Solo por el mayor costo de la harina el pan subiría 3/4%, pero el porcentaje final podría ser mayor

Fernando Bertello 14 de agosto de 2019

La bolsa de harina de 50 kilos está llegando a las panaderías con subas de hasta el 22% tras la devaluación.

Así lo reconoció Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), que indicó que con ese incremento la suba luego reflejada en el pan, solo por este mayor costo para los panaderos, debería ubicarse en un 3 a 4 por ciento.

Según el dirigente, los molinos no están teniendo una oferta suficiente en el mercado y los negocios están reducidos. "Hoy hay solo un 10-15% (de lo habitual)", apuntó.

Hay molinos que están entregando mercadería comprometida con precios viejos, pero los que consiguen trigo nuevo para moler lo hacen con valores más caros que trasladan a la harina. De $9010 la tonelada de trigo el viernes pasado, los negocios que logran cerrarse por el cereal ahora están en $11.137.

En esta línea, la bolsa de harina que estaba en $900 ahora pasó a $1050-1100 pesos. "Ese 20% (22% en rigor) impactaría 3-4% en el pan", indicó.

Este sería el impacto directo de la harina. Luego de ello habría que sumar otros aspectos que también influyen en el costo de las panaderías.

Según Cifarelli, el abastecimiento de harina a las panaderías se hace con normalidad. "Los molinos actualizaron sus valores. No hay desabastecimiento; estamos trabajando en la medida que compramos trigo", dijo.

Los molinos dicen que solo hay un 10-15% de la oferta habitual de trigo Crédito: Mauro V. Rizzi

"No es lo que queremos (el ritmo de trabajo de las empresas), pero no tenemos oferta. Queremos certeza, que no haya volatilidad", señaló.

Para los molinos, el 80% de su costo pasa por la compra del trigo. En tanto, según un reciente informe de Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, integrantes de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín, para las panaderías la mano de obra representa el 52% de su costo, luego lo siguen la luz y el gas con un 19% y después la harina con 18%, entre otros rubros.