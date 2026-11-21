La cosecha de trigo avanza a buen ritmo y aunque en algunos lugares el clima hace de las suyas, el mercado lo refleja como siempre lo hace. La oferta se concentra en pocas semanas, la mercadería busca espacio y los precios disponibles sienten el peso del ingreso. Con una producción que las principales fuentes privadas ya ubican en torno a los 24 millones de toneladas, otra campaña histórica, el productor convive con la clásica paradoja de diciembre. Mucho volumen, mucha logística y valores que no conforman. En este contexto, el pase a marzo en el mercado de futuros local cobra un protagonismo especial, porque “le paga” al que puede esperar. Quien tiene espalda financiera encuentra en ese diferencial una renta por guardar, mientras que el que vende hoy convalida el momento de mayor presión del año.

Ahora bien, la foto de hoy no debería tapar la película que viene. La Argentina está embarcando trigo a valores que la ubican entre los orígenes más competitivos del mundo, con precios que solo el cereal ruso logra perforar, pero que por el momento no puede sacar. Esa competitividad podría explicar el futuro ritmo de ventas externas y, al mismo tiempo, deja una pregunta flotando. ¿Si después de la cosecha seguimos siendo tan agresivos en precio, la demanda regional e internacional va a seguir encontrando en nuestro país a su proveedor natural?

El comprador clave vuelve a ser Brasil. La cosecha del vecino país sufrió un golpe productivo muy serio, con problemas de volumen y, sobre todo, de calidad en el sur de su área triguera, donde una porción muy menor de lo recolectado alcanza el estándar que exige la molinería. La Conab, el organismo oficial brasileño, estima que deberán importar alrededor de 9 millones de toneladas en el ciclo 2026/27, mientras que algunas consultoras privadas de ese país se animan a hablar de hasta 10 millones. Para dimensionar, casi ocho de cada diez toneladas que Brasil importó en lo que va del ciclo salieron de puertos argentinos. Una demanda de ese tamaño, sostenida durante todo el año y con exigencia de calidad panadera, es un piso de consideración para el trigo nacional, en la medida que nuestra calidad de la talla.

Cumpre entre Putin, Xi Xinping y Trump GREG BAKER - POOL

La variable que puede cambiarlo todo, como tantas veces este año, es la geopolítica. Las reuniones que mantuvieron Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin en China pusieron sobre la mesa el conflicto entre Rusia y Ucrania. Un eventual acuerdo normalizaría la logística del mar Negro y le devolvería fluidez a la oferta rusa, algo que el mercado sentiría. Pero mientras ese arreglo no se materialice, y por ahora son más las fotos que las firmas, el premio por riesgo sigue vigente y el trigo argentino se continúa posicionando.

Por eso, sin caer en entusiasmos excesivos, el escenario para después de la cosecha luce constructivo. Una vez absorbida la presión estacional, con Brasil necesitado, con nuestro cereal entre los más baratos del mundo y sin resolución a la vista en el este europeo, los precios podrían encontrar un tono más firme hacia el otoño. El pase a marzo, visto así, no es solamente una renta por almacenar, sino también una forma de posicionarse frente a esa posibilidad. Para seguir con atención...

El autor es socio de Nóvitas SA