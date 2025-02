Tokens en el agro: así opera el mercado de la digitalización con granos y vacas

La revolución tecnológica ha llevado al sector agropecuario a transformarse en un ecosistema más eficiente, accesible y transparente. Justamente, los procesos de digitalización, en los que el blockchain y la tokenización han tenido una gran apertura, han posibilitado que cualquier persona pueda participar o invertir en el agro, algo que antes requería campos, maquinaria o conocimientos técnicos, que permiten el acceso a un mundo sin barreras de entrada. A diferencia de las criptomonedas, este modelo permite descentralizar activos físicos, transformarlos en unidades digitales que pueden intercambiarse, resguardarse como valor o utilizarse como garantía, y fusionar la economía real con las finanzas digitales.

Hoy, en la Argentina existen, entre otros, negocios digitales como Bitcow, una alternativa de inversión en ganadería basada en la emisión de tokens digitales, respaldados por vacas reales, hasta Agrotoken, que convierten los granos como el trigo, soja y maíz en activos digitales para financiamiento y comercio. Estos modelos de negocios han dinamizado el agro; además, la digitalización ha mejorado la trazabilidad, reducido los costos operativos y facilitado la integración con mercados financieros globales. Es decir, los productores han podido acceder a financiamiento sin depender exclusivamente de bancos, los inversores resguardar su capital en activos agropecuarios sin tener campos y los consumidores confiar en la procedencia de los productos. En la Argentina todavía falta, no obstante, establecer el marco regulatorio.

Guillermo Villaga es director de Openbit y de Openagro, un grupo inversor que en 2019 lanzó al mercado Bitcow, una plataforma para conocedores e inexpertos de la ganadería. A través de una cuenta, los usuarios pueden invertir en un fideicomiso de compra y venta de hacienda. Cada Bitcow, representado por un token digital, equivale a una vaca, cuya participación mínima es un tercio del animal. El empresario aclaró que si hay 2000 Bitcows deben existir 2000 vacas reales en el campo. “Hay personas que todos los años pondrían un poco de plata en el campo, pero no todos saben cómo porque no tienen campo, escala o no entienden el negocio. La persona compra el Bitcow y automáticamente su inversión se transforma en una vaca. Deja de pensar en pesos y comienza a pensar en kilos de carne, en hacienda“, dijo.

Guillermo Villagra, director de Openbit y de Openagro Gentileza

La rentabilidad consiste en la suba del precio por kilo de carne por recomposición de la hacienda o apertura de nuevos mercados. Las vacas que tienen crías generan un gasto de alquiler del campo, alimentación, genética, veterinario y sanidad, cuyos costos operativos se cubren con la ganancia y todos los participantes. “Si una persona arranca con un Bitcow con el tiempo tendrá un pedazo más de ese Bitcow inicial. Como la inversión deja de estar en pesos y se transforma en un animal, la ganancia también crece porque aumenta el precio de la carne y hacienda. Es un resguardo de valor”, agregó.

Por caso, una persona que compró un Bitcow en 2021 por $100.000 hoy tiene un Bitcow que vale más de $800.000, sin haber hecho nada. Todos los días, desde hace cinco años, hay operaciones y está sujeto a la oferta y demanda. También a factores climáticos. Históricamente, la rentabilidad de la ganadería ronda el 8-10% anual.

“No es una criptomoneda, es una inversión real”, aclaró. Actualmente, tienen unas 20.000 cuentas abiertas. No todas están operativas. Hay personas que operaron en 2020 y dejaron de operar por dos años, otras que tienen cuentas sin movimiento y otras que hacen transacciones constantemente. Hay operaciones constantemente, que pueden ser alrededor de 50 por día, lo que significaría unas 15.000 al año. La plataforma tiene un marco legal de fideicomiso y se puede salir en cualquier momento.

—¿Qué pasa si la vaca se muere?

— Para eso están los terneros. Si de 10 vacas nacen 8 terneros, las vacas improductivas se reemplazan con nuevos animales. Nuestro índice de mortandad es menor al 3%. Así se mantiene la estabilidad del rodeo, con terneros, y se cubren los costos operativos y lo que sobra se divide entre los tenedores de Bitcow.

