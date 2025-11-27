Se quedó sin trabajo y toca el violín en una peatonal en Córdoba: una nena lo sorprendió y bailó con él

Un violinista que perdió su trabajo y actualmente se gana la vida tocando en la peatonal de Córdoba protagonizó una escena que se volvió viral cuando una nena de 3 años se acercó espontáneamente a bailar a su lado.

El músico, Alan Díaz, interpretaba una de sus melodías en la vía pública cuando la pequeña, identificada como Ámbar, comenzó a moverse al ritmo de la música. La menor sorprendió y conmovió a los transeúntes.

La secuencia fue registrada por la madre de la niña y muestra cómo, al finalizar su baile, la menor corre hacia Díaz y lo abraza. El violinista, visiblemente emocionado, la elogia y la alienta a seguir bailando.

“Bailás muy hermoso vos. Tenes que seguir bailando”, le dice el violinista, que recibe luego un beso en la mejilla por parte de la niña. Sobre el final, Díaz le agradece su participación a la menor y esta regresa con su madre.

El momento fue compartido por el propio músico en su cuenta oficial de TikTok y rápidamente se volvió viral. “Me quedé sin trabajo, comencé a tocar en la peatonal y pasan cosas maravillosas”, escribió en el posteo.

En los comentarios, los usuarios destacaron la ternura del gesto y la conexión entre ambos, con comentarios en la plataforma que mencionaban una "conexión mágica” entre ambos y celebraban la sensibilidad del encuentro.

La viralización también dio visibilidad a la situación de Díaz, quien en las últimas horas recibió también mensajes por parte de cadenas de televisión locales para dar a conocer su historia de vida.

Historias que conmueven

En julio, otro emotivo video, que tuvo como protagonista al peón rural paraguayo Víctor Díaz Miguel, había sacudido TikTok. Allí Miguel contaba cómo fue despedido de su trabajo en un campo de San Vicente.

Lo triste de la situación no fue solo el relato de un hombre que se quedaba sin empleo. En las imágenes se podía a ver a uno de los perros de la chacra donde trabajaba que lo seguía sin percatarse de que el joven no iba a volver.

El reel cosechó más de 1 millón de vistas. Días después, Miguel manifestó en diálogo por LN+ que le ofrecieron muchos trabajos, desde jardinería hasta mantenimiento de piletas. “También me llamaron de Brasil: una empresa se ofreció a ayudarme con dinero”, confesó.

El emotivo video del peón rural despidiendo al perro del campo

La repercusión de las imágenes fue al que llegaron al Ministerio de Trabajo de la Provincia, que de inmediato envió una comitiva al establecimiento. Allí constataron que las condiciones de trabajo eran deplorables.

“La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades”, expresaron desde la cuenta oficial en X y acompañaron la publicación con imágenes de la vivienda.

Entre las anomalías encontradas se mencionaron “cables expuestos, ausencia de elementos de protección personal y condiciones higiénicas deficientes tanto en el lugar de trabajo como en la vivienda”. A raíz de esto, el empleador fue intimado a regularizar la relación laboral y garantizar condiciones mínimas de salud y seguridad.