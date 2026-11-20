El área agrícola atravesará dos semanas de fuertes cambios de temperatura y lluvias desiguales. En los próximos días y hasta el 25, un descenso térmico dejará riesgo de heladas en las zonas serranas y cordilleranas del oeste y en las sierras bonaerenses, antes de que las máximas superen los 40°C en focos del norte. Según el informe de perspectivas agroclimáticas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del 26 de noviembre al 2 de diciembre se repetirá la secuencia y el calor podrá alcanzar los 45°C hacia el norte.

La distribución de las lluvias será tan importante como el cambio de temperatura. El pronóstico ubica focos con más de 100 milímetros en el noroeste del NOA y en La Pampa durante los dos períodos. En esta última provincia, el foco se localizaría primero en el centro y luego en el sur. A la vez, el oeste del NOA figura entre las áreas con menos de 10 milímetros en ambas semanas.

Para el campo, esa diferencia implica que las posibilidades de recarga de humedad serán muy distintas según la zona. Según se desprende del informe elaborado por Eduardo M. Sierra donde coincidan calor y escasas precipitaciones, los cultivos dependerán más del agua que ya tengan disponible en el suelo. El reporte pronostica temperatura y lluvia, por lo que el impacto sobre cada lote dependerá de sus reservas y de la etapa del cultivo.

La distribución de las lluvias será tan importante como el cambio de temperatura. El pronóstico ubica focos con más de 100 milímetros en el noroeste del NOA y en La Pampa durante los dos períodos. En esta última provincia, el foco se localizaría primero en el centro y luego en el sur.

Se prevé riesgo de heladas en zonas serranas y cordilleranas, seguido por un rápido ascenso de las temperaturas y lluvias de distribución desigual Gentileza

Del 19 al 25 de noviembre, señala que se registrarán fríos y focos de más de 100 milímetros. La primera etapa comenzará con la salida de un frente que ingresó en los días previos y que todavía dejará algunas lluvias. Los vientos del sur extenderán el aire frío sobre la mayor parte del área agrícola. El informe señala un “posible riesgo de heladas sobre las zonas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo, las Serranías Bonaerenses y el centro del Uruguay”.

Las mínimas más bajas, inferiores a 5°C, se prevén en el oeste del NOA, el oeste de Cuyo y sectores del sudeste bonaerense. El riesgo incluye heladas localizadas y, hacia las zonas serranas y cordilleranas, heladas más generalizadas. El centro del NOA, el centro de Cuyo, parte del sudeste pampeano y la mayor parte de Uruguay tendrán mínimas de 5 a 10°C, con focos más fríos. En el sudeste bonaerense, el informe identifica un área con valores inferiores y un leve riesgo de heladas.

El este del NOA, el este de Cuyo, buena parte de la Mesopotamia, el sur de la región pampeana y el oeste de Uruguay registrarán mínimas de 10 a 15°C. En la mayor parte de Paraguay, el nordeste del NOA, la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia, las mínimas superarán los 15°C, con un foco por encima de 20°C. El extremo noroeste de Paraguay quedará fuera del alcance de la irrupción fría.

El mapa muestra un foco de lluvias intensas en el centro de La Pampa y acumulados inferiores a 10 milímetros en buena parte de la Mesopotamia Gentileza

Después del descenso, según Sierra, “Los vientos del trópico retornarán con vigor”. Las máximas superarán los 30°C en el este del NOA y de Cuyo, gran parte de la Mesopotamia y el norte y el oeste de la región pampeana, con focos por encima de 35 y 40°C hacia el norte. En el centro del NOA, el oeste de Cuyo, el centro pampeano y la mayor parte de Uruguay se ubicarán entre 25 y 30°C. La franja atlántica tendrá registros más moderados por la entrada de vientos marinos. En el oeste del NOA y el noroeste de Cuyo, las máximas quedarán por debajo de 25°C, con valores todavía menores en las sierras y la cordillera.

En cuanto a las lluvias, el informe prevé “precipitaciones dispersas, con intensidad predominantemente moderada a baja, pero con numerosos focos de tormentas localizadas”. El detalle semanal ubica esos focos en el sudeste de Cuyo, el sudoeste y el centro de la región pampeana y el norte del NOA, entre otros puntos. Los acumulados de 10 a 25 milímetros abarcarían el centro del NOA y de Paraguay y el centro y el sudoeste pampeanos, con valores superiores en algunos sectores. Los focos de más de 100 milímetros se prevén en el noroeste del NOA y el centro de La Pampa.

Los aportes de menos de 10 milímetros alcanzarían el sudeste y el noroeste de Paraguay, el oeste del NOA, gran parte de la región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, el este pampeano y Uruguay, según el detalle de precipitaciones. El resumen ejecutivo también menciona focos de tormenta en el sudeste pampeano, Uruguay y zonas vecinas, y el norte de la Mesopotamia, aunque no les asigna acumulados específicos.

Segunda etapa

La segunda etapa, que va del 26 de noviembre al 2 de diciembre, volverá a comenzar con el paso de un frente, algunas lluvias y un descenso de las temperaturas mínimas. El riesgo de heladas se concentrará otra vez en las áreas serranas y cordilleranas del NOA y Cuyo y en las sierras bonaerenses. El detalle de temperaturas también menciona al centro de Uruguay. En el oeste del NOA y de Cuyo se esperan mínimas inferiores a 5°C, con riesgo de heladas localizadas y generalizadas en las zonas serranas y cordilleranas. En el centro-oeste del NOA, el centro de Cuyo y el sur pampeano, las mínimas serán de 5 a 10°C, con posibilidad de heladas localizadas.

El calor podría alcanzar los 45 °C hacia el norte, con temperaturas más moderadas sobre la costa atlántica Gentileza

El centro del NOA, el este de Cuyo, la mayor parte de la región pampeana y Uruguay tendrán mínimas de 10 a 15°C, con focos más fríos. Los registros superarán los 15°C en el este del NOA, el norte de Cuyo, la región del Chaco, gran parte de la Mesopotamia y la mayor parte de Paraguay. En el noroeste paraguayo habrá un foco por encima de 20°C.

Con el regreso del aire tropical, el este del NOA, el norte de Cuyo y de Córdoba, el sur de Corrientes, el norte de la región pampeana y el oeste de Uruguay superarán los 30°C, con “registros de hasta 45 °C hacia el norte”. El centro del NOA, buena parte de Cuyo y de la región pampeana y amplios sectores de Uruguay tendrán máximas de 25 a 30°C, con valores menores sobre la franja atlántica. En el oeste del NOA, el oeste de Cuyo y el sudeste bonaerense las máximas serán inferiores a 25°C.

Hacia el cierre del período, Sierra prevé “lluvias con una distribución muy desigual”. El detalle semanal ubica focos de tormenta en el sudoeste pampeano, Uruguay y zonas vecinas, el norte de la Mesopotamia y el NOA.