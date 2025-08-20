Tras la baja de las retenciones: Sergio Iraeta habló del “compromiso” del Gobierno de aliviar aún más la presión fiscal y dio una pista sobre otro tema clave

En el Capítulo 10 de Negocios del Campo, el evento organizado por LA NACION, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, aseguró que el “compromiso” del gobierno del presidente Javier Milei con el agro es firme: avanzar en medidas que alivien la carga impositiva. Respondió así sobre la posibilidad de que, tras la baja permanente de las retenciones, durante el resto del mandato del jefe de Estado se continúe en esa dirección.

Durante una entrevista con el periodista Fernando Bertello, el funcionario repasó su vida como productor agropecuario y destacó el valor de contar con dirigentes políticos que provengan directamente del campo.

“La parte positiva es que, al ser productor y al venir del campo, se entiende realmente cuál es la problemática, se siente lo que siente la gente del campo”, expresó. Y agregó: “Desde el otro lado, el del servidor público, tengo una visión más abarcadora de cómo son los problemas y de cuáles son las posibles soluciones. En ese sentido, venir del campo es un activo para ser secretario de Agricultura”.

Iraeta remarcó que su función en el Gobierno se enmarca en un concepto de servicio: “Nunca estuve en la política, nunca estuve en las gremiales. La función que me autoimpuse es la de hacer un servicio público y tratar de dar el aporte que pueda para que la Argentina salga del pantano”.

Retenciones, la señal más fuerte

Consultado por el anuncio del presidente Milei en la Exposición Rural de Palermo en julio pasado, cuando confirmó la baja permanente de retenciones a los principales granos y a la carne, Iraeta sostuvo: “La medida va en línea con el pensamiento que Milei tiene respecto de lo que el campo significa para la Argentina, está clarísimo. Y eso el productor lo percibe”.

Recordó que, días antes, el mandatario en la Rural “se juntó con la Mesa de Enlace, estuvo tres horas hablando con los dirigentes, recibiendo de primera mano la problemática, la posibilidad de soluciones. Y después acciona y acciona de esta manera, como es bajar las retenciones con el aditamento de que las baja de manera permanente, que es lo que el productor reclamaba para poder planificar”.

Expectativas para la siembra

Iraeta destacó que la reducción de Derechos de Exportación (DEX) tendrá un impacto directo en la próxima siembra de maíz, soja y girasol. “Independientemente de lo económico, también esta rebaja le mejora el ánimo al productor. Cuando uno ve que se va en línea a aflojarle la cincha al campo, eso anima a sembrar más superficie, a aplicar más tecnología, a invertir en fertilizantes e insumos”, explicó.

Y añadió: “Estas medidas han generado expectativas positivas en el campo. Es lógico decir que todavía falta un poco, pero hay que empujar para que el campo produzca más. Vamos en esa línea y el Presidente lo demuestra”.

El secretario advirtió que, más allá de las políticas locales, el agro está condicionado por factores que exceden al Gobierno y a los productores. “El clima y los precios son variables que no se manejan. En zonas inundadas de alta productividad los productores reciben volúmenes de agua tremendos que hacen imposible trabajar. Y afuera tampoco manejás los precios, que dependen de la cosecha de Brasil o Estados Unidos”, señaló.

No obstante, insistió en que el Gobierno está generando previsibilidad: “Lo que anima en la Argentina es que se va por la huella correcta, la de aliviar el trabajo del productor, bajando retenciones a cereales, oleaginosas y carnes”.

De cara al futuro, Iraeta aseguró, tras una consulta por las retenciones, que el compromiso oficial es claro: “En lo que resta de este primer mandato de Milei, el compromiso del Gobierno es aliviar la carga impositiva. Cuando se ve que la dirección es correcta, se tiene otra actitud frente a la siembra. Siempre uno espera algo más, pero lo que ha venido esperando se va cumpliendo. Eso te lleva a ser optimista”. El funcionario subrayó que el productor argentino “es optimista y esperanzado” por naturaleza y que, con reglas claras, la respuesta será inmediata.

Otro eje destacado fue el acceso al crédito. El funcionario mencionó que se ha trabajado mucho con el Banco Nación y con el BICE: ”Ha habido un montón de créditos otorgados en ferias y eso demuestra que hay un ímpetu del campo respecto de cambiar la máquina, la herramienta, o aplicar mejor tecnología”.

Sin embargo, advirtió que los precios internacionales siguen siendo un límite: “Somos muy dependientes de los valores de afuera. Por eso, lo mejor es que nosotros hagamos las cosas lo más prolijo y racional posible, que es lo que estamos tratando de hacer”.

INTA y Senasa

En medio de una reforma del INTA, Iraeta señaló que la idea del Gobierno es transformarlo en un organismo más vinculado a la investigación agropecuaria, con articulación con empresas privadas y universidades, en contacto con los productores para la transferencia de tecnología: “Lo que se tiene que hacer es modernizarlo, organizarlo y eficientizarlo”.

En cuanto al Senasa, dijo que es “un organismo fundamental, reconocido internacionalmente por su profesionalismo”. Aclaró que el objetivo es continuar en ese camino “pero con el agregado de modernizarlo y reorganizarlo sin descuidar lo que se ha hecho, que nos permite entrar en cientos de mercados en el mundo”.

Vacunación contra la aftosa

Sobre la posibilidad de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, Iraeta aseguró que “no hay nada definido”, aunque reconoció que el tema está en estudio. “Es un camino que han recorrido muchos países, incluso Brasil. Eventualmente, si se hace, sería de manera muy gradual en algunas categorías. Lo tengo en la cabeza porque soy productor vacunador”, aclaró y explicó que incluso hay técnicos que advierten sobre rodeos “bastante sobrevacunados”.

Economías regionales

El funcionario destacó que, en términos impositivos, “las economías regionales ya no pagan retenciones”, aunque admitió que persisten problemas de precios y de stocks en cadenas como la caña de azúcar, el tabaco y la yerba mate.

También se refirió a la apertura comercial y el ingreso de insumos, productos o maquinaria usada del exterior. “El tema es balancear con racionalidad. Todos los países exportan e importan al mismo tiempo. El desafío es introducir productos que hacen más competitivo el proceso, pero a la vez cuidar al productor argentino”.

En el cierre, Iraeta dejó un mensaje contundente al productor: “El Gobierno entiende que es con el campo, sabe que es con el campo. Eso te da el ánimo como para decir: voy a sembrar”. Y concluyó con una frase que resume la visión oficial: “Siembren, siembren porque vamos a cosechar en un país mejor”.