Tractorazo en Bell Ville: proponen tomar medidas de fuerza con el inicio de 2020

27 de diciembre de 2019

CÓRDOBA.- Unos 150 vehículos entre tractores, camionetas y maquinaria agrícola participaron de la movilización en Bell Ville en el departamento Unión, en el sudeste de Córdoba , en protesta contra la suba de las retenciones y la posibilidad de que aumenten más. Fue una marcha autoconvocada y, entre otros, participó el dirigente Gabriel De Raedemaeker, expresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y actual vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), integrante de la Mesa de Enlace.

En una asamblea no tomaron decisiones por entender que "ahora la pelota está en la cancha del Gobierno". Los productores esperarán a ver qué pasos sigue el Poder Ejecutivo, pero podrían avanzar en resoluciones después del Año Nuevo.

En Bell Ville

En diálogo con LA NACION, De Raedemaeker definió a la convocatoria como "importante" y con la participación de "todos los sectores": Federación Agraria, Cartez, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y los autoconvocados.

"Estamos todos unificados, no hubo objeciones a lo actuado por la Mesa de Enlace. Venían a ponerse a disposición a cualquier plan de acción o de protesta que surgiera -continuó-, pero nosotros le transmitimos que es al revés, que queremos escucharlos a ellos en las distintas zonas y ver qué pretenden. Fue una muy buena asamblea, tranquila".

Carteles con pedidos en el tractorazo en Bell Ville

La asamblea sumó el apoyo del transporte, lo que es analizado como positivo y como una muestra de que lo que deja de producir el campo termina afectando a otros sectores y genera un efecto cadena. "Esta movilización es una de las muchas que se darán", proyectó De Raedemaeker, quien esta tarde participará de una asamblea de la Sociedad Rural de Jesús María.

Germán Suárez, vocero de los autoconvocados, apuntó a este diario que hubieran preferido "no llegar a esto, haber encontrado una solución antes". Ratificó que el tema no es solo las retenciones sino varias de las medidas que incluye la ley de Solidaridad y el "desdoblamiento del tipo de cambio que encarece 30% todos los costos; a eso se suma la mayor presión fiscal".

Hubo quejas por la presión impositiva en general

"El Gobierno mandó la Gendarmería, lo que no nos da temor, todo lo contrario nos da orgullo porque quiere decir que sabe lo que pasa -agregó Suárez-. Si se toman medidas será después del 1º de enero para pasar una fiesta en paz. Pedimos a los legisladores que dejen de cobrar ya que delegaron las facultades al Ejecutivo; si no van a legislar, que no cobren".