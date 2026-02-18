“Se viene muy fuerte”. Expoagro cumple 20 años: estos son los detalles de una edición histórica

Cuando falta menos de un mes para que vuelva a abrir sus puertas, los organizadores presentaron oficialmente la vigésima Expoagro edición YPF Agro, que se realizará del 10 al 13 de marzo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

La muestra, que ya desde octubre pasado estaba prácticamente completa, reunirá a más de 700 expositores, con más de 100 empresas nuevas o que regresan. Además habrá 13 plots con cultivos en pie, once entidades bancarias públicas y privadas, nueve casas consignatarias con remates y una fuerte presencia tecnológica.

“Se viene una exposición muy fuerte. Son los 20 años de Expoagro y estamos muy contentos de formar parte de la organización de este momento tan importante para la muestra y para el sector”, señaló Diego Abdo, gerente de Comunicación y Marketing de Exponenciar, en una presentación en Ford, en Pacheco. Tras hacer un repaso histórico de lo que fue el nacimiento de la exposición, en 2007, Abdo destacó que se cumplen 20 años de la muestra y que desde la organización tienen grandes expectativas por todo lo que proyecta esta edición.

Andrea Fiadone, jefa de contenidos de Exponenciar Expoagro

Abdo destacó el peso del sector financiero en la muestra, donde los llamados “precios Expoagro” vuelven a ser una herramienta central. “Hay un trabajo muy fuerte entre las empresas y los bancos para que el productor pueda cerrar un negocio incluso meses después con el mismo precio acordado, algo impensado en la Argentina”, explicó.

Andrea Fiadone, jefa de Contenidos, subrayó el crecimiento de la muestra y la ampliación de espacios. “Tuvimos que agrandar y sumar más lugar. Tenemos siete auditorios con distintas capacidades y una agenda pensada en el público y en el largo plazo”, indicó. Entre los espacios se encuentran el auditorio John Deere, el de Agronegocios, el anfiteatro Argentino, la carpa de remates, el auditorio Carne Argentina del Ipcva, el Tecnódromo para 400 personas y el auditorio de prensa.

La agenda de la muestra estará organizada en torno a cuatro ejes: clima, tecnología, economía y visión de largo plazo.

La presentación se realizó en la fabrica de Ford en Pacheco. Expoagro

En el eje climático participará nuevamente el meteorólogo Leonardo De Benedectis, con un análisis de ventanas productivas y del escenario para la cosecha gruesa. En economía habrá un foro con David Miazzo, Carlos Melconian y Salvador Di Stéfano en distintas jornadas.

La innovación tendrá un lugar central. El “mundo tech” reunirá casi 30 startups y universidades, mientras que el espacio Eureka estará dedicado a drones aplicados a operativos intensivos y cultivos extensivos, con la participación del especialista Eugenio Lobo. El Tecnódromo ofrecerá un recorrido por los hitos tecnológicos de la maquinaria agrícola en estas dos décadas e incluirá demostraciones con drones y un “enjambre” en funcionamiento.

Luis “Fredy” Simone, presidente de Facma Expoagro

La ganadería, por su parte, reforzará su protagonismo con nueve remates a lo largo de la semana, además de Braford Avanza y el Patio Brangus. Desde la organización señalaron que, aunque históricamente la exposición estuvo asociada a la maquinaria agrícola, el componente ganadero gana cada vez más espacio.

También se realizarán rondas internacionales de negocios con 14 compradores del exterior, organizadas junto a Santa Fe Global y PromArgentina.

Entre las novedades se destaca la Cumbre de Contratistas – Edición Piersanti AgroContratistas, un espacio destinado a visibilizar el rol estratégico de los contratistas rurales. El presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), Luis “Fredy” Simone, señaló: “Somos bastante inquietos, siempre pidiendo pista. Creemos que los contratistas tenemos que estar en un montón de lugares donde no estamos y nos merecemos estar”.

Juan Manuel Cancelli, gerente de comunicación de Banco Provincia Expoagro

En la cumbre participarán De Benedectis en clima. El capítulo económico estará a cargo del economista Salvador Di Stéfano, mientras que el financiamiento será analizado por Pablo Pereyra, con foco en el acceso al crédito y el uso de herramientas como las SGR, fundamentales para empresas que, a diferencia de los productores, no cuentan con tierra propia como respaldo.

En ese punto, Simone vinculó uno de los problemas estructurales del sector —el envejecimiento del parque de maquinaria agrícola— con la necesidad de financiamiento, especialmente en una muestra que reúne a las principales entidades bancarias del país. “Nosotros nos manejamos todo con crédito, no tenemos un peso propio para invertir. Si no hay crédito, no hay rueda que gire”, afirmó. Y agregó que, si bien el contratista es “optimista” y mantiene expectativas de inversión, la renovación depende en gran medida de las líneas que ofrezcan los bancos.

José María Rossi, gerente de marketing táctico Hispano de John Deere Expoagro

El gerente de Comunicación de Banco Provincia, Juan Manuel Cancelli, destacó que la entidad —main sponsor de Expoagro— llega a la muestra con una batería de líneas crediticias “a la altura de lo que productores y empresas están demandando”. Señaló que habrá financiamiento competitivo para la compra de maquinaria y la incorporación de tecnología, tanto en pesos como en dólares.

Cancelli remarcó que el sector requiere crédito para sostener la inversión y que la feria es un espacio clave de encuentro entre productores, empresas y el sistema financiero. En ese marco, subrayó que el banco contará con un stand de casi 800 metros cuadrados donde integrará propuestas comerciales, institucionales y culturales, y renovará su tradicional “Atardecer Banco Provincia” en la jornada inaugural.

José María Rossi, gerente de Marketing Táctico Hispano de John Deere, señaló que la compañía llegará a la muestra con un planteo integral. “Más que un producto, vamos a presentar una solución: un sistema productivo conectado donde la tecnología y los datos tienen un propósito claro, que es hacer más rentable al productor y al contratista, siempre cuidando el medioambiente”, afirmó. El stand ocupará 10.000 m², dividido en cuatro lotes, con foco en siembra, pulverización —con tres lanzamientos—, cosecha y soluciones para ganadería y economías regionales.