Suba del dólar. En el campo hay problemas para conseguir alambre y neumáticos

A Ignacio Kovarsky, veterinario, administrador de campos y vicepresidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, le pasaron el viernes pasado el rollo de alambre por 1000 metros a $10.800. Quería conseguir para un campo, pero, después, el proveedor le avisó que no se lo podía entregar porque, argumentó, le iba a cobrar de más. Ahora ese mismo rollo ronda los $15.000, una suba del 41%. Enojado, Kovarsky escribió en Twitter: "Se complica conseguir alambre, neumáticos, repuestos para el agro...en construcción cemento, hierro, aluminio, vidrio, no hay precio, no bajan.¿esperan devaluación? Se frenan rubros que hasta ahora son las que mas rápido mostraban una salida".

Lo que le pasó a este administrador de campos y ruralista es similar a lo que a otros productores les ocurrió: no consiguen alambre o, si aparece, es con fuertes incrementos. La situación es confirmada en distribuidores de productos en el interior, que dicen que los proveedores no les entregan y no saben cuánto los van a tener disponibles.

Algunos culpan de la situación a la incertidumbre económica en torno del dólar. En tanto, en Acindar ArcelorMittal, un proveedor clave de este negocio, se defienden que están entregando un 10% más al mercado a pesar que su producción, por efecto del coronavirus, está en un 80%. Señalan que aumentaron las entregas bajando stocks.

"No larga el rollo porque me dicen que me van a cobrar de más. Así no podés trabajar. Si querés palos, tampoco tienen precios y no te entregan", señaló Kovarsky en diálogo con LA NACION sobre lo que le sucedió en Trenque Lauquen.

En su ciudad, uno de los distribuidores le confirmó a este diario la situación: "No tengo alambre y no sé cuándo voy a tener".

En Junín, otro proveedor trazó el mismo panorama respecto de este producto: "No están entregando, no se consigue nada. Tenemos un desabastecimiento total de alambre y también de boyeros. Puede ser que estén esperando por el aumento del dólar".

Desde Bragado, Walter Malfatto, productor y presidente de la filial local de Federación Agraria Argentina (FAA), también fue enfático sobre el escenario actual. "Ni alambres ni palos; está complicado el tema. No entregan, la gente va a buscar y no hay; no sabemos qué pasa", le dijo a LA NACION.

Ante una consulta, Facundo Velasco, gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Acindar ArcelorMittal, negó que la firma esté especulando con el producto y presentó datos de que está entregando más al mercado.

"Puede ser que alguien que tenga el alambre no lo esté entregando o esté especulando, pero nosotros desde junio venimos puertas afuera un 10% arriba [en los despachos]", señaló el ejecutivo.

Según señaló, la empresa está en un 80% de su producción debido a los efectos y restricciones por el coronavirus. No obstante, indicó que logró despachar más mercadería.

"Producimos menos, pero entregamos más stocks. Hicimos el máximo esfuerzo, no estamos especulando", apuntó el ejecutivo de la compañía proveedora. "Todo lo que pudimos producir lo hicimos", añadió Velasco.

En tanto, contratistas de maquinaria agrícola alertaron que están con problemas para conseguir cubiertas para los equipos. Al respecto, Fredy Simone, presidente de la Cámara Bonaerense de Contratistas Rurales, dijo que hay problemas "con neumáticos y algunos repuestos específicos, rodamientos y partes de hidráulica".

"Nadie quiere perder ante una devaluación que se puede llegar a dar y lo otro es el faltante (de productos). Entonces, los precios los ponen los que tienen el insumo", indicó Simone.

Un proveedor de neumáticos para el agro consultado por este medio dijo que hay un problema porque las fábricas locales "no están funcionando a pleno". En tanto, agregó que hay restricciones para la importación.

"Nosotros estamos pagando un depósito fiscal pero no puedo ingresar la producción. No dejan entrar la mercadería por más que los dólares ya salieron de la Argentina", contó el proveedores.

Según precisó, hay productos que en el caso de conseguirse se venden a "un promedio entre el blue y el oficial".

"Para las sembradoras no tengo productos y para las cosechadoras no me los dejan entrar", apuntó.

"Con las gomas ya venimos desde hace un tiempo que no podemos elegir lo que queremos; las marcas del exterior no abundan y los precios están elevados", dijo sobre los neumáticos Jorge Scoppa, presidente de la Federación de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma). "En repuestos, si bien todavía no se nota porque seguramente hay un stock, presentimos que puede haber problemas debido al tipo de cambio", agregó.

Fertilizantes y agroquímicos

Según fuentes consultadas, en agroquímicos y fertilizantes por el momento no se advierten problemas más allá un problema puntual con un herbicida para girasol. Los productores han adelantado compras y las empresas en general ya tienen los insumos para esta campaña en el país.

