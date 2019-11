Fernández da un paso más en la idea de aplicar retenciones

Alberto Fernández Fuente: Reuters

"Todos tenemos que hacer un esfuerzo, lo tendrán que hacer el sector del petróleo, el minero y el campo", dijo

Tal vez siguiendo el famoso teorema de Baglini (cuanto más cerca se está del poder, más se diluyen las promesas de campaña, sería una síntesis), a medida que se acerca la fecha de asunción presidencial, Alberto Fernández va a anticipando el "esfuerzo" que pedirá a distintos sectores para sobrellevar la crisis económica. Cómo cerrar el déficit fiscal y externo que dejará la actual administración es la principal preocupación del presidente electo, y el propio Fernández deslizó ayer la posibilidad concreta de aumentar o aplicar retenciones a las exportaciones de distintos sectores.

En una entrevista con el diario Página 12, reiteró que "en la Argentina que viene todos tenemos que hacer un esfuerzo. Lo tendrá que hacer el sector del petróleo, el minero y el del campo. Todos los que producen tendrán que hacer un esfuerzo". Antes había argumentado la elección de esos sectores al señalar: "Mis socios más importantes en el gobierno van a ser los que exporten. Porque los que exportan son los que traen divisas". Y agregó: "Me encantaría no cobrar retenciones, pero le hubieran dicho a Macri, que me va a dejar 5 o 6 puntos de déficit fiscal. Díganme cómo quieren que tenga déficit cero sin mejorar mis ingresos. Una parte lo voy a mejorar haciendo crecer la economía, pero en un primer momento van a tener que hacer un aporte todos".

Los tres sectores mencionados por Fernández pagaban retenciones a las exportaciones desde 2002, con la sanción de la ley de emergencia económica. El sector agropecuario sufrió sucesivos aumentos durante los gobiernos kirchneristas, hasta el fuerte conflicto de 2008. También al sector de hidrocarburos se le fueron aplicando distintas alícuotas como una manera de regular el precio local del barril de crudo y su impacto en los precios de los combustibles.

Apenas asumió el gobierno, Mauricio Macri cumplió su promesa de campaña y eliminó el gravamen a las exportaciones de hidrocarburos, de la minería y de maíz, trigo y girasol, y redujo las de la soja de 35% a 30%. En este último cultivo había prometido bajar 5 puntos por año hasta llegar a 15% a fin de este año, pero en este caso incumplió su compromiso ante la necesidad de garantizar la recaudación fiscal.

En septiembre del año pasado, para garantizar las metas acordadas con el FMI para el otorgamiento del préstamo vigente por US$57.000 millones, el entonces ministro Nicolás Dujovne dispuso aplicar una alícuota de 4 pesos por dólar exportado a los tres sectores, situación que se mantiene hasta hoy.

En diciembre de 2018, el sector petrolero estimaba que el cobro de retenciones permitiría recaudar unos US$100 millones en 2019, pero a su vez, que demoraría el ingreso de inversiones por unos US$1000 millones, según publicó el sitio EconoJournal. Un estudio de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) calculó que el costo fiscal por la eliminación de las retenciones al inicio de la actual administración fue de US$128 millones.

Ante los trascendidos de las medidas que tomaría el gobierno de Fernández después del 10 de diciembre, distintas entidades del campo advirtieron su rechazo a un aumento de las retenciones. "Esta compleja situación no se resuelve con un aumento de la presión impositiva, ya de por sí insoportable, ni con nuevos tributos ni derechos de exportación. Insistir con las retenciones sería contraproducente: generaría una caída de la producción, de la actividad y del empleo", expresaron un grupo de delegados de la Sociedad Rural Argentina.