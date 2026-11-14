Un mensaje papal que también llegó al corazón de la agroindustria

La visita a la Argentina del papa León XIV provocó una verdadera conmoción a todos los sectores de la sociedad. No solo por las movilizaciones impresionantes que se sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Luján, sino por el significado de sus mensajes que fueron más allá del ámbito espiritual.

Varias de las definiciones de León XIV llegan al corazón de la actividad agroindustrial. Claramente, en primer lugar, cuando dijo que “la economía debe estar al servicio del hombre”. El agro está enfrentando una nueva transformación estructural en la Argentina. Por la paulatina estabilización de la economía, el negocio financiero de la actividad está dejando paso a la necesidad de encarar ajustes de costos para intentar capturar márgenes cada vez más reducidos. Una decisión tomada a destiempo puede dejar en el camino a productores y empresas. Esto puede derivar en procesos de concentración de la producción. Hay sectores de la actividad como la lechería o de algunas economías regionales, la yerba mate por ejemplo, donde este escenario es más visible. En otros, como la agricultura o la ganadería es aún incipiente.

No se trata de llevar al banquillo de los acusados a los “grandes” o crear nuevas grietas, menos en un país atravesado por las divisiones, pero sí, acaso, esa frase de la “economía al servicio del hombre” podría servir para que las decisiones políticas y económicas que se adopten tengan como principio sostener a los productores en la actividad.

El papa León también reconoció la importancia de los avances tecnológicos en la actividad. “Es innegable el ingenio con el que este pueblo se ha aplicado al trabajo y ha sabido contribuir al bien común y a desarrollar innovaciones útiles para la sociedad”, dijo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Y añadió: “Por solo mencionar algunos ejemplos, podemos pensar en áreas como la astronomía, el mundo agrícola y la ciencia médica, donde las aportaciones de algunos argentinos han logrado avances significativos”. Reconoció el derecho de la propiedad privada y señaló su función social. “Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social: la tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad”, expresó.

No podía faltar, tampoco, la referencia al medio ambiente, una continuidad de lo que ya expresaba su antecesor, Francisco. Expresó que “el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto a los ritmos de la naturaleza y a los límites de los distintos ecosistemas”. Es un criterio que coincide con quienes en el país aplican las Buenas Prácticas Agropecuarias y quienes, cada vez más, impulsan los principios de sustentabilidad.

Carlos Odriozola (SRA), Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (Coninagro), durante el encuentro con el papa León XIV en la UCA.

La dimensión social, claramente, también estuvo presente en los mensajes del Papa. Particularmente cuando demandó “tierra, techo y trabajo”, también en la misma línea de Francisco. “Reconocer el rostro del sufriente en las periferias urbanas y rurales es la clave del amor político que propone Fratelli tutti [encíclica del papa Francisco]”, dijo. Aquí queda una gran tarea para integrar a la agricultura que pocas veces se tiene en cuenta como la de los conurbanos de las grandes ciudades o la de subsistencia. Por supuesto, también puso énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo. Destacó las “largas jornadas que se invierten para poder arar, cultivar y cosechar un campo”.

Una de las principales ventajas que tiene la Argentina respecto de otros países de la región es que puede sumar e integrar a diferentes segmentos sociales de su entramado agropecuario. Las palabras de León XIV pueden servir de guía para encontrar caminos para que esa integración sea más profunda.

Entre el auditorio de empresarios y sindicalistas que escucharon las palabras del Papa en la sede de la UCA estuvieron los dirigentes de la Mesa de Enlace que, al término del encuentro, expresaron su beneplácito por los mensajes del Sumo Pontífice. “Fue muy contundente en las mismas palabras que viene sosteniendo desde que llegó a la Argentina, en la necesidad de consenso, en la necesidad de aceptar el que piensa distinto en una misma mesa de diálogo”, dijo la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari.

Más allá de las creencias, las palabras de un líder mundial como León XIV invitan a pensar que un país distinto es posible.