Un chip de mozzarella que llevó entre ocho y diez años de desarrollo y un yogur con omega-3 que todavía requiere pruebas en humanos mostraron dos de los desafíos que enfrenta la industria láctea para incorporar nuevos productos. En la Jornada de Alimentos del INTA, que se realizó este jueves 19 en La Rural, en el marco de Argentina Alimenta, investigadores y empresarios explicaron qué problemas buscaron resolver, qué resultados obtuvieron y qué pasos faltan para que esos trabajos puedan llegar a más consumidores.

El panel también presentó un queso Por Salut con fitoesteroles y antioxidantes naturales, lácteos biofortificados con selenio a partir de la alimentación de las vacas y una levadura en polvo que aprovecha la lactosa remanente después de extraer las proteínas del suero.

Livia Negri, directora del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA, resumió las demandas que orientan esos desarrollos. “El desarrollo de una solución tecnológica no es condición suficiente para que llegue al consumidor”, dijo. Estimó que alrededor del 4% del conocimiento que se genera se transforma en productos que llegan al mercado e identificó la desarticulación público-privada como la principal barrera: “Tenemos que acercarnos más”.

Negri dijo que la búsqueda de productos con más proteínas ocupa un lugar central en la innovación láctea, tanto a nivel mundial como en la Argentina. Mencionó el interés por los fermentados y los productos bajos en lactosa, las porciones más chicas, los formatos fáciles de consumir fuera del hogar y los alimentos destinados a poblaciones con requerimientos nutricionales específicos.

Livia Negri, directora del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA

El Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar y Lipotech desarrollaron un yogur con omega-3 encapsulado en liposomas. Uno de los problemas que debieron resolver, según indicaron los expertos, fue cómo incorporar esos ácidos grasos sin que el producto adquiriera sabor a pescado. Gabriela Díaz, investigadora del INTA, explicó que “los ensayos permitieron ajustar la formulación” y que los paneles internos evaluaron el sabor y la textura.

“A través de la incorporación de liposomas, pudimos demostrar que, al quedar encapsulado el bioactivo, los omega-3 mantienen sus propiedades hasta el final de la vida útil. A su vez, no se percibe sabor a pescado. Eso fue demostrado a través de un panel”, añadió Díaz. Según indicó, un envase de 200 mililitros aportaría la mitad de la ingesta diaria de referencia que usaron para formular el producto.

La investigadora contó que probaron distintas formulaciones en laboratorio y que, mediante convenios con universidades, evaluaron la dosis y la actividad del compuesto en modelos in vivo. Cuando Negri le preguntó qué faltaba, Díaz precisó: “Está para poder ofrecer el producto, pero faltaría la prueba en humanos”.

Para Pablo De Paoli, presidente de Lipotech, la dificultad estuvo en encontrar una formulación que funcionara en el yogur. “Incorporar el omega-3 en los liposomas no es una tarea fácil. Hicimos varias pruebas con distintos fosfolípidos y distintos aceites hasta lograr un producto que cumpliera con las expectativas”, explicó. La empresa prevé presentar el desarrollo a las firmas con las que trabaja en la Argentina y en el exterior y explorar su uso en otros alimentos.

Durante la jornada también se habló de la colaboración entre el INTA y Lácteos Capilla del Señor, donde alrededor de 2010 se comenzó con el desarrollo de un queso Por Salut Light+ con fitoesteroles y antioxidantes naturales. Sergio Rizzo, investigador del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar, explicó que los fitoesteroles son compuestos de origen vegetal que pueden interferir en la absorción intestinal del colesterol. Para incorporarlos al queso, el equipo tuvo que definir “en qué etapa de la elaboración agregarlos” y en qué proporción, dada su afinidad por las grasas y el carácter acuoso de la leche.

“La concentración que logramos ensayar a lo largo de todo el desarrollo fue de 1 gramo de fitoesteroles cada 30 gramos de queso”, detalló Rizzo. El equipo contempló la posibilidad de combinarla con otros alimentos que también aportan fitoesteroles, como aceites o frutos secos.

Álvaro Ugartemendia, fundador y director de Lácteos Capilla del Señor, recordó que el proyecto fue el primer vínculo de la pyme de Villa María, Córdoba, con el INTA. A partir de ese trabajo surgieron otros proyectos, un convenio con el INTI y contactos con 11 universidades del país.

