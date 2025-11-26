Córdoba: un chofer de una app atacó con un cascote a un pasajero y lo dejó en grave estado

Un conductor de una aplicación de viajes atacó a un pasajero con un cascote por la demora en acreditarse una transferencia por el servicio, de alrededor de $4500. La víctima, que estaba acompañada por sus dos hijos, quedó en grave estado, según informó el sitio Cba24. El chofer fue detenido en en el lugar.

La agresión ocurrió en el barrio Alto Alberdi, en la ciudad de Córdoba, en plena discusión por la demora de una transferencia que no impactaba en la cuenta del chofer que había prestado el servicio, según reconstruyeron medios locales.

Hospital de urgencias. foto Pedro Castillo / La Voz Castillo Pedro

La víctima había iniciado el viaje en Plaza España con destino a su domicilio a bordo de un auto adherido a la aplicación junto a sus hijos de 12 y 6 años. Al finalizar el recorrido, intentó abonar el costo de viaje mediante una transferencia. Ante la tardanza de la acreditación, el pasajero ofreció pagarle en efectivo apenas entrara a su vivienda. Pero discutieron y en un momento el chofer tomó un cascote de la calle y lo golpeó por la espalda.

Ricardo, vecino de la víctima, relató al canal Cba24n: “Escuchamos los gritos de las hijas pidiendo ayuda. Cuando salimos, Martín ya estaba tirado en el suelo. Fue un momento horrible”. Además, contó al mismo medio que el chofer quedó “shockeado” y no paraba de pedir perdón.

El pasajero terminó hospitalizado con graves lesiones en la cabeza. Luego de ser asistido en el lugar, fue trasladado al Hospital de Urgencias con diagnóstico de traumatismo de cráneo.

La mamá de la víctima contó este miércoles que su hijo se encuentra internado en estado crítico.

“Está sedado, entubado, luchando. Es día a día. Por $4500 arruinó a toda una familia”, expresó Patricia entre lágrimas al medio Docetv.

Tras la agresión, el conductor quedó a disposición de la Justicia mientras se continúan investigando las circunstancias del ataque. El vehículo y su celular quedaron secuestrados para peritajes.

