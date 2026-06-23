“Sumamente significativo”: el nuevo dueño de Vicentin informó sobre un logro para el futuro de la cerealera

Vicentin, la empresa cerealera que estuvo casi seis años en concurso de acreedores y terminó en un proceso de cramdown que ganó el grupo Grassi SA, que constituyó Nueva Vicentin Argentina, regularizó su condición con el Banco Central (BCRA), según informó la firma que se hizo cargo de la operación. Alcanzó la condición 1 como sujeto de crédito. La compañía, que preside el empresario Mariano Grassi, viene de realizar diversos pagos millonarios.

“Durante las primeras semanas del corriente mes, se efectivizaron los pagos previstos para esta instancia de acuerdo a la propuesta de Cramdown homologada por el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a cargo del Juez Fabián Lorenzini, que quedara recientemente ratificada a partir del desistimiento de ciertas medidas judiciales que fueron inicialmente interpuestas y que han quedado sin efecto otorgándole carácter definitivo a la adjudicación de Vicentín S.A.I.C al Grupo Grassi", dijo la empresa en un comunicado.

Luego de que no se aceptara una propuesta de pago que habían formulado los anteriores dueños de Vicentin, el juez Lorenzini abrió el cramdown para que un tercero ofreciera por la empresa y se hiciera cargo. El Grupo Grassi se impuso a Molinos Agro y Dreyfus.

En mayo pasado, la Nueva Vicentin Argentina informó que concretó en el comienzo de ese mes los primeros pagos a los acreedores que optaron por la alternativa de abastecimiento de granos. Se trata de los acreedores de la categoría A1, es decir, quienes optaron por la alternativa de abastecimiento de granos, obteniendo de esa manera un pago que incluye un plus sobre el precio actual de mercado para el producto entregado que les permitirá recuperar a partir de esta modalidad hasta el 200% de sus acreencias.

Pagos

Ahora, la firma indicó: “En esta etapa se llevaron a cabo los pagos previstos para los contratos de abastecimiento para las distintas categorías de acreedores que optaron por esta modalidad, el monto efectivizado en esta instancia alcanzó a 137 acreedores por un valor de U$S 2.219.805″.

La empresa había caído en default en 2019 Marcelo Manera

Agregó que “se ejecutaron los pagos de la primera cuota correspondientes a la categoría C5 que implicaba un recupero del 12% dolarizado de la acreencia, por un monto de US$7.000.000, estos pagos incluyeron a 10 acreedores entre ellos los bancos internacionales Credit Agricole, Amerra Capital y la International Finance Corporation”.

Uno de los complejos de la cerealera Marcelo Manera - LA NACION

Según la firma, “el cumplimiento efectivo de estas obligaciones y la normalización de la situación crediticia de la compañía ante el Banco Central (BCRA), alcanzando la condición 1 como sujeto de crédito, resulta sumamente significativo dentro del proceso de regularización que está experimentando la empresa”.

En otro tramo indicó: “De esta manera la nueva dirección de la compañía ratifica el compromiso asumido, cumpliendo con las obligaciones contraídas con los acreedores, y realizando las inversiones necesarias para actualizar y poner en valor sus capacidades industriales, mejorando su competitividad y su participación en el ecosistema agroindustrial argentino”.