“El secreto está en la vinculación. Se trata de trabajar en conjunto con los centros de investigación y creo que todas las pymes tenemos la posibilidad de hacerlo”, sostuvo el empresario. Contó que, al comienzo, vio en el programa la posibilidad de incorporar una máquina, pero que con el tiempo valoró el acceso de su equipo a los investigadores. “El mayor valor que le quedó a Capilla del Señor fue el que le dejó la gente, la posibilidad de vincularse realmente con profesionales”, afirmó.

En paralelo al Por Salut surgió otra pregunta: cómo llevar parte del aporte nutricional de los lácteos a lugares donde el acceso al agua potable dificulta el consumo de leche en polvo. Ugartemendia planteó, además, que el producto pudiera conservarse sin cadena de frío y que tuviera una vida útil superior a dos años para llegar a destinos alejados y a mercados del exterior. Esas fueron las condiciones que propuso al inicio del trabajo.

Las primeras pruebas incluyeron una barra de cereal y distintos tipos de queso. La dureza de las formulaciones iniciales obligó a seguir con los ensayos hasta llegar a los chips de mozzarella liofilizada. “Todo el camino de desarrollo llevó entre ocho y diez años, hasta que dimos con las características de un producto organolépticamente aceptable y que, sobre todo, cumpliera con lo que nosotros queríamos”, relató Rizzo. Según precisó, diez chips aportan una cantidad de proteína equivalente a la de un vaso de leche fresca.

Livia Negri, directora del Centro de Investigación de Agroindustria del INTA, Gabriela Díaz y Sergio Rizzo, investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos del INTA Castelar, Pablo De Paoli, presidente de Lipotech, Álvaro Ugartemendia, fundador y director de Lácteos Capilla del Señor, Luciana Costabel, investigadora del INTA Rafaela, y Ariel Massera, investigador del INTA Mendoza

Ugartemendia señaló que, después de los ensayos, queda el trabajo de explicar al consumidor por qué el producto tiene ese formato y qué aporta. En el caso del queso con fitoesteroles, dijo que el uso del logo del INTA ayudó a mostrar la participación del organismo. También citó otro producto diferenciado, desarrollado con el INTI, del que la firma exportó más de 500 toneladas en 2025. “Requiere manejar la ansiedad, porque las cosas no salen rápido. Y a veces no salen”, agregó.

En Rafaela, Santa Fe, el INTA, el INTI y la Universidad Nacional del Litoral participaron en el desarrollo de lácteos biofortificados con selenio. El trabajo formó parte de un consorcio de siete socios, financiado por la Unión Europea y coordinado por la Universidad Autónoma de Barcelona. El objetivo fue aumentar el aporte de un micronutriente esencial a través de alimentos de consumo habitual.

Luciana Costabel, investigadora del INTA Rafaela, explicó que la cantidad de selenio que llega a los alimentos depende, entre otros factores, de su concentración en el suelo. Citó una estimación según la cual alrededor del 15% de la población mundial queda por debajo de la ingesta recomendada. “Incorporarlo en esta cadena es una forma de que llegue a toda la población sin necesidad de modificar los hábitos alimenticios de la gente, porque ya está acostumbrada a consumir este tipo de productos”, dijo. El equipo aplicó sales de selenio inorgánico sobre las hojas de la alfalfa. La planta incorporó el mineral y lo transformó en selenio orgánico. Cuando las vacas consumieron ese forraje, el mineral pasó a la leche.

Ariel Massera, investigador del INTA Mendoza, presentó una levadura inactivada en polvo para incorporar a bebidas, snacks y otros alimentos. “Lo que logramos fue utilizar levaduras que pudieran consumir la lactosa del permeado y generar una nueva fuente proteica, adicional a lo que ya se había logrado extraer del lactosuero”, explicó. La eficiencia del proceso es decisiva porque el ingrediente tendría que competir con proteínas y levaduras que ya están en el mercado. “Transformamos 50 kilos de lactosa en 20 kilos de levadura, que tiene un 50% de proteína”, detalló. El polvo contiene un 20% de fibra, procedente de las paredes de la levadura. El principal atractivo para la industria es que el proceso puede incorporarse después de la elaboración del concentrado de suero y aprovechar la lactosa que queda en esa etapa.