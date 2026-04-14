“Terminator 1″: en Polonia le encontraron una insólita solución a un tema que preocupa en la Argentina

Un video protagonizado por Edward Warchocki, un robot humanoide convertido en fenómeno de redes sociales, se volvió viral en las últimas horas al mostrar una escena insólita en las calles de Varsovia, Polonia. La persecución de un grupo de jabalíes urbanos que, al aparecer en escena, hace las tareas de una persona. En la Argentina, los productores han alertado sobre importantes pérdidas por los jabalíes en los campos, en muchos casos con roturas de silobolsas y destrucción de partes de cultivos.

La secuencia, difundida en las redes de Warchocki exhibe a tres animales corriendo a toda velocidad mientras son seguidos por el robot, que avanza con movimientos mecánicos, pero sorprendentemente ágiles. La escena, con hilo casi cinematográficos, remite a una mezcla entre ciencia ficción y vida urbana contemporánea, según comentaban los usuarios en sus redes donde se hizo viral la secuencia del robot.

Lo que más llamó la atención fue el contraste de la tecnología de última generación entre la fauna silvestre y, sobre todo, con un problema que viven los productores agropecuarios en muchos lugares del mundo. Además, los usuarios remarcaron que esto era habitual en distintas ciudades europeas y la presencia de un androide con inteligencia artificial es lo que explica gran parte del impacto del video.

Las imágenes del robot junto a los jabalies se hicieron virales

Los usuarios aprovecharon para hacer chistes y trazar un paralelismo entre el mundo cinematográfico y la vida real. “Amo esta nueva era”; “le voy a decir a mis hijos que esto es Terminator 1″; “qué clase de escena cinematográfica es esta”; “por qué lleva una mochila en la espalda”; “corre Forrest”; “ellos están evolucionando”, fueron algunos de los comentarios debajo de las imágenes.

A juzgar por las imágenes compartidas, en el entorno donde se registró la secuencia se perciben gritos de niños y reacciones de sorpresa de los testigos que presenciaron el momento en el que Warchocki echó a los animales de la zona urbana.

Más allá del tono humorístico que dominó su circulación en redes, el contenido abrió un debate más amplio sobre el uso de robots en espacios públicos y su eventual aplicación en el control de animales urbanos e incluso, en el campo.

El robot que se volvió viral en las redes sociales

En rigor, se trata de un robot modelo Unitree G1, diseñado para interactuar con humanos y generar contenido viral para las redes sociales en la era de la tecnología. Según se desprende del sitio oficial, es un avanzado robot humanoide de propósito general diseñado por Unitree Robotics, con un precio base aproximado de US$16.000. Mide alrededor de 1,27 a 1,30 metros, pesa unos 35 kg y destaca por su alta flexibilidad (más de 23-40 articulaciones), capaz de realizar tareas complejas, sortear obstáculos y operar como asistente personal o industrial.