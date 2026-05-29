Cierre de semana con menor oferta y altibajos de valores en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró hoy, viernes, la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 6707 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 18.871 animales, un 19,12% inferior a los 23.332 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 9,67%, al pasar de 3058,486 a 3354,366 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,91%, tras variar de 4240,367 a 4074,653 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 0,31% en el General y perdieron un 5,85% en el Novillo frente a los 3343,847 y a los 4328,079 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1163 cabezas, representaron el 17,46% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 437 y con 542 kg; $4600 con 436, 449 y con 524 kg, y $4500 con 476, 488 y con 504 kg. Por las mejores vacas se pagó $3900 con 482 kg; $3300 con 448 y con 513 kg, y $3200 con 480 y con 528 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5550 por 4 lotes de 300 a 348 kg; $5400 con 364 kg, y $4850 con 399 kg, y en vaquillonas, $5600 con 284 kg; $5300 con 351 kg, y $4950 con 393 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3354,366, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4074,653 con un promedio semanal de $4158,829. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4070,947 y el promedio semanal de $4157,271. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4113,093. Detalle de venta: 1163 novillos; 1202 novillitos; 1097 vaquillonas; 2339 vacas; 677 conservas, y 182 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (133) Isadelca vq. 15, 341 kg a $4800.Balcarce y Cía. SRL: (95) Elverdin vq. 17, 368 a 1950; 26, 376 a 2150; González Balcarce vq. 20, 313 a 1900. Blanco Daniel y Cía. SA: (164) Frigorifico Entrerriano vq. 16, 373 a 4300; 30, 293 a 5350; Grupo D y V vq. 29, 369 a 4500; 30, 341 a 4900; Lacau v. 23, 732 a 3000.

Campos y Ganados SA: (81) Asoc. Católica Irlandesa v. 16, 448 a 3300; González nt. 18, 378 a 5300; 27, 348 a 5550. Casa Massola SA: (50) Campagnolle n. 15, 486 a 3800. Colombo y Colombo SA: (277) Campos de la Virgen de Luján n. 37, 507 a 4300; Laguna El Ñandu n. 74, 484 a 4450. Colombo y Magliano SA: (392) Álvarez v. 15, 540 a 2500; Álvaro nt. 17, 345 a 5550; vq. 32, 335 a 5450; Campomar e Hijos vq. 17, 406 a 4700; 30, 364 a 5000; El Recado vq. 19, 393 a 4950; 41, 361 a 5200; 20, 350 a 5300; Opargen n. 58, 432 a 4350. Consignataria Melicurá SA: (43) El Broquel nt. 42, 362 a 4200. Crespo y Rodríguez SA: (112) Aguaribay n. 23, 491 a 4400; 15, 443 a 4500; Santopaolo.n. 31, 463 a 4000; Marín v. 23, 438 a 3200.

Dotras, Ganly SRL: (305) Aitachi vq. 40, 408 a 3800; Diez Hnos. vq. 24, 410 a 2400; Est. La Dorita vq. 24, 349 a 3600; San Simón de Tandil nt. 44, 388 a 4300. Ferias Agroazul SA: (130) Estab. Stella Mariss v. 37, 445 a 2800; vq. 18, 390 a 2900.Gahan y Cía. SA: (146) Belaunzaran v. 15, 449 a 1900; San Simín de Tandil nt. 17, 400 a 4300. Ganadera Salliqueló SA: (33) Lorda v. 15, 475 a 2600. Gananor Pujol SA: (100) Hardoy vq. 20, 369 a 4600. Gogorza y Cía. SRL: (91) Legris n. 15, 530 a 3700; Ortiz n. 16, 495 a 3800.

Heguy Hnos. y Cía. SA: (70) Gougy v. 27, 456 a 1900; 16, 471 a 2300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (144) Fasan Hnos. Agrop. vq. 21, 302 a 1900; 16, 349 a 1950. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) El Confío nt. 20, 411 a 3800; Fariña Vaccarezza nt. 20, 413 a 3800. Jáuregui Lorda SRL: (121) Campomar e Hijos vq. 19, 396 a 4500; 16, 371 a 4700.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (33) Tres Matacos vq. 21, 392 a 2200. Lartirigoyen & Oromí SA: (138) Opargen n. 59, 439 a 4300; nt. 39, 431 a 4350.Madelan SA: (74) Chopitea v. 15, 494 a 2850.

Martín G. Lalor SA: (376) Bazterrica nt. 44, 402 a 4000; Da-Nes nt. 53, 399 a 4850; Llavallol e Hijos n. 18, 537 a 3000; El Combate nt. 28, 294 a 5500; vq. 22, 278 a 5500; Pérez v. 16, 511 a 2800; Portela vq. 19, 397 a 2000; Zanotti n. 15, 438 a 4200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (287) El Pinar Agrop. nt. 29, 364 a 5200; 15, 346 a 5300; 15, 310 a 5450; Km389 nt. 18, 311 a 5450. Monasterio Tattersall SA: (665) Agrop. La Criolla vq. 15, 331 a 5200; 15, 300 a 5400; Agropecuaria Santa Celia n. 53, 454 a 4500; Bespa nt. 16, 403 a 4600; Doña Inés vq. 17, 485 a 3000; 15, 420 a 3200; El Deseado vq. 23, 378 a 1600; Garciarena n. 22, 456 a 4500; nt. 26, 442 a 4500; 15, 436 a 4600; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 29, 473 a 4400; 15, 454 a 4450; 20, 436 a 4500; Ruffatti vq. 16, 397 a 3600; 47, 344 a 4500; Sillero nt. 27, 300 a 5500; vq. 20, 284 a 5500. Nieva H. y Asociados SRL: (86) Mogni vq. 50, 345 a 5000.

Pedro Genta y Cía. SA: (65) Nard tr. 16, 693 a 2500.Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (797) Acopiadora de Granos v. 15, 498 a 2900; 30, 500 a 3000; Agropecuaria Las Helenas v. 35, 494 a 3100; Altuy n. 34, 504 a 4500; Cardive n. 19, 453 a 4520; vq. 18, 420 a 4250; Cepacla vq. 17, 482 a 3900; 17, 398 a 4350; Est. La Dorita nt. 15, 361 a 3200; 15, 390 a 3300; Estancias La Dorita vq. 44, 363 a 3400; Estrada Agropecuaria n. 32, 504 a 4500; Iribarne nt. 20, 414 a 3500; 15, 385 a 3800; 21, 331 a 5550; Maefa nt. 19, 416 a 3800; 20, 416 a 3900; 18, 394 a 4000; 35, 383 a 4200; Monvale n. 55, 525 a 4600; nt. 20, 425 a 4650; Posavina vq. 17, 424 a 3450; 18, 386 a 3600; Vaisam Agrop. v. 15, 501 a 2850; 15, 521 a 3050. Santamarina e Hijos SA: (173) Agrop. El 26 nt. 63, 415 a 4600; Agropecuaria La Poderosa v. 19, 435 a 1800; Almarmat n. 27, 504 a 4100; Battistessa v. 17, 488 a 2600. S. L. Ledesma y Cía. SA: (45) La Matilde vq. 31, 398 a 1800.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (61); Asoc. de Coop. Argentinas (13); Casa Usandizaga SA (80); Consignataria Blanes SRL (25); Consignataria Nieva y Cía. SA (41); Goenaga Biaus SRL (24); Gregorio Aberasturi SRL (23); Harrington y Lafuente SA (71); Hourcade Albelo y Cía. SA (19); Llorente-Durañona SA (47); Umc SA (27).