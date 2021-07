Advierten que la falta de conectividad puede ser una limitante para la agricultura digital

La adopción de la agricultura digital se está acelerando en el país, pero los especialistas advierten que el uso de internet en el campo puede convertirse en una limitante de estos desarrollos en el futuro si no se mejora la conectividad.

Así lo expresó hoy Matías Corradi, líder de Climate FieldView para el Cono Sur, de Bayer, durante una presentación a la prensa especializada sobre las nuevas modalidades de la plataforma.

Consultado sobre cómo se desarrolla FieldView en relación con las redes 3G y 4G y frente a la posibilidad de que alguna vez llegue a la Argentina 5G, Corradi expresó que la utilización de internet en el campo es un “limitante a superar” y que no si no se logra puede ser “un escollo para la agricultura que se viene a futuro”. El especialista explicó que esto es algo que no solo sucede en la Argentina, pero señaló que los próximos desarrollos que impactarán en la agricultura, como la robotización, requerirán de una mejora en la conectividad.

El especialista destacó que la agricultura digital les está permitiendo a los productores agropecuarios “tomar mejores decisiones sobre la base de datos ya que pueden optimizar el uso de insumos y recursos y ser más sustentables”.

Según Corradi, hay una “vocación del productor argentino de ser sustentable” y que se está incrementado la adopción de “herramientas digitales” en todo el mundo. Al respecto, puso como ejemplo lo que sucedió con FieldView que en dos años sextuplicó en cantidad de superficie utilizada y hoy abarca seis millones de hectáreas. A nivel global, esta plataforma alcanza unos 50 millones de hectáreas, según datos de Bayer.

FieldView, señaló Corradi, integra los datos sobre siembra, pulverización, cosecha, monitoreo, imágenes satelitales y suelo. Permite hacer prescripciones sobre aplicaciones de forma tal de utilizarlas sobre una zona específica. “Podemos saber dónde hay más malezas en los lotes”, dijo, lo que ayuda a utilizar un volumen preciso de herbicidas. Señaló que hubo casos en los que se ahorró “el 80% de producto” utilizado.

Otra de las ventajas de estas aplicaciones de agricultura digital es que permiten afrontar épocas de restricciones hídricas como las que se atravesó en la reciente campaña gruesa, donde la soja perdió unos seis millones de toneladas respecto de las previsiones iniciales y el maíz unos cuatro millones de toneladas. Al respecto, dijo que Field View tiene un acuerdo con The Weather Channel, que realiza pronósticos climáticos.

Matías Corradi, de FieldView

“Con la prescripción variable podemos saber en qué condiciones está el suelo (de humedad) y recomendar una adecuada densidad de siembra en el lote”, dijo Corradi. “Podemos saber qué partes están mejor o peor, aprovechar y optimizar la cantidad de semillas, hemos visto casos con un incremento de 15% en los rindes de maíz”, sostuvo. Otra de las ventajas es que se puede determinar la mejor rotación y utilizar los cultivos de servicio dentro de ellas si fuera necesario. “No significa que haya que utilizar cualquier práctica agrícola”, sostuvo.

Respecto de FieldView, Corradi dijo que el propósito es bajar las barreras de acceso a la tecnología con la intención de “acercar a la mayor cantidad posible de productores a todos los beneficios de la agricultura digital”. Al respecto, informó que la plataforma redujo sus abonos mensuales para ingresar.

Al mismo tiempo informó sobre las prestaciones adicionales de la plataforma como la capacitación y la difusión de conocimientos. La compañía informó que puso en marcha Universidad FieldView, “un curso 100% digital con expertos en negocios enfocado en otorgar un conocimiento más profundo sobre agricultura digital y entender cómo se está transformando el agro”. Además, sumó la producción de “más de 30 podcast y 50 notas en su blog con importantes referentes de la agricultura nacional analizando y difundiendo el nuevo paradigma de la digitalización”. A su vez, tiene el sitio Campo Digital (www.climatefieldview.com.ar/campodigital ), “para poder seguir todos los beneficios de la agricultura digital en un campo real de Elena, Córdoba, en las distintas etapas de la campaña agrícola”.

