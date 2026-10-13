Tras el cambio de dueños: Vassalli amplía la actividad en su fábrica y prepara una nueva generación de cosechadoras

A poco más de un mes de haberse formalizado el cambio de dueños, de la familia Marsó a otro grupo de capitales locales, Vassalli, la histórica fábrica de cosechadoras de Firmat, Santa Fe, busca dar un impulso a su producción y prepara una nueva generación de maquinaria agrícola para 2027. Después de atravesar una profunda crisis económica y financiera, la compañía ya retomó la fabricación de equipos y ahora se dispone a ampliar las jornadas laborales de parte de su personal, mientras avanza con la reconstrucción de su red de concesionarios.

Según confiaron a LA NACION fuentes cercanas a la empresa, el área de ingeniería trabaja en el desarrollo de una nueva línea de cosechadoras y plataformas, en distintas versiones, que incorporarán tecnología de última generación. Aunque todavía no se dieron a conocer las características técnicas de los equipos, la expectativa es que estén “a la altura del mercado internacional”, según señalaron. La intención es presentar los nuevos modelos durante las exposiciones agroindustriales del próximo año.

En este contexto, a partir del próximo jueves unos 30 trabajadores de las áreas de ingeniería y producción comenzarán a cumplir jornadas completas, mientras que hasta ahora todo el personal trabaja cuatro horas diarias. La ampliación del horario alcanzará a empleados que participan tanto en el desarrollo de las nuevas máquinas como en la fabricación de los modelos actuales. Por el momento, el resto del personal continuará con la jornada reducida.

La empresa trabaja en una nueva generación de cosechadoras y plataformas que prevé presentar durante 2027

Mientras tanto, la fábrica continúa con la producción de modelos anteriores para cumplir con operaciones que habían quedado pendientes antes del cambio de propietarios. “Se están entregando máquinas que se adeudan de la gestión anterior”, indicaron las fuentes. La nueva administración busca regularizar esas operaciones, que habían quedado sin concretarse durante la gestión de la familia Marsó.

La recuperación de la actividad también está acompañada por una recomposición del vínculo con los proveedores. Según pudo saber LA NACION, algunas empresas que habían dejado de abastecer a Vassalli por las dificultades que atravesaba la fábrica comenzaron nuevamente a realizar entregas. La situación había complicado el acceso a componentes necesarios para la producción, en medio de los problemas financieros de la compañía.

La situación con los proveedores había llegado a tal punto que, según reconocieron las fuentes consultadas, había empresas que no estaban dispuestas a venderle insumos a Vassalli. Sin embargo, indicaron que en las últimas semanas comenzaron a restablecerse algunas entregas. Se trata de uno de los aspectos que la nueva administración intenta regularizar para sostener la fabricación de maquinaria.

Otro de los cambios que prepara la empresa tiene que ver con la forma de vender sus máquinas. A diferencia de la gestión anterior, que trabajaba con ventas directas al público, los nuevos propietarios buscan volver a comercializar los equipos a través de una red de concesionarios. Para eso, están trabajando en la reconstrucción de los vínculos comerciales en las distintas zonas agrícolas, con la intención de que los concesionarios vuelvan a ser los intermediarios entre la fábrica y los productores, tanto para la venta como para la atención de los equipos que ya están en funcionamiento.

Se vienen cambios en la forma de vender

En ese sentido, la empresa estima que hay unas 4000 cosechadoras Vassalli y Don Roque en actividad y otras 3000 que todavía funcionan, pero que se acercan a la obsolescencia por su antigüedad. Para ese parque de maquinaria, la nueva administración también tiene previsto ofrecer alternativas de renovación. “Todas ellas van a ser atendidas con operaciones intragrupo, plan cambio o plan canje, según sea la modernidad de cada máquina usada”, señalaron las fuentes cercanas a la compañía.

En cuanto a la situación de los trabajadores, las fuentes señalaron que la empresa viene pagando regularmente los salarios correspondientes a julio, agosto y septiembre. Esto ocurre después de varios meses de dificultades económicas y financieras que habían provocado atrasos en los pagos, conflictos laborales y una fuerte reducción de la actividad de la fábrica.

Cuando se anunció la operación, la fábrica atravesaba una situación delicada, con más de 200 trabajadores afectados por la reducción de la actividad y atrasos salariales acumulados desde septiembre de 2025. Entre los compromisos asumidos por los nuevos propietarios figuraban la regularización de esas deudas, la continuidad laboral y la recuperación de la producción. También había cosechadoras vendidas que todavía no habían sido entregadas a sus compradores.

Fundada en 1949 por Roque Vassalli, la compañía es una de las fabricantes históricas de maquinaria agrícola de la Argentina. El cambio de propietarios se formalizó a fines de agosto, cuando la familia Marsó transfirió el 100% de las acciones de Vassalli a un grupo empresario encabezado por Roberto Santiago Chinelli. La operación se había acordado por el valor simbólico de US$1, con el compromiso de que los nuevos dueños asumieran los pasivos de la compañía y avanzaran con su reactivación