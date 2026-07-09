El día que Ramiro Agulla contó el trasfondo del spot que hizo para De la Rúa: “Duhalde me la dejó picando”

El publicista Ramiro Agulla, quien falleció este jueves a los 62 años, participó en campañas políticas que llevaron a distintos candidatos al centro de la agenda mediática y una de ellas fue el recordado spot electoral que preparó para el entonces candidato presidencial Fernando de la Rúa, un material conocido por la frase “Dicen que soy aburrido”.

En una entrevista con LN+ del año 2022, Agulla recordó esta producción, reveló que fue su primera participación en campañas presidenciales y contó el origen de la frase que marcó la propaganda electoral del postulante que saldría electo en las elecciones de 1999.

"Dicen que soy aburrido", el spot de De la Rúa que hizo Agulla

“De la Rúa fue mi primera incursión y bueno… salió mal… Me metí porque lo que me interesaba era la alternancia... me parecía algo interesante”, declaró Agulla.

El creativo también explicó que el concepto central del aviso surgió a partir de los cuestionamientos que realizaba la propia oposición peronista durante el proceso electoral. “[Eduardo] Duhalde fue quien me lo dejó picando cuando salió a decir ‘Imagínense un domingo de lluvia aburrido con De la Rúa presidente’”, evocó.

El texto del spot confrontaba directamente esa crítica. “Dicen que soy aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quiénes se divierten con la impunidad? ¿Aburrido? ¿Y divertida es la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles?“, rezaba el spot.

Tras el spot, De la Rúa ganó las elecciones presidenciales LA NACION

“Viene una Argentina distinta: la Argentina del respeto, la de las reglas claras, la de la dignidad, la del trabajo; que va a educar a nuestros hijos, que va a proteger a la familia. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre, quiero un pueblo feliz”, concluía el corto.

Por el desenlace del gobierno de la Alianza, que culminó con la renuncia de De la Rúa, el creativo enfrentó algunos cuestionamientos por el impacto de aquella campaña publicitaria.

Al respecto, recordó: “Siempre me preguntaban: ‘¿Pero cómo no te pudiste dar cuenta? ¿Cómo no te pudiste dar cuenta que era un inútil?’. Claro, nadie te cuenta desde afuera lo que está vendiendo. Yo en ese comercial no sabía que era un inútil”.

Agulla se refirió al desenlace del gobierno de la Alianza DYN/ANIBAL GRECO

La noticia de su fallecimiento

El fallecimiento de Agulla ocurrió alrededor de las 7 en la ciudad de Buenos Aires, luego de haber permanecido internado durante los últimos días debido a una neumonía que derivó en un shock séptico.

Su trayectoria incluyó unos primeros pasos en León Chocrón, su trabajo en Young & Rubicam y la posterior fundación de la firma Agulla & Baccetti junto a su socio Carlos Baccetti. En el plano político, asesoró a dirigentes como Carlos Menem, Francisco de Narváez y sectores del peronismo de Córdoba, además de intervenir en campañas en México, Chile y Estados Unidos.