La gente que compró un bitcow en 2021, cuando valía $100.000, hoy tiene $800.000

En el ecosistema de los agronegocios digitales también está Agrotoken, cuya herramienta está focalizada a obtener mayor liquidez a partir de la tokenización de las commodities agrícolas. Fundada por Eduardo Novillo Astrada y Ariel Scaliter, la propuesta les permite a los productores agropecuarios convertir sus granos de soja, maíz y trigo en criptoactivos.

“Convertimos los activos físicos, en activos financieros, que pueden ser usados de distintas formas. Al usar blockchain, podemos hacer la trazabilidad de esos activos y determinar bien de dónde vienen en toda la cadena productiva. También sirve para demostrar esfuerzos de sustentabilidad y para que esos activos financieros puedan ser usados como garantías para créditos y como formas de pago”, aclaró Novillo Astrada.

Utilizan el blockchain, la tecnología detrás de bitcoin y las criptomonedas, pero de una forma mucho más eficiente, transparente o fraccionada para hacer algo que antes no se podía. “Creamos la infraestructura blockchain para la tokenización. Todo lo que va por el mundo físico sigue su camino físico como hasta hoy. Lo que hacemos es agregar una capa de tecnología para que todo eso sea más eficiente, transparente y con menos costos. Permite fraccionar un activo o pagar un café con soja, algo que antes no era posible y ahora sí”, contó.

Eduardo Novillo Astrada, CEO de Agrotoken Agrotoken

“El mundo va a estar tokenizado, porque es una tecnología superior que trae muchas ventajas para el mundo y que va a mejorar todo lo que hoy hacemos. Es similar a lo que pasó con internet, la electricidad o la computación en la nube o lo que vemos hoy con la IA. Es una tecnología que viene a mejorar la vida de las personas y a hacer todo más eficiente; el blockchain trae más seguridad y transparencia a los procesos”, acotó y aclaró que su tarea es una representación digital de un activo real.

Mantienen contacto con el Banco Central (BCRA) y con la CNV. “Se está haciendo un buen trabajo en términos regulatorios. Las regulaciones siempre vienen después de las tecnologías y es lógico que tarden un poco más porque primero tienen que entender lo que está pasando para luego regularlo. Se está haciendo un buen trabajo desde la Cámara Argentina Fintech y hay mucho contacto con los entes reguladores. Este no es un desafío solo en Argentina, sino en todo el mundo. No hay muchos países que tengan una regulación perfecta porque es una tecnología nueva y su adopción está creciendo muy rápido. Es un desafío también para los reguladores”, mencionó.

Brasil, donde tienen el 95% de la operación, es uno de los más avanzados del mundo en regulación sobre tokenización y blockchain. “Nosotros tratamos de aportar ideas y traer lo que sucede en Brasil. Es un proceso, pero creemos que vamos por buen camino”, dijo. La firma tienen alrededor de 5000 usuarios registrados y más de 400 comercios adheridos. Hicieron transacciones por más de 100 millones de dólares. Han tokenizado casi 500 millones de dólares en activos, especialmente en trazabilidad, sobre todo en Brasil. En cuanto a transformación de tierras con LAN token, la plataforma ya tiene entre 8000 y 10.000 usuarios.

La cosecha ahora se puede convertir en tokens y ser utilizados para adquirir insumos, servicios, ahorrar o generar garantías para préstamos o herramientas de financiación Agrotoken

“Los últimos tres años fueron muy duros para el agro en la Argentina, con sequías, dólar agro, dólar soja y retenciones. Han sido años difíciles, y el productor estaba más preocupado por mantenerse a flote que por innovar. Ahora, con una mayor estabilidad y la potencial reducción de retenciones, habrá más posibilidades de escalar y traccionar. En el futuro, nos gustaría que cualquier persona pueda invertir en soja, maíz, limón, carne, energía o incluso en un pedazo de tierra, en lugar de comprar dólares”, se esperanzó.

Belkis Martínez Por