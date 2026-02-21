Tierras públicas: la enfiteusis, Bernardino Rivadavia y un éxito que no fue

El Dr. Alfredo Palacios (1880-1965) escribió un pequeño libro, titulado “La enfiteusis argentina en la Ley de Colonización”. Cita a Bernardino Rivadavia (1780-1845), que pretendía entregar las tierras públicas a los hijos del país “...bajo un régimen político -decía el prócer- que asegure el establecimiento de poblaciones y la felicidad de tantas familias, que siendo víctimas de la codicia de los poderosos, viven en la indigencia y el abatimiento, con escándalo de la razón y en perjuicio de los verdaderos intereses del Estado”.

La enfiteusis es un contrato que en nuestro país está prohibido, consistente en la cesión de un inmueble para el uso y goce amplio dentro del derecho real del dominio útil y por largo tiempo, en algunos casos a perpetuidad, a cambio de un canon anual. La enfiteusis de otras latitudes y de otros tiempos era muy distinta a lo que se pretendió por aquí, pues mientras la enfiteusis romana o feudal era privada, la de aquí era estatal. Si bien Bernardino Rivadavia fue la figura fundamental en esto, había mucha gente que, al igual que él, no quería vender la tierra pública, pues no valía nada y, fundamentalmente, pretendía, a través del canon anual, lograr ingresos para el Estado que eran muy necesarios y escasos.

En 1822 no había un gobierno central nacional, si se me permite la expresión, porque no se había llegado a la organización nacional con la sanción de una Constitución. Era gobernador de la provincia de Buenos Aires Martín Rodríguez y Rivadavia un ministro que tenía verdadero poder de acción y decisión, como lo había tenido en el Primer Triunvirato Patrio, siendo secretario. Sin ser gobernador, logró inmovilizar la tierra pública. No buscaba que esto fuera para siempre, naturalmente, pues era defensor de la propiedad privada.

La ley de enfiteusis recién aparece en 1826 cuando Bernardino Rivadavia fue presidente (1825-1827). Sin embargo, se dieron tierras en enfiteusis desde 1822 por decretos de Rivadavia, es decir fueron actos jurídicos precarios. Por la enfiteusis de Rivadavia no se lograron ingresos al Estado de importancia; no pobló, como se pretendía, y se beneficiaron algunos enfiteutas que pudieron acaparar muchas extensiones de tierra; no pagaron el canon y, además, ellos cobraban los arriendos a sus locatarios.

Más adelante, y sin un poder central en todo el incipiente país como se había buscado con la presidencia, la provincia de Buenos Aires, siendo gobernador Manuel Dorrego, corrigió los defectos de la ley de enfiteusis que había pretendido afectar a todas las provincias, encontrando en el cordobés Deán Funes (Gregorio Funes) un opositor eficiente y eficaz. El único que verdaderamente logró que se pagara el canon y que, además, le significara algo de beneficio a la provincia de Buenos Aires fue Juan Manuel de Rosas.

El gobernante de aquellos tiempos tenía un problema grave con este tema, pues no podía obligar a comprar al enfiteuta y tampoco podía vender. Además, las tierras públicas estaban hipotecadas por el préstamo que se tenía con Inglaterra con el fin de hacer un puerto, fundar pueblos y suministrar agua corriente a la ciudad de Buenos Aires.

La enfiteusis, legislativamente, tuvo tres hitos importantes: 1826 en la presidencia de Bernardino Rivadavia, 1828 con el gobierno de Manuel Dorrego y 1836 con Juan Manuel de Rosas. Empezó a tener efectos el fenómeno enfiteusis desde 1822 y concluyó en 1869, después de pasar por un análisis que hizo una comisión encabezada por el Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, que concluyó con la ley del 21 de octubre de 1857 que marcó el fin de la enfiteusis.

Si bien muchas de las iniciativas de Bernardino Rivadavia crearon instituciones que existen hasta el día de hoy, la enfiteusis no tuvo el éxito que él deseaba. No quería vender la tierra pública a precio bajo por la falta de capital y porque los malones llegaban hasta muy cerca de la misma ciudad de Buenos Aires. Recordemos que Rivadavia prohibía dar en enfiteusis campos que tuvieran monte (montes nativos).

Con lo práctico y campero que era Don Juan Manuel de Rosas, tuvo que aguantar, a pesar de su enorme e incomparable poder, en su propia provincia, a la enfiteusis.

Desde 1822, prácticamente, han sido testigos de toda nuestra historia argentina las 12 columnas de la fachada de la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires que da a la Plaza de Mayo. Nos han acompañado, y eso es obra de Bernardino Rivadavia. Es un símbolo de su poder y lo que fue como hombre de Estado frente a cualquier persona y/o poder, incluyendo el poder del país y el del tiempo.