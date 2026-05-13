Se incendió una planta de Vicentin en Santa Fe: operativo de Bomberos y alerta por materiales tóxicos

Un importante incendio se produjo este martes por la noche en una planta de Vicentin ubicada en el departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Las llamas comenzaron antes de la medianoche y requirieron la intervención de varias dotaciones de bomberos, que horas después lograron controlar el fuego. No se reportaron víctimas ni personas heridas producto del incidente.

El centro de producción está situado a 31 kilómetros al norte de Rosario, sobre la ruta A012. Según indicó el medio Rosario3, todavía se desconocen y están en investigación las causas que originaron el siniestro.

La escena era fácilmente distinguible desde distintos puntos del cordón industrial, con una importante columna de humo, y llamas que se veían a lo lejos y generaron preocupación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

El ingreso al predio de Vicentin que se incendió Google Maps

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se originó cerca de las 22 en una cinta transportadora situada en el área de extracción de la estructura industrial, un sector sensible debido a la presencia de materiales inflamables y solventes.

Desde el directorio de la histórica empresa agroindustrial argentina informaron que, tras detectarse el fuego, “se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad y acudieron varias dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone y San Lorenzo“.

“Como consecuencia de este rápido y efectivo accionar no se han producido víctimas ni heridos y toda la dotación que se encontraba en planta fue evacuada y puesta a inmediato resguardo”, explicaron.

La magnitud obligó a evacuar de manera preventiva a todos los trabajadores que se encontraban dentro de la planta. Los operarios fueron trasladados hacia la Ruta 12, mientras avanzaban las tareas de contención desarrolladas por los equipos de emergencia.

En el lugar trabajaron ocho dotaciones de bomberos de las localidades de Ricardone, San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Oliveros, Timbúes y Pérez, además de los Bomberos Zapadores de San Lorenzo, servicios médicos y personal especializado en emergencias industriales, consignó El Litoral.

En tanto, el hecho obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia, y recomendaciones preventivas para los vecinos ante la presencia de humo y posibles sustancias inflamables en el aire. Entre las indicaciones que dieron se encontraba permanecer dentro de sus viviendas, y mantener cerradas puertas y ventanas para minimizar posibles riesgos.

“Agradecemos la pronta intervención de los bomberos y fuerzas de seguridad. En la medida que contemos con mayor información la compartiremos a la brevedad para mantener informada a toda la comunidad”, sostuvo el directorio en un comunicado.

Las tareas se extendieron durante varias horas con el objetivo de evitar que las llamas alcanzaran depósitos o estructuras de mayor riesgo u otros sectores sensibles dentro del predio. Finalmente, el fuego logró ser contenido durante la madrugada. Ahora, la situación continúa siendo monitoreada por los equipos técnicos y de seguridad industrial.