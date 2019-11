Los productores adelantaron ventas por temor a más retenciones

La liquidación de divisas de los exportadores de granos y subproductos podría cerrar noviembre en el mayor nivel de los últimos cinco años.

Según adelantaron a LA NACION fuentes ligadas con la exportación, noviembre finalizaría con un nivel por encima de los US$1800 millones.

Aunque ese número quedaría levemente por debajo de los US$1978,2 millones de octubre pasado, el desempeño de noviembre ubicaría a este mes en el mejor registro desde 2014.

En rigor, en noviembre de 2014 se liquidaron US$1874,1 millones; fueron US$450,8 millones en noviembre de 2015; US$1598,6 millones en noviembre de 2016; US$1307,8 millones en noviembre de 2017 y US$810 millones en noviembre de 2018.

Tras la cosecha, los meses de mayor liquidación suelen ser de abril a agosto. Que noviembre tenga un nivel tan elevado responde, según fuentes de la cadena agroindustrial, al adelantamiento de ventas y declaraciones juradas de exportación que se concretaron por temor a una suba de las retenciones con el gobierno de Alberto Fernández.

Hoy la soja paga un 18% fijo de retenciones más $4 por dólar exportado. El trigo y el maíz, entre otros productos, no tienen un esquema fijo en porcentaje pero sí los $4 por dólar que se vende al exterior.

"Es inminente la suba de derechos de exportación y esto se ve reflejado en estos números", señaló un operador de la cadena comercial. Se refería a que ya se declararon ventas al exterior de la campaña 2019/2020 (en plena siembra en soja y maíz) de casi 9 millones de toneladas en trigo (8,97 millones de toneladas), 13,68 millones de toneladas en maíz y 4,18 millones de toneladas de poroto de soja. También hay 1,7 millones de toneladas de harina de soja y 500 mil toneladas de aceite de soja.

Hasta la semana pasada los exportadores se habían "asegurado" con las actuales retenciones pagar derechos de exportación por unos US$500 millones sobre un potencial ingreso de divisas de más de US$4600 millones.

"Los productores están vendiendo más maíz y trigo de lo habitual", indicó una fuente exportadora. Luego agregó que hay una "desesperación" de los productores por vender antes que suban las retenciones.

Durante el anterior gobierno de Cristina Kirchner, el trigo y el maíz, con 23 y 20% de retenciones, respectivamente, fueron los más castigados no solo por esos derechos sino por los cupos para exportar. Se generó un fuerte desincentivo a los productores y ambos cereales perdieron más de 2 millones de hectáreas que se recuperaron cuando, en diciembre de 2015, se quitaron las trabas para vender al exterior.

En agosto pasado, en una reunión con la Mesa de Enlace, Alberto Fernández le dijo a los dirigentes del agro que no iba a aplicar medidas distorsivas sobre el comercio como las que se instrumentaron en el gobierno anterior afectando las exportaciones, esto es por ejemplo con los permisos para vender al exterior.

Sin embargo, en el caso específico de los derechos de exportación, las alarmas se encendieron cuando, en una reciente entrevista con Página 12, el presidente electo dejó abierta la posibilidad para un incremento de las retenciones.

"Me encantaría no cobrar retenciones, pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos", señaló el presidente electo.