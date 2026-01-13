“Total impunidad”: Corrientes endurece la lucha contra el abigeato tras una ola de robos de hacienda

La provincia de Corrientes comenzó a dar pasos concretos para fortalecer la seguridad rural luego de una marcada escalada de delitos de abigeato que mantiene en alerta al sector productivo. En los últimos meses, productores de distintas zonas denunciaron maniobras sistemáticas vinculadas al robo, la faena, el traslado y el blanqueo de hacienda, en muchos casos, dijeron, ejecutadas por bandas organizadas con logística, comunicaciones y recursos propios.

La situación generó una fuerte preocupación en el interior provincial, en especial en las localidades de La Cruz, Santo Tomé, Alvear, San Roque, Saladas y Bompland, entre otros, con especial gravedad en los campos ubicados sobre la costa del río Uruguay. Frente a este escenario, las entidades ruralistas reclamaron en reiteradas oportunidades mayor celeridad judicial, particularmente en la emisión de órdenes de allanamiento en establecimientos donde habría animales robados.

Ante la persistencia de los hechos y el aumento de la sensación de indefensión, ayer, dirigentes rurales mantuvieron una reunión con carácter urgente con el gobernador Juan Pablo Valdés, ministros provinciales, autoridades policiales e intendentes, con el objetivo de coordinar acciones para frenar una ola delictiva que consideran “sin control”.

Ante la persistencia de los hechos y el aumento de la sensación de indefensión, ayer, dirigentes rurales mantuvieron una reunión con carácter urgente con el gobernador Juan Pablo Valdés, ministros provinciales, autoridades policiales e intendentes, con el objetivo de coordinar acciones para frenar una ola delictiva que consideran “sin control” Gza

En un comunicado, la Sociedad Rural de La Cruz informó que el encuentro se realizó “ante una situación de público conocimiento que ha conmocionado a toda la provincia”, especialmente en las localidades de la costa del río Uruguay. Durante la reunión, contaron, "se abordó en profundidad la problemática del abigeato y se presentaron propuestas concretas". Según detallaron en la entidad, se logró el compromiso de las autoridades provinciales y de las fuerzas de seguridad para fortalecer los operativos, mejorar la coordinación y avanzar en medidas efectivas que permitan frenar este tipo de delitos que golpean de lleno al sector productivo.

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el estado crítico de los caminos rurales y rutas provinciales, cuya falta de mantenimiento dificulta la circulación, el acceso a los establecimientos y también las tareas de control. Los ruralistas solicitaron con urgencia la intervención de Vialidad para reparar tramos clave, indispensables para la logística, la conectividad y la seguridad en zonas rurales.

Fernando Gianelli, presidente de la Sociedad Rural de La Cruz, destacó la respuesta oficial. “Nos sorprendió la predisposición del gobierno provincial en solucionar un tema que los productores vienen reclamando hace muchísimo tiempo, que es el abigeato. Es tremendo lo que está pasando”, afirmó a LA NACION.

La policía rural correntina realizó dos allanamientos donde se encontró hacienda que estaba sobremarcada Gza

El dirigente advirtió que el delito dejó de ser un hecho aislado. “Ya no es el robo de uno o dos animales. Estamos hablando de varias organizaciones muy bien armadas, con logística, comunicación y recursos. No es que carnean una o dos vacas para comer: se roban miles de cabezas con total impunidad”, señaló.

Gianelli remarcó que la magnitud del daño es difícil de dimensionar. “El número de cabezas robadas va a ser casi imposible establecerlo en el corto y mediano plazo”, dijo, y recordó que el 5 de este mes se secuestró un camión con una guía adulterada. “Figuraban 15 animales y traían 20. Eso fue solo el comienzo”, dijo.

Según relató, ese mismo día la Policía pidió cinco órdenes de allanamiento, pero el fiscal de turno, Facundo Sotelo, habría demorado más de 30 horas en solicitar solo dos. “Esa pasividad genera rispideces. En el campo, si se sabe que va a haber un allanamiento, la hacienda se mueve rápido y se le pierde el rastro. Había que actuar rápido y eso era lo que se reclamaba”, explicó.

Roldán recordó que en septiembre pasado la Policía detectó un camión con hacienda irregular, pero la investigación no avanzó y que el 5 de enero pasado se volvió a enganchar el mismo camión en La Cruz, en la misma situación Gza

El dirigente también puso el foco en los pequeños productores. “Hay gente que tiene 10 vacas y le carnean dos o tres. O casos como uno en la zona de Torrent, donde le mataron 12 vacas en una noche a balazos. Hoy 12 vacas es mucha plata: cuesta años de trabajo, sacrificio y dinero”, subrayó.

La preocupación se mantiene vigente. “Anoche, secuestraron 22 terneros orejanos en una chacra a 500 metros de la entrada del pueblo. Es increíble la impunidad con la que se manejan. Eso es lo que aterra a los productores”, advirtió.

Gianelli valoró además el compromiso operativo de la policía rural. “La respuesta del gobernador y de los ministros fue muy positiva. Se vio predisposición, incluso para no mover a los policías apostados en los campos mientras se esperaban las órdenes de allanamiento, trabajando al rayo del sol, con calor, mosquitos y tábanos”, relató.

"No puede ser que los delincuentes tengan Starlink, drones y logística, y la policía esté parada en un molino buscando señal, con camionetas sin cubiertas que no pueden circular si llueven dos milímetros”, describieron Gza

También en el encuentro se le reclamó al gobierno de Valdés mayor inversión en tecnología . “No puede ser que los delincuentes tengan Starlink, drones y logística, y la policía esté parada en un molino buscando señal, con camionetas sin cubiertas que no pueden circular si llueven dos milímetros”, describió.

Desde la Sociedad Rural de La Cruz, incluso, aportaron recursos propios. “Pusimos camiones, carros y camionetas para trasladar la hacienda secuestrada, porque si quedaba en el campo, a la noche la sacaban y se perdía todo”, explicó.

Otro punto clave es la falta de denuncias. “Estamos haciendo docencia con los productores para que denuncien. Las estadísticas valen muchísimo y hoy no reflejan la realidad. Sin denuncias es imposible dimensionar la red delictiva”, afirmó Gianelli.

Por su parte, Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), señaló que las rurales de la provincia vienen advirtiendo sobre la falta de respuestas judiciales. “Hace tiempo recibimos quejas de Paso de los Libres y La Cruz por el accionar del fiscal local”, indicó.

Recordó que en septiembre pasado la Policía detectó un camión con hacienda irregular, pero la investigación no avanzó. “Este 5 de enero pasado se volvió a enganchar el mismo camión en La Cruz, en la misma situación. La Policía ya sabía que era una banda organizada”, sostuvo.

Roldán detalló que, tras un comunicado público, se libraron solo dos allanamientos de cinco pedidos. “Se secuestraron 67 cabezas contramarcadas, sin guías que acreditaran la propiedad”, explicó.

El dirigente de la ASRC relató que la policía tenía indicios concretos sobre un pastajero de un campo y, por ese motivo, solicitó el allanamiento correspondiente, que nunca llegó en tiempo oportuno. En ese contexto, fue el propio dueño del establecimiento quien se cruzó con los efectivos y autorizó el ingreso para revisar la hacienda. Allí, según contó, “volvieron a encontrar animales flojos de papeles”. Pese a ello, las otras dos órdenes de allanamiento se demoraron y recién fueron libradas el viernes pasado, cuando ya habían caído más de 50 milímetros de lluvia en la zona.

En este contexto, la ASRC evalúa ahora llevar al fiscal a un jury de enjuiciamiento. “Es la gota que rebalsó el vaso. Cuesta mucho agarrar a los delincuentes con las manos en la masa y que después no avance la causa es una barbaridad”, afirmó.

Actualmente, hay dos detenidos y se estaría solicitando la detención de un tercero. Mientras tanto, los ruralistas destacaron que el gobernador Valdés “se puso al frente de la lucha contra el abigeato”, llevó tranquilidad a los productores y prometió acompañar con más controles, patrulleros, personal y tecnología. “Nos dijeron que las puertas están abiertas para trabajar en conjunto entre institución, policía y el Ejecutivo”, resumió Roldán.