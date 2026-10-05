Tractores, una grúa y hasta madera de cedro y lapacho: qué se ofrecerá en un remate

Dos tractores John Deere, una grúa todo terreno y un manipulador telescópico forman parte de una subasta que también incluirá desde equipos para procesar plástico hasta tablones de cedro y lapacho. Según se conoció, la operación estará a cargo de Monasterio Tattersall, quien realizará la venta el próximo 8 de octubre, con cierre de ofertas a las 13, a través de su plataforma de activos.

El remate reunirá maquinaria, implementos agrícolas, herramientas y materiales por cuenta y orden de distintas empresas. La venta estará sujeta a la aprobación de las entidades vendedoras, una condición que los interesados deberán tener en cuenta al participar.

Entre los lotes que pueden despertar interés entre productores y contratistas rurales aparecen dos tractores John Deere 5090E, de los años 2016 y 2017. Según la información difundida por la firma, ambos están consignados en la plataforma como en “excelente estado”. También se ofrecerá un manipulador telescópico Manitou MT-X732 y distintos implementos para actividades productivas.

La variedad del catálogo se extiende al movimiento de cargas: incluye una grúa todo terreno Lorain LRT-275, fabricada en 1979, autoelevadores y un lote de apiladores, zorras, baterías y cargadores. En este último caso, hay unidades destinadas a reparación, repuestos o chatarra, por lo que el estado y el destino previsto de cada bien serán relevantes al evaluar una oferta.

La variedad del catálogo se extiende al movimiento de cargas

Para la industria plástica se ofrecerán molinos trituradores Zhenfei PC-300 y PC-500, un Crusher SFS-600 y mezcladores verticales de 100 kilos de capacidad. La nómina también comprende una mezcladora vertical de alimentos y granos Loyto de 200 kilos, una balanceadora horizontal Schenck HM40BU, un compresor industrial a pistón y una envolvedora de pallets.

Habrá, además, grupos electrógenos, torres de iluminación, estructuras metálicas y racks para almacenamiento, junto con herramientas y otros equipos. Son bienes que amplían el alcance del remate hacia talleres, constructoras, depósitos, empresas de logística y compañías de servicios.

Otro segmento estará compuesto por pallets de repuestos y componentes industriales: engranajes, piñones, ejes, poleas, retenes, bujes, juntas, correas y gomas, entre otros elementos. A eso se sumarán lotes de materiales y un volumen de madera que incluye tablones de cedro y lapacho.

Para participar, los interesados deberán registrarse previamente en la plataforma de Activos de Monasterio Tattersall y solicitar la habilitación para realizar ofertas. Las imágenes, características y condiciones de venta de cada lote pueden consultarse en el catálogo de la subasta.

La subasta incluye tablones de cedro y lapacho

La firma, fundada en 1951 y originalmente vinculada con la consignación de ganado, incorporó el departamento de Subastas de Activos después de su asociación, en 2000, con Tattersall S.A. de Chile. Esa área comercializa vehículos, maquinaria vial, implementos agrícolas y excedentes industriales.