“Tendrían que ver al campo como un aliado”, el reclamo de los productores ante la crisis

ROSARIO.- En medio de la incertidumbre política y económica actual en el país, el reclamo de los productores agropecuarios es que se definan reglas claras para la actividad.

Eso se pudo percibir en el inicio del 30° Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) en esta ciudad. El encuentro se hace en el Centro Metropolitano de Convenciones.

Pablo Auliso (35), un productor agropecuario y asesor del centro de Córdoba, explicó que para él, el llamado dólar soja “está mal” definido por parte del Gobierno, pidió señales positivas para el sector y reclamó que se vea al campo como un aliado.

“Técnicamente no es un dólar soja, sino que es otro mecanismo, que la verdad que está cero implementado, es poco claro y es totalmente engorroso. O sea, no le veo mucho futuro ni que tenga éxito. Sí entiendo que el objetivo era conseguir acelerar la venta, pero los productores se están quedando con la soja”, indicó.

Pablo Auliso, productor y asesor agropecuario Redacción LA NACION

“No es porque los productores sean especuladores o mafiosos que quieren boicotear el país, sino porque es una moneda de cambio que uno usa mucho para los alquileres, por ejemplo, que son entre el 30% y 40% del costo y eso se paga con la soja”, afirmó.

Además, señaló que el productor suele sufrir muchas trabas que terminan perjudicando la producción. “Hay situaciones que son engorrosas, que no se entienden cómo funcionan, y en un contexto mundial y local de tanta incertidumbre no sirve. Si no están las reglas claras no deberían cambiar la estrategia”, puntualizó, y a su vez, afirmó que la Argentina necesita estímulos para aumentar las inversiones.

Auliso explicó que el campo es un sector auténticamente competitivo, como pocos en la Argentina, pero que es perjudicado por las distintas políticas. “Si tuviera reglas claras, más créditos y menos presión fiscal, esas tres cosas multiplicarían las inversiones y con eso el trabajo y el crecimiento genuino. Es un negocio verdaderamente competitivo y los productores argentinos son buenos, no necesitan subsidios ni nada para traccionar su propio negocio”, resumió.

Afirmó que el campo es uno de los sectores al que se culpa de lo que sucede en la economía del país. “Tendrían que ver al campo como un aliado, estimarlo, bajar la presión fiscal, retenciones, porque es un sector competitivo, genuinamente competitivo y que puede traccionar mucho más crecimiento”, remarcó.

Vale recordar que en su discurso de apertura David Roggero, presidente de Aapresid, hizo un pedido a la clase política en general. “Necesitamos también que nuestros funcionarios públicos, independientemente de sus ideologías y colores políticos partidarios lleven adelante decisiones basadas en el bien común, y para ello abrimos nuestras puertas y nos ponemos a disposición para construir juntos el país que soñamos. Es indispensable tener reglas claras y estables en el tiempo que permitan planificar nuestra actividad”, señaló el presidente de la entidad.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna Marcelo Manera - LA NACION

En tanto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna, se refirió a las oportunidades de la provincia con el campo que, dijo, no especula.

“Por este río [por el Paraná] se van muchos granos, el 65% del maíz que se produce se exporta como tal. El sueño de muchos es la transformación de estos granos, la exportación de alimentos, de carne aviar, de todo aquello que genere arraigo, valor agregado, inclusión. Tenemos mucho por hacer. Es el gran desafío, el desafío de la ruralidad, de la conectividad, los caminos rurales, la capacitación y la educación”, enumeró. También señaló que “no hay otra salida” más que el trabajo y la inversión. “Acá se produce, se trabaja, se invierte, no se especula, es la vida real, de la gente”, apuntó.

También señaló que el trabajo que realiza la entidad está relacionado con el medioambiente y tiene un enfoque desde el punto de vista de la internacionalización del trabajo. En ese sentido, explicó que todo tiene que ver con lo que se pone desde el sector para abastecer a más de 130 mercados en el mundo. “Va a ser el año de mayores exportaciones en la provincia de Santa Fe y tiene que ver con la educación, la producción y el trabajo permanente”, indicó.