Cuando alguien nos propone o nos pide algo que nos queda muy a contramano y no lo podemos entender, decimos que esa propuesta o pedido “es un chino”. Lo mismo cuando nos proponen una invitación o lo que tenemos que hacer no nos gusta, y nos incomoda. El comentario que nos surge es: “es un programa chino”. Y ni hablar cuando nos dan una explicación que no nos cierra, suena incoherente y resulta inentendible… “nos hicieron un cuento chino”.

Esa era mi relación con China. Un lugar totalmente distante en tiempo (casi 40 horas de viaje), idioma y cultura. No sé qué me imaginaba de China. O si… algo de mala calidad. Una mezcla de pobreza física y cultural. Lo que son los prejuicios, la ignorancia y la soberbia. Es muy difícil explicar el contraste entre la expectativa y lo que tenía ante mis ojos. Pero era shockeante.

Una infraestructura que no había visto en ningún lugar del mundo. Autopistas impecables, con canteros llenos de flores a lo largo de kilómetros, preparadas para que circulen desde buses hasta bicicletas. Edificios de diseño hipermodernos. Trenes de alta velocidad que conectan el país y aeropuertos que parecen de películas de ciencia ficción.

Semejante magnitud podría al mismo tiempo ser caótica. Todo lo contrario. Sin duda que el tráfico es lento, pero nunca abrumador. El parque automotor hípernuevo, eléctrico, hace que las ciudades no tengan ruido. Nada sale de su lugar. Todos en movimiento, pero nadie apurado. Y todo impecable. ¿Es la filosofía de vida, o los millones de cámaras que todo lo ven? Tal vez un poco de ambas.

Los edificios modernos, los vehículos eléctricos y la infraestructura de transporte forman parte del paisaje de las grandes ciudades chinas

Esto de por sí es impactante, pero cuando uno se da cuenta de lo que era China hace 40 años, se queda sin palabras. Algunos lo quieren llamar milagro. No tengo dudas de que tiene más de humano que de divino. Un gobierno que tiene el monopolio de la fuerza; para poner orden social, pero también para marcar el rumbo con sus planes a 5, 10 y 30 años y financiarlo. A partir de tener los objetivos claros, vale todo con tal de cumplirlos. No importa copiarse en un examen o hacer trampa para llegar. Lo importante es llegar. El capitalismo más salvaje que vi en mi vida. ¿Qué genera eso? Como plantea Kai Fu Lee en Superpotencias de la Inteligencia Artificial, ese vale todo generó colosos equivalentes a los de la arena romana, preparados para enfrentar cualquier desafío y bloquear cualquier amenaza. Casi invencibles.

Ahora bien, esa China que aprendió copiando, hoy está a la vanguardia del conocimiento. No solo escuchamos hablar de patentes en cada una de las reuniones en las que estuvimos en un viaje.

En una reunión con la fundadora de una empresa biotecnológica, una científica de unos 50 años, contó cómo su generación fue a estudiar a EEUU admirando lo que ocurría en aquel país, porque allí estaba la frontera del conocimiento. Era emocionante ver el orgullo con el que contaba cómo la generación de científicos chinos que la siguió se había puesto a la frontera del conocimiento, al punto que hoy los americanos venían a verlos a ellos.

La Feria de Cantón reúne a empresas y compradores de distintos países y es una de las principales vidrieras comerciales de China

Tal vez la principal clave de este desarrollo está en la manufactura. Esos colosos no son sólo digitales. El marco generado por el gobierno genera un entorno hipercompetitivo, donde cada día se debe correr hacia adelante en esa lucha por sobrevivir. Trabajar de 9 a 9 seis días a la semana, el foco y la disciplina los llevó a niveles de productividad insólitos. Una moto eléctrica puede costar 300 dólares y una cubierta para autos de alta gama US$20. Un auto cuesta 20 celulares y además, ya vuelan. Se comieron el mundo y esto es incómodo. Pero no por eso, irreal. Como vemos, tienen conocimiento, músculos, manos… ¿y la inteligencia?

Shenzhen está frente a Hong Kong. Allí está el Silicon Valley de China. Ambos ecosistemas tienen similitudes respecto a la cultura de la innovación. Pero la principal diferencia es que Silicon Valley imagina y desarrolla el futuro. Shenzhen toma ese diseño y por estar tan vinculado a la manufactura lo transforma en producto. Silicon Valley desarrolló la Inteligencia Artificial. En Shenzhen no solo fabrican las neuronas (los procesadores) sino que los introducen en robots para solucionar problemas concretos. Y lo hacen a los costos mencionados en el párrafo anterior.

Esto es lo que más me llamó la atención. China tiene los músculos, las manos, el conocimiento, la inteligencia… y las relaciones a través del comercio. La Feria de Cantón es icónica. Dos veces por año el Ministerio de Comercio Chino y la provincia de Guangdong organizan la feria comercial más grande del mundo a la que acuden más de 300.000 personas de más de 200 países. Así se expande todo lo que producen y desarrollan. Allí había un pabellón, pequeño para la feria, de venta de robots. Desde vigiladores hasta cocineros. Desde educadores hasta asistentes para caminar. Decenas de empresas levantando pedidos. ¿Cuántos robots va a haber en la calle en los próximos meses? Millones. Decenas de millones.

Ver la manufactura inteligente me dio un vértigo equivalente al que sentí la primera vez que viajé a Silicon Valley hace 11 años. En aquel momento, vi un mundo posible. La semana pasada lo vi materializado. ¿Esto debe hacernos entrar en pánico? Observando este proceso desde el agro, por el contrario. Tenemos una enorme posibilidad.

China avanzó en el desarrollo de inteligencia artificial y robótica, con aplicaciones que ya llegan a distintos sectores productivos

Por un lado, recuerdo un trabajo publicado en 2016 por la Harvard Business Review que planteaba cuán digitalizadas estaban 16 industrias en EEUU, donde el agro era la más rezagada de todas.

Con el tiempo entendí que eso no era una competencia. Era una descripción de cómo baja la tecnología por la economía. Hoy estamos viendo cómo están transformándose las de la mitad superior, y a la velocidad que esto ocurre. Esto nos da tiempo para acomodarnos, pero viene muy rápido. Una empresa de drones y robots para el agro que visitamos, se plantean que en cinco años podrán gestionar un campo como si fuera una fábrica.

Por el otro, porque en todo este relato, hay algo que falta, y va a faltar por un tiempo: las proteínas. A esos músculos, manos, y cerebros que se relacionan con el mundo, hay que alimentarlos. Y nosotros producimos lo que a ellos les falta. No se trata solo de poroto de soja. Están abiertos al mercado de proteínas de calidad. Carnes, huevos, lácteos. Además, con su tecnología industrial nos pueden permitir desarrollar la industria de la transformación de la biomasa hacia productos de mayor valor, que además generen los empleos y el arraigo del interior.

La capacidad de fabricación a gran escala y los avances tecnológicos convirtieron a China en una potencia industrial

El mundo está cambiando a una velocidad que nos cuesta comprender. Y ese cambio nos abre una oportunidad extraordinaria. China necesita lo que sabemos producir y tiene muchas de las tecnologías que necesitamos para transformar nuestra producción. Pero la complementariedad no garantiza el resultado. Depende de nosotros aprovecharla para, además de integrar valor produciendo las mal llamadas materias primas, también transformemos esta biomasa en productos de mayor valor, generando nuevas industrias, empleos y oportunidades en el interior.

La oportunidad está frente a nosotros, pero no alcanza con tener los recursos ni se puede esperar a que el futuro llegue. Tenemos que entender cómo el mundo está cambiando y a la velocidad que eso está ocurriendo, para desarrollar nuevas capacidades y prepararnos para ser protagonistas de esta transformación. Tenemos con qué, pero el cambio ya está en marcha, mucho más rápido de lo que imaginamos. Tenemos que apurarnos. Y esto no es un cuento chino.

El autor es cofundador de Club AgTech y de Agro 10X