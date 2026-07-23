“Su futuro es enorme”: Brangus cerró Palermo con un innovador remate de genética y un emotivo homenaje a un referente

La participación de Brangus en la 138a. Exposición Rural de Palermo terminó como empezó: la genética como gran protagonista. Pero esta vez, lejos de la pista central, el cierre se trasladó al Salón Rojo del predio de Palermo, donde la Asociación Argentina de Brangus (AAB) reunió a criadores, cabañeros, compradores y dirigentes del sector para celebrar una nueva edición del tradicional Brangus Show, una noche que combinó negocios, reconocimiento y una mirada puesta en el futuro de la raza.

La noche tuvo dos momentos centrales. Por un lado, la presentación de un novedoso esquema comercial denominado Brangus XV, creado para concentrar la oferta de genética de elite en un único espacio dentro de la exposición. Por otro, el homenaje a Martín Goldstein, uno de los referentes históricos de la asociación, cuya trayectoria fue reconocida por dirigentes y colegas con un fuerte componente emotivo.

El nuevo formato de remate nació, según explicaron en la entidad, con el objetivo de “nutrir y reconfirmar el evento comercial del Brangus Show como el espacio natural para la comercialización de genética de la raza en la Rural de Palermo”.

Para Groppo, los ejemplares presentados en la exposición confirman el presente que atraviesa la raza: “La calidad de los animales exhibidos refleja el gran momento que vive nuestra genética” Gza. Brangus

La propuesta reunió exclusivamente a las 15 cabañas mejor posicionadas en los rankings de la Asociación Argentina de Brangus (AAB) del año anterior, que ofrecieron animales y embriones considerados entre la genética más destacada de la raza.

Los resultados acompañaron la apuesta. Durante la subasta se comercializó el Reservado Gran Campeón Macho de la cabaña Rancho Grande por $40 millones, adquirido por Semex Argentina. Además, se vendieron tres toros con un promedio de $30 millones y 75 embriones que alcanzaron un promedio de $4,5 millones, con un máximo de $7,5 millones.

Para el martillero Iván O’Farrell, los precios reflejaron un mercado que continúa consolidándose. “Valores buenos en un mercado que está buscando su posicionamiento donde este promedio de venta está en el orden de $6000 el kilo de novillo”, señaló.

Goldstein agradeció el reconocimiento y dejó en claro que todavía tiene proyectos por delante para la Brangus Gza. Brangus

En el evento, además de la subasta, un cóctel y una comida donde productores, criadores de distintas provincias y representantes de empresas vinculadas a la actividad dialogaron de temas del sector.

El encargado de abrir formalmente la noche fue el presidente de la AAB, Mauricio Groppo, quien destacó el nivel alcanzado por la raza durante la exposición y el trabajo de quienes participaron de la muestra.

“Para quienes formamos parte de Brangus es una enorme alegría recibirlos y compartir esta noche con ustedes. A los expositores que llegaron desde distintos puntos del país, que sin su trabajo, esfuerzo y dedicación —y el de sus familias y equipos— sería imposible alcanzar el nivel de excelencia que vimos ayer en la pista”, afirmó.

Para Groppo, los ejemplares presentados en la exposición confirman el presente que atraviesa la raza: “La calidad de los animales exhibidos refleja el gran momento que vive nuestra genética”.

El dirigente remarcó además que la asociación continuará fortaleciendo distintos ejes estratégicos. “Seguimos trabajando intensamente en múltiples frentes: en el desarrollo técnico de la raza, en su posicionamiento comercial y en la construcción de una marca cada vez más fuerte”.

En ese sentido, convocó a mantener una labor conjunta. “Sigamos trabajando unidos, con la misma pasión que nos trajo hasta aquí y con la convicción de que el futuro de Brangus es enorme. Tenemos una raza competitiva, adaptada, reconocida en el mundo y con un potencial extraordinario. Depende de nosotros seguir impulsándola y llevarla cada vez más lejos”.

Reconocimiento

Sin embargo, el momento de mayor emoción llegó con el reconocimiento a Martín Goldstein, histórico colaborador y referente de la institución, homenajeado por su aporte al crecimiento de la raza.

El expresidente de la entidad Víctor Navajas fue el encargado de presentar la distinción. “Hoy queremos reconocer y agradecer a una persona con múltiples facetas, empresario, productor y criador súper exitoso, pero el reconocimiento de hoy no es por eso; es por el aporte a la asociación”, expresó.

Luego definió a Goldstein como “el samurái de la Brangus” y destacó las cualidades que marcaron su trayectoria. “Martín está claramente movido por las motivaciones intrínsecas y trascendentes; hay un rasgo que atraviesa su trayectoria, un profundo sentido del deber, no hacer lo que resulta más fácil sino hacer lo que considera correcto”.

Martín Goldstein, histórico colaborador y referente de la institución, junto a su familia, homenajeado por su aporte al crecimiento de la raza Gza. Brangus

Navajas también resaltó su manera de trabajar: “Todo esto acompañado por un perfeccionismo exasperante, atención al detalle, obstinado, enfocado, una visión siempre estratégica, mirando al futuro, resolviendo el presente, con creatividad y coherencia”.

También Fernando Lamarca hizo su aporte y recordó los casi 50 años de trabajo compartido con Goldstein y puso en valor su capacidad para liderar equipos e impulsar innovaciones.

“De chico, Martín tenía una capacidad de liderazgo que siempre me sorprendió. Sabía elegir bien con quién estar y una vez que elegía, daba totalmente libertad de acción en quien él confiaba”, recordó. También destacó su papel en la incorporación de nuevas herramientas para la raza: “Todo era llevar a la Brangus hasta la punta de las asociaciones de criadores en cuanto a la introducción de novedades tecnológicas”.

Visiblemente emocionado tras recibir una placa recordatoria, Goldstein agradeció el reconocimiento y dejó en claro que todavía tiene proyectos por delante. “Ha sido un honor muy grande y estoy feliz, mi agradecimiento es enorme. Les juro que la familia Brangus para mí es familia”, expresó.

Recordó además gran parte de su historia dentro de la institución: “Fui director 35 años, empecé con Fernando Lamarca hace casi 50, tenía 21 años cuando empezamos a trabajar juntos”.

Finalmente, lejos de hablar de despedidas, dejó un mensaje que despertó el aplauso de los presentes: “Lo que más importa son los amigos que me he hecho en Brangus. Los quiero y parece que un poco me quieren. Pero les aviso que este no es un homenaje de despedida ni que es un fin de ciclo ni nada; tengo muchas ideas y muchas ganas de trabajar para la Brangus”.

Por último, en la asociación contaron que en pista se presentaron más de 100 animales provenientes de 10 provincias y, como ocurre cada año, asistieron delegaciones internacionales de Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela.