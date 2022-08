Un conflicto sindical paralizó el puerto de Bahía Blanca y tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo

Luego que desde ayer a la tarde una protesta de trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) afectara las operaciones de las terminales de las cerealeras en el puerto de Bahía Blanca, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria por 15 días y ordenó “retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto”. La medida de fuerza se inició en reclamo de mejoras salariales para los empleados de firmas contratistas que brindan servicios de mantenimiento en instalaciones de compañías del sector. Fuentes de la exportación denunciaron bloqueos. En tanto, en el sindicato los negaron.

Según indicaron fuentes ligadas con la exportación, el conflicto se desató luego que la Uocra de Bahía Blanca acordara con Cessib, una cámara que agrupa a empresas contratistas a nivel local, una mejora para operarios ligados al sector petroquímico local y pretendiera hacer lo mismo con los trabajadores del sector cerealero.

“Es inviable trasladar de manera idéntica los términos de ese acuerdo para la actividad petroquímica para el sector cerealero, porque las actividades son distintas, tienen otra complejidad, por lo que merecen un tratamiento salarial diferente”, dijeron fuentes empresarias.

Asimismo, manifestaron su preocupación por una escalada de la disputa. Ante ello, en medio del conflicto las firmas exportadoras suspendieron su operatoria.

En diálogo con LA NACION, Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), indicó: “Es inadmisible que alguien que no está de acuerdo con una negociación vaya por la fuerza y pretenda imponerlo con un esquema que no corresponde, que es cortar el acceso para que los demás no puedan trabajar”.

“Con este tipo de medidas no solo se perjudica a la industria, sino también al personal que no puede ir a trabajar, a los trasportistas que no pueden descargar y pierden horas de espera y principalmente al país porque como no se puede exportar no ingresan los dólares”, apuntó.

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto Gentileza Apepe Bahía Blanca

“Es toda una cadena que se bloquea por un reclamo, que por más genuino que pueda ser la metodología está fuera de lo que dictan las normas, es algo que no puede suceder y debería ser corregido”, agregó.

En este contexto, fuentes de la Uocra señalaron que, tras un acuerdo aceptado por otros sectores, el “único” que no hizo un ajuste salarial fue el sector cerealero. “No hubo cortes, ni piquetes ni nada por el estilo. Ni siquiera paro. Hubo un quite de colaboración en protesta, con ralentización de las tareas”, dijeron en el gremio.

En su resolución, el Ministerio de Trabajo intimó a la Uocra y sus trabajadores “a dejar sin efecto” durante los 15 días que dura la conciliación “toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.

En tanto, ordenó a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Bahía Blanca “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona”, así como también a “otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal, respetando las disposiciones previstas”.

Ambas partes serán convocadas a una audiencia y Trabajo les pidió “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar los temas sobre los cuales mantienen diferencias”.