El Gobierno de Misiones dio marcha atrás con la prohibición de usar drones para aplicar fitosanitarios en los establecimientos rurales. El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables informó que la Disposición 104, que había impuesto la restricción por tiempo indeterminado en toda la provincia, quedará sin efecto a partir del martes próximo. La decisión se acordó este jueves en una reunión con organismos públicos, colegios profesionales y representantes empresariales y productivos, luego de que las cámaras del sector rechazaran la medida y cuestionaran la falta de consulta.

La disposición de la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo Sustentable alcanzaba al uso de drones para aplicar tanto productos fitosanitarios como domisanitarios de saneamiento ambiental. Al anunciar la medida, Ecología señaló que había recibido denuncias por intoxicaciones de productores en San Javier y Pozo Azul y que buscaba prevenir nuevos episodios y proteger la salud y el ambiente. La misma disposición instruyó a la Dirección de Recursos Vitales a elaborar la reglamentación del artículo 60 del Decreto 2556/2022, que habilita el uso de drones para aplicar fitosanitarios.

La prohibición provocó el rechazo de la Confederación Económica de Misiones (CEM), que reúne a 27 cámaras empresariales, y de entidades como la Cámara de Comercio y Producción de Libertador General San Martín. En un comunicado al que adhirieron otras cámaras, esta última sostuvo que los drones permiten aplicar los productos con mayor precisión y reducir la exposición de los trabajadores frente al uso de mochilas. También señaló que en chacras pequeñas y con pendientes, donde muchas veces un tractor no puede entrar, los drones son una alternativa para los yerbales, las plantaciones de té y las forestaciones.

El ministro de Ecología de Misiones, Martín Recamán, encabezó la reunión en la que se acordó levantar la prohibición

La reunión fue encabezada por el ministro de Ecología, Martín Recamán, y el subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa. Participaron representantes de los ministerios provinciales del Agro y la Producción, Salud Pública y Trabajo, además del Senasa, el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Misiones, el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, la Asociación Forestal Argentina y cámaras y asociaciones de los sectores maderero, forestal, industrial, comercial y productivo.

Además de fijar la fecha para reanudar la actividad, los participantes acordaron los lineamientos que servirán de base para reglamentar el uso de drones en estas aplicaciones. La discusión incluyó las modalidades de aplicación, las medidas de protección sanitaria y ambiental, un registro de aplicadores, una nómina de profesionales habilitados y un listado de productos fitosanitarios autorizados para su uso con estos equipos.

“Fue una mesa de trabajo muy positiva, en la que todos los participantes compartimos el objetivo de encontrar respuestas y soluciones a esta problemática. Se cumplió el propósito de generar un espacio de trabajo conjunto y permanente para avanzar en la reglamentación de la actividad. Además, nos permitirá establecer una línea de base y construir un registro que nos permita conocer quiénes utilizan esta tecnología, en qué condiciones y cómo se desarrolla su actividad en el territorio provincial”, dijo Recamán.

Las cámaras productivas destacaron la utilidad de los drones en chacras con pendientes

En el encuentro también quedaron definidos los integrantes de la mesa de trabajo. El Ministerio informó que este viernes se elaborará un borrador con los lineamientos acordados y se lo pondrá a disposición de las partes. Luego está prevista otra reunión técnica para definir los criterios específicos que integrarán la reglamentación. Según Ecología, el objetivo es establecer condiciones de operación y control que protejan a los aplicadores, a la población y al ambiente.