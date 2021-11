Un dirigente del campo advierte que luego de las elecciones volverán los reclamos del sector

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, que integra la Mesa de Enlace, consideró que los resultados de las elecciones legislativas del 14 del actual “van a ser similares” a los obtenidos en las PASO de septiembre pasado, cuando perdió el Gobierno. Además, según el ruralista, luego de las elecciones el sector retomará su agenda de reclamos, como el pedido para una liberación total de las exportaciones de carne vacuna.

En declaraciones radiales, Chemes contó que en los últimos días realizó una recorrida por Corrientes y Misiones donde charló con productores. Allí percibió que “hay mucho malestar” con el oficialismo.

En esta línea, indicó, al ser consultado sobre las próximas elecciones, que “van a ser similares” sus resultados a los que se registraron en las PASO.

Según señaló, el productor percibe que hay “dos gobiernos como compitiendo” dentro del mismo oficialismo. Indicó que eso “genera malestar” porque el productor ve que hay un sector “en contra” de la producción mientras hay otro que trata de incentivar.

“Creo se va a generar una diferencia en el Congreso que le va a hacer perder bancas (al Gobierno)”, apuntó Chemes.

El presidente de CRA consideró “sorprendente” que, tras las PASO, el Gobierno esté “escuchando” planteos del sector. En rigor, tras las elecciones el Gobierno flexibilizó el cepo para exportar carne vacuna permitiendo la faena de 140.000 vacas para que su carne se exporte a China. “Es mejor que antes, pero no lo que queremos, vamos a seguir reclamando”, dijo.

En los últimos días, además, el Ministerio de Agricultura hizo partícipe a las entidades del sector en la elaboración de un documento de defensa a la producción en la previa de la cumbre de cambio climático en Glasgow, Escocia.

Desde la cartera de Agricultura que conduce Julián Domínguez les habían anticipado a los dirigentes de la Mesa de Enlace que el discurso del presidente Alberto Fernández en esa cumbre tomó lineamientos fijados desde ese Ministerio junto a las organizaciones de productores. “Es un avance”, indicó Chemes.

Lo que viene

El ruralista indicó que no se quiso exponer reclamos que puedan tomarse, en medio del proceso eleccionario, como políticos. Sin embargo, alertó que el sector está en un “impasse” que no significa que no vaya a seguir reclamando.

Al respecto, anticipó que, tras las elecciones, el campo va a reclamar para que se “liberen totalmente” las ventas al exterior de carne vacuna.

“Una vez pasadas las elecciones vamos a volver a exigir la apertura total de las exportaciones (de carne), como otras medidas, como la presión impositiva”, señaló.

Tras la cuotificación del 50% establecido en junio pasado para las ventas al exterior de carne vacuna, salvo para las cuotas arancelarias a Europa y Estados Unidos que no tienen restricciones, el Gobierno fue introduciendo flexibilizaciones al cepo como 3500 toneladas extra para Israel y un cupo de 140.000 vacas viejas para China.

Para Víctor Tonelli, consultor ganadero, las exportaciones totales de carne de 2021 podrían cerrar en 829.000 toneladas, un 10% menos que el año pasado.