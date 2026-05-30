Bioetanol: Karina Milei y Manuel Adorni recibieron a empresarios del agro por una inversión de US$150 millones

Este viernes, en un encuentro vital para la agenda productiva y energética del Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibieron en la Casa Rosada a las máximas autoridades de Agricultores Federados Argentinos (AFA).

Durante la reunión, los directivos de la cooperativa presentaron formalmente un ambicioso proyecto para la construcción de una planta de bioetanol, cuya inversión estimada supera los US$150 millones. LA NACION contó recientemente detalles esta iniciativa.

La iniciativa, según explicaron los representantes de la entidad, tiene como objetivo central fortalecer el desarrollo agroindustrial y energético de la Argentina. El proyecto se fundamenta en la necesidad de promover el agregado de valor en origen, un eje que la cooperativa considera clave para dinamizar las economías regionales y potenciar la capacidad exportadora del sector primario.

Desde el Gobierno consideran la inversión como un gran punto de partida para el segmento de los biocombustibles EITAN ABRAMOVICH - AFP

De la reunión participaron los principales referentes de AFA, encabezados por su presidente, Darío Marinozzi, y el secretario de la entidad, Claudio Mahfud.

Asimismo, la comitiva oficial contó con la presencia de figuras legislativas estratégicas para el tratamiento de temas energéticos en el Congreso: el diputado nacional Facundo Correa Llano, quien preside la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, y el diputado nacional Andrés Leone.

El proyecto de la planta de bioetanol no solo se enfoca en la producción de combustibles renovables, sino que también apunta a la generación de nuevas oportunidades de empleo y al impulso de la producción de biocombustibles en toda la geografía argentina.

Proyecto en el Senado

Un proyecto de ley de la senadora nacional Patricia Bullrich (LLA) establece que el corte obligatorio de biodiésel en gasoil pase del 7,5% actual al 10% en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigencia de la ley. Por su parte, el bioetanol en las naftas subirá del 12% al 15% en el mismo período, manteniendo un esquema de origen específico: un 6% proveniente de caña de azúcar y un 6% de maíz, quedando desregulado el origen del porcentaje restante. Asimismo, se abre la puerta a la comercialización de vehículos “flex fuel” y a bocas de expendio con mayores porcentajes de mezcla.

Según se detalló durante la exposición en Balcarce 50, la inversión millonaria busca consolidar una matriz energética más competitiva y sustentable, alineada con los estándares internacionales de producción agroindustrial.

Uno de los puntos centrales del encuentro entre los funcionarios nacionales y los directivos de AFA fue el análisis del proyecto de ley de biocombustibles que el Poder Ejecutivo envió recientemente al Congreso.

Esta normativa es considerada una pieza fundamental para otorgar mayor previsibilidad al sector, modernizando el marco regulatorio vigente y estableciendo reglas claras para las inversiones de largo plazo en el ámbito agroindustrial y energético.

A través de esta norma se busca dotar a la industria de una estructura legal que permita el crecimiento sostenido de la producción de bioetanol y otros derivados.

La iniciativa bajo análisis en la Cámara alta plantea una reforma estructural al actual régimen de la Ley 27.640, que este jueves en su discurso durante el congreso Maizar 2026 el secretario de coordinación de Energía, Daniel González, definió como “agotado”.

El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol Maizar

“Hay consenso en que el régimen regulatorio actual está agotado y necesita cambios", insistió el funcionario. “Presentamos un proyecto que creemos moderno y equilibrado”, agregó González en diálogo con Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol.

Desde el Gobierno, la recepción de este proyecto se enmarca en una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de las inversiones productivas y el desarrollo federal.

La intención de las autoridades nacionales es fomentar proyectos que permitan una descentralización de la producción, permitiendo que el agregado de valor se realice en las zonas donde se genera la materia prima, optimizando así los costos logísticos y potenciando el impacto socioeconómico en las provincias.

La visión de la cooperativa

Tras el encuentro con Karina Milei y Manuel Adorni, el presidente de AFA, Darío Marinozzi, se mostró optimista respecto al futuro de la iniciativa: “Ha sido una reunión sumamente positiva y constructiva. Sentimos una excelente receptividad por parte de Karina Milei y los funcionarios, quienes escucharon con mucha atención el potencial que tiene nuestro proyecto de una planta de bioetanol. Nos transmitieron un fuerte respaldo institucional y nos entusiasma ver que compartimos una misma visión sobre la importancia de potenciar los biocombustibles en el país. Volvemos muy confiados y con la certeza de que este proyecto estratégico se convertirá pronto en una realidad para beneficio de todos nuestros productores y del desarrollo productivo nacional".

La cooperativa señaló: “El encuentro ratifica el compromiso de Agricultores Federados Argentinos de seguir dialogando activamente con los distintos niveles del Estado, promoviendo inversiones que fortalezcan la matriz energética nacional y consoliden el protagonismo del campo argentino en la transformación económica del país